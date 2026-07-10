Le Comic-Con 2026 approche à grands pas et PlayStation se prépare avec un programme complet de conférences et d'activités. Voici le programme des conférences du Comic-Con 2026
Marvel’s Wolverine – Deep Cuts
Jeudi 23 juillet 2026
11 h 15 – 12 h 00 (heure du Pacifique)
Salle : Hall H
"Nous ne nous contentons pas d'effleurer le sujet ; nous tranchons dans le vif. Marcus Smith (directeur créatif), Mike Daly (directeur du jeu), Walt Williams (directeur narratif) et Jess Reiner-Reed (directrice de projet senior) d'Insomniac Games seront rejoints par les acteurs Liam McIntyre (Wolverine) et Krizia Bajos (Jean Grey), ainsi que par le producteur exécutif Eric Monacelli (Marvel Games), pour dévoiler de nouveaux détails passionnants sur le très attendu Marvel’s Wolverine, dont la sortie est prévue le 15 septembre sur consoles PlayStation 5. Animée par la personnalité médiatique Naomi Kyle, cette conférence offrira un aperçu des coulisses du jeu, de son histoire et de ses personnages, tout en présentant du contenu exclusif inédit."
MARVEL Tōkon: Fighting Souls — Dans les coulisses du combat
Jeudi 23 juillet 2026
12 h 00 – 12 h 45 (heure du Pacifique)
Salle : Hall H
"Entrez dans l'arène avec MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Animée par Sajam, commentateur de jeux de combat et streamer, cette conférence réunira Takeshi Yamanaka (producteur du jeu, Arc System Works), Amber Seitz (directrice de la localisation, Arc System Works) et Michael Francisco (responsable senior du développement produit, Marvel Games) pour vous faire découvrir les coulisses du jeu et la manière dont MARVEL Tōkon s'intègre dans l'univers Marvel. L'équipe de développement sera rejointe par Mike Deodato (artiste Marvel Comics et illustrateur de *Knights of Doom*) et le comédien de doublage Josh Keaton (voix d'Iron Man et de Spider-Man) pour présenter des aperçus des coulisses ainsi que des annonces surprises à ne surtout pas manquer."
God of War Laufey – Façonner les prochains héros de God of War
Vendredi 24 juillet 2026
17 h 30 – 18 h 30 (heure du Pacifique)
Salle : Ballroom 20
"Ariel Lawrence, directrice du jeu God of War Laufey, et Cory Barlog, directeur créatif de Santa Monica Studio, animeront une discussion approfondie avec les membres du casting — dont Deborah Ann Woll (Laufey), Chris Judge (Kratos), Jack Quaid (Phranque) et Perlina Lau (Rue) — pour la première fois depuis l'annonce du jeu. Les intervenants dévoileront de nouveaux détails sur les héros de God of War Laufey, notamment des anecdotes sur les coulisses du développement et sur la capture de performance qui donne vie à chaque personnage."
Du 23 au 26 juillet, dans l'enceinte du San Diego Convention Center, les fans pourront mettre la main sur des objets exclusifs au stand Marvel (stand n° 2329). Les joueurs pourront s'y arrêter pour une séance photo aux couleurs de Marvel’s Wolverine et repartir avec des cadeaux tels que des griffes de Wolverine et un exemplaire de la bande dessinée préquelle de Marvel’s Wolverine (scénarisée par le directeur narratif Walt Williams), dans la limite des stocks disponibles. En vous déplaçant autour du centre de convention et dans le centre-ville, ouvrez l'œil pour apercevoir le tramway de San Diego aux couleurs de Marvel’s Wolverine. Les joueurs pourront se rendre sur la pelouse de l'hôtel Omni pour se rafraîchir avec un granité « Madripoor Sunrise » et prendre une photo aux côtés d'une imposante tête de Proto-Sentinelle, avant de récupérer des griffes de Wolverine. Les amateurs de jeux de combat pourront se rendre dans la salle San Diego Ballroom du Marriott Marquis San Diego Marina pour essayer MARVEL Tōkon: Fighting Souls et prendre des photos avec les statues du Docteur Fatalis et de Tornade.
Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1uscz21/get_ready_for_playstation_at_comiccon_2026_in_san/
J'ai personnellement fait mon deuil, et pourtant je possède toutes les Playstation (de la 1-5), PSP et VITA, et même la Pocket Station pour ceux qui connaissent.
Je termine cette génération PS5 que je continuerai sur les jeux existants et après je passerai à autre chose (Evercade, Néo Géo AES + et toute activité vidéoludique qui disposera de jeux physiques).
Mon deuil est fait, et la pilule est passée, donc non, je n'attends plus rien, et si par mon humble action de ne plus acheter les nouveautés à partir de 2028, je peux participer à une chute des revenus de Playstation, ou à tout le moins, une prise de conscience (peu probable), alors ce sera déjà pas mal.
Et juste pour information, je ne réagis plus sous le coup de la colère, il est vraiment fort peu probable que je possède une PS6, et je suis persuadé que d'autres alternatives de niche existeront.
Attendons de voir ce que Xbox fera de cela
mais les soucis que j'ai avec sony et ce avant même l'annonce de la fin du physique date depuis la fin de la gen ps4, la ps5 a plus été prise pour sécurisé ma ps4 existante mais le catalogue de jeu sony sur cette gen est un désastre
Faut juste laisser le temps au devellopeur d'optimiser les lignes de code.
Mais en vrai les next gen servent juste a digérer des lignes de code de plus en plus indigeste.
Un jeux pèse 100 go ou plus, mais en temps de jeux ou d'amusement....c'est clairement pas un indicateur.
C'est pas parce que le jeux est lourd que tu a des centaines d'heure en vue....
Et tu le verras quand des studios comme rockstar ou naughty dogs sortiront des jeux sur ps5.
Non les consoles actuelles ne sont clairement pas utilisées correctement.
Je comprends et de mon côté il ne serait absolument pas question de pardonner. Cependant je pourrai rester un mauvais client pour eux comme sur PS5 :
Achat de console vendue à perte pour eux
Jeu en physique neuf uniquement si c'est un jeu que je veux vraiment (3/4 jeux par génération)
Sinon Achat de jeux en occasion
Pas de dlc, pas de micro transaction, pas de jeu demat
Pas d'abonnement ps+ (depuis 2017)
Il faudrait obligatoirement une rétro-compatibilité ps4/ps5
Je serai frustré seulement s'ils sortent un jeu comme Bloodborn 2 ou remastred uniquement en demat car je ne prendrai pas
Le reste se passera sur PC mais à petit prix en solde (plus d'achats de plus de 20 euros ou day one) car ça reste du demat
Non pour eux, qu'il assume. Tant pis pour les quelque centaines de milliers de personnes qui arrêterons.
Il on plus a gagné qu'a perdre.
C'est la pire chose qu'ils ont fait dans leur histoire, quelque part ils se sont trahis eux même. Leur image de marque est actuellement catastrophique.
S'ils continuent à ne rien fait j'ai le sentiment que cette histoire va dégénéré voire monter en violence et ternira encore plus leur image
Et seulement pour quelques dollars de plus car c'est primordial pour eux d'avoir une présence physique en magasin (les magasins ne vendrons pas de console sans marge comme actuellement s'il n'y a pas à côté une carotte avec une marge sur les jeux) et au final les codes seront à peine plus rentables que les disques