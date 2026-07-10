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God of War : Laufey
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name : God of War : Laufey
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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[Ps5/Ps6] Qu'espérez-vous comme annonce de la part de Sony au Comic-Con 2026?


Le Comic-Con 2026 approche à grands pas et PlayStation se prépare avec un programme complet de conférences et d'activités. Voici le programme des conférences du Comic-Con 2026

Marvel’s Wolverine – Deep Cuts
Jeudi 23 juillet 2026
11 h 15 – 12 h 00 (heure du Pacifique)
Salle : Hall H

"Nous ne nous contentons pas d'effleurer le sujet ; nous tranchons dans le vif. Marcus Smith (directeur créatif), Mike Daly (directeur du jeu), Walt Williams (directeur narratif) et Jess Reiner-Reed (directrice de projet senior) d'Insomniac Games seront rejoints par les acteurs Liam McIntyre (Wolverine) et Krizia Bajos (Jean Grey), ainsi que par le producteur exécutif Eric Monacelli (Marvel Games), pour dévoiler de nouveaux détails passionnants sur le très attendu Marvel’s Wolverine, dont la sortie est prévue le 15 septembre sur consoles PlayStation 5. Animée par la personnalité médiatique Naomi Kyle, cette conférence offrira un aperçu des coulisses du jeu, de son histoire et de ses personnages, tout en présentant du contenu exclusif inédit."

MARVEL Tōkon: Fighting Souls — Dans les coulisses du combat
Jeudi 23 juillet 2026
12 h 00 – 12 h 45 (heure du Pacifique)
Salle : Hall H

"Entrez dans l'arène avec MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Animée par Sajam, commentateur de jeux de combat et streamer, cette conférence réunira Takeshi Yamanaka (producteur du jeu, Arc System Works), Amber Seitz (directrice de la localisation, Arc System Works) et Michael Francisco (responsable senior du développement produit, Marvel Games) pour vous faire découvrir les coulisses du jeu et la manière dont MARVEL Tōkon s'intègre dans l'univers Marvel. L'équipe de développement sera rejointe par Mike Deodato (artiste Marvel Comics et illustrateur de *Knights of Doom*) et le comédien de doublage Josh Keaton (voix d'Iron Man et de Spider-Man) pour présenter des aperçus des coulisses ainsi que des annonces surprises à ne surtout pas manquer."

God of War Laufey – Façonner les prochains héros de God of War
Vendredi 24 juillet 2026
17 h 30 – 18 h 30 (heure du Pacifique)
Salle : Ballroom 20

"Ariel Lawrence, directrice du jeu God of War Laufey, et Cory Barlog, directeur créatif de Santa Monica Studio, animeront une discussion approfondie avec les membres du casting — dont Deborah Ann Woll (Laufey), Chris Judge (Kratos), Jack Quaid (Phranque) et Perlina Lau (Rue) — pour la première fois depuis l'annonce du jeu. Les intervenants dévoileront de nouveaux détails sur les héros de God of War Laufey, notamment des anecdotes sur les coulisses du développement et sur la capture de performance qui donne vie à chaque personnage."

Du 23 au 26 juillet, dans l'enceinte du San Diego Convention Center, les fans pourront mettre la main sur des objets exclusifs au stand Marvel (stand n° 2329). Les joueurs pourront s'y arrêter pour une séance photo aux couleurs de Marvel’s Wolverine et repartir avec des cadeaux tels que des griffes de Wolverine et un exemplaire de la bande dessinée préquelle de Marvel’s Wolverine (scénarisée par le directeur narratif Walt Williams), dans la limite des stocks disponibles. En vous déplaçant autour du centre de convention et dans le centre-ville, ouvrez l'œil pour apercevoir le tramway de San Diego aux couleurs de Marvel’s Wolverine. Les joueurs pourront se rendre sur la pelouse de l'hôtel Omni pour se rafraîchir avec un granité « Madripoor Sunrise » et prendre une photo aux côtés d'une imposante tête de Proto-Sentinelle, avant de récupérer des griffes de Wolverine. Les amateurs de jeux de combat pourront se rendre dans la salle San Diego Ballroom du Marriott Marquis San Diego Marina pour essayer MARVEL Tōkon: Fighting Souls et prendre des photos avec les statues du Docteur Fatalis et de Tornade.

Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1uscz21/get_ready_for_playstation_at_comiccon_2026_in_san/
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    posted the 07/10/2026 at 05:03 AM by link49
    comments (29)
    amario posted the 07/10/2026 at 06:09 AM
    Des jeux physique pour 2028 (je sais elle est facile)
    rider288 posted the 07/10/2026 at 06:18 AM
    Conférence en Physique, et non en numérique. Comme quoi.
    saram posted the 07/10/2026 at 06:36 AM
    Pour le moment, y a pas grand monde qui attends quoi que ce soit de Sony. Le grand public est bloqué dans COD, Fortnite, Valorant et Minecraft tandis que les gros joueurs sont toujours sous le choc de la fin du physique.
    commandermargulis posted the 07/10/2026 at 06:55 AM
    Je n'attends plus rien.
    J'ai personnellement fait mon deuil, et pourtant je possède toutes les Playstation (de la 1-5), PSP et VITA, et même la Pocket Station pour ceux qui connaissent.

    Je termine cette génération PS5 que je continuerai sur les jeux existants et après je passerai à autre chose (Evercade, Néo Géo AES + et toute activité vidéoludique qui disposera de jeux physiques).

    Mon deuil est fait, et la pilule est passée, donc non, je n'attends plus rien, et si par mon humble action de ne plus acheter les nouveautés à partir de 2028, je peux participer à une chute des revenus de Playstation, ou à tout le moins, une prise de conscience (peu probable), alors ce sera déjà pas mal.

    Et juste pour information, je ne réagis plus sous le coup de la colère, il est vraiment fort peu probable que je possède une PS6, et je suis persuadé que d'autres alternatives de niche existeront.
    taiko posted the 07/10/2026 at 07:08 AM
    Je leur souhaite pleins de courage dès qu'ils vont annoncer quoi que ce soit cette année.
    lirin posted the 07/10/2026 at 07:12 AM
    franchement plus rien et je ne crois pas du tout à un retour en arrière de leur part.
    Attendons de voir ce que Xbox fera de cela
    raioh posted the 07/10/2026 at 07:22 AM
    Lirin : Microsoft aurait pu mettre un pied de nez à Sony depuis une semaine, s'ils l'ont pas fait, c'est juste qu'ils vont dans la même direction
    linkstar posted the 07/10/2026 at 07:24 AM
    J'en attends strictement plus rien. Sony et Microsoft veulent passer sur une nouvelle génération qui n'est même pas attendue. Aucune des deux consoles n'est poussée dans ces retranchements, on a vu aucun projet "Waaouh" jusqu'à maintenant. Vraiment c'est la pire génération, celle avec le cul entre deux chaises. En 2026 on a encore des jeux qui sortent sur PS4.
    djfab posted the 07/10/2026 at 07:39 AM
    linkstar : l'effet waouh était pourtant bien la des le début de la PS5, avec Ratchet Rift Apart ! "Aucune des deux consoles n'est poussée dans ces retranchements" : qu'est ce que t'en sais ?! Un Crimson Desert par exemple utilise bien ces consoles tant il est immense et gourmand en ressources. De plus la PS5 pro améliore de nombreux jeux (pas que les fps et la résolution), ça montre bien qu'on peut faire mieux que la PS5 !
    masharu posted the 07/10/2026 at 07:45 AM
    J'espère des bouh et un boycott du stand.
    grundbeld posted the 07/10/2026 at 08:09 AM
    Rien.
    rocan posted the 07/10/2026 at 08:21 AM
    Franchement je crois que chaque annonce de Sony, de maintenant à bien après 2028 sera polluée par des milliers de post évoquant la fin du physique, je crois que cela va faire passer la plupart de leurs annonces en second plan sur internet pendant un bon moment
    linkstar posted the 07/10/2026 at 08:25 AM
    djfab Si tu en es content, tant mieux. Mais une PS6 pour faire quoi au final ? Voir 3 poils en plus sur ton personnage ? Avoir des reflets ultra +++ ? C'est à ça que se résume le jeu vidéo ?
    djfab posted the 07/10/2026 at 08:46 AM
    linkstar : bein si t'es pas intéressé par les améliorations techniques, reste sur PS5 y a pas de soucis ! Surtout que la cross-gen va durer longtemps ! Après regarde un FFVII Rebirth par exemple, si tu veux le faire "fluide" en 60 fps, t'as un jeu assez flou. Problème réglé avec la PS5 pro. Donc je trouve que quand même pour le confort de jeu, la puissance peut avoir un intérêt non négligeable, c'est pas juste 3 poils en plus ! A voir si ça te dérange pas de jouer en 30 fps déjà.
    keiku posted the 07/10/2026 at 08:52 AM
    plus rien, mais ca fait déja quelque temps... j'ai mon pc et j'ai fini ma transition, l'année passée

    mais les soucis que j'ai avec sony et ce avant même l'annonce de la fin du physique date depuis la fin de la gen ps4, la ps5 a plus été prise pour sécurisé ma ps4 existante mais le catalogue de jeu sony sur cette gen est un désastre
    cyr posted the 07/10/2026 at 09:03 AM
    linkstar Deja avec le niveau de la ps4, il y a moyen d'avoir de jolie chose.

    Faut juste laisser le temps au devellopeur d'optimiser les lignes de code.

    Mais en vrai les next gen servent juste a digérer des lignes de code de plus en plus indigeste.



    Un jeux pèse 100 go ou plus, mais en temps de jeux ou d'amusement....c'est clairement pas un indicateur.
    C'est pas parce que le jeux est lourd que tu a des centaines d'heure en vue....
    cjmusashi posted the 07/10/2026 at 09:18 AM
    Qu'ils arrêtent leurs conneries et abandonnent leur décision d'arrêter le physique
    malroth posted the 07/10/2026 at 09:28 AM
    cjmusashi perso pour moi le mal est fait, meme en revenant en arriere, plus jamais playstation de mon coté et je n'ai qu'une parole. J'ai vu leur vrai visage et j'ai des principes. Je ne veux pas etre leur esclaves. Donc qu'ils aillent se faire à partir de maintenant.
    nyseko posted the 07/10/2026 at 09:33 AM
    Ils vont annoncer la fin du physique pour les films et séries !
    taiko posted the 07/10/2026 at 09:34 AM
    djfab ce n'est pas parceque la ps5 pro fait mieux que la ps5 que la ps5 est poussé à bout. Loin de là.
    Et tu le verras quand des studios comme rockstar ou naughty dogs sortiront des jeux sur ps5.
    Non les consoles actuelles ne sont clairement pas utilisées correctement.
    cjmusashi posted the 07/10/2026 at 09:50 AM
    malroth
    Je comprends et de mon côté il ne serait absolument pas question de pardonner. Cependant je pourrai rester un mauvais client pour eux comme sur PS5 :
    Achat de console vendue à perte pour eux
    Jeu en physique neuf uniquement si c'est un jeu que je veux vraiment (3/4 jeux par génération)
    Sinon Achat de jeux en occasion
    Pas de dlc, pas de micro transaction, pas de jeu demat
    Pas d'abonnement ps+ (depuis 2017)
    Il faudrait obligatoirement une rétro-compatibilité ps4/ps5

    Je serai frustré seulement s'ils sortent un jeu comme Bloodborn 2 ou remastred uniquement en demat car je ne prendrai pas
    Le reste se passera sur PC mais à petit prix en solde (plus d'achats de plus de 20 euros ou day one) car ça reste du demat
    djfab posted the 07/10/2026 at 09:52 AM
    taiko : bien sur, avec GTA VI et Integalactic là on aura la PS5 au max, car ce sont les meilleurs studios. Mais pour les autres studios moins talentueux, ils ont fait leur maximum avec la PS5, ou pas loin. Capcom par exemple n'a quasiment plus de marge de progression après RE9. "les consoles actuelles ne sont clairement pas utilisées correctement." Je pense que c'est juste ton avis, je ne vois pas pourquoi ce serait vrai.
    jenicris posted the 07/10/2026 at 10:22 AM
    Bon au moins les coms me donnent déjà une idée de ce que je dois faire. Plus besoin de me fatiguer
    cyr posted the 07/10/2026 at 10:26 AM
    cjmusashi mais tu peux pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que le risque qu'il fasse le coup en pleine gen est probable.

    Non pour eux, qu'il assume. Tant pis pour les quelque centaines de milliers de personnes qui arrêterons.

    Il on plus a gagné qu'a perdre.
    stardustx posted the 07/10/2026 at 10:58 AM
    Hausses de prix, suppressions d'emplois et fermetures de servers.
    cjmusashi posted the 07/10/2026 at 11:04 AM
    cyr
    C'est la pire chose qu'ils ont fait dans leur histoire, quelque part ils se sont trahis eux même. Leur image de marque est actuellement catastrophique.
    S'ils continuent à ne rien fait j'ai le sentiment que cette histoire va dégénéré voire monter en violence et ternira encore plus leur image
    Et seulement pour quelques dollars de plus car c'est primordial pour eux d'avoir une présence physique en magasin (les magasins ne vendrons pas de console sans marge comme actuellement s'il n'y a pas à côté une carotte avec une marge sur les jeux) et au final les codes seront à peine plus rentables que les disques
    aerithlazyqueen posted the 07/10/2026 at 11:30 AM
    j'attend de eux des excuses à genoux face contre le sol pour avoir oser nous manquer de respect et que il revienne sur leur décision !
    taiko posted the 07/10/2026 at 01:23 PM
    cyr qu'ils fassent attention car les personnes qu'ils vont perdre sont ceux qui font leur succès ou non auprès du grand public. Perdre 500 000 gamers, c'est différent que perdre 500 000 mecs qui jouent à FIFA et fortnite. Même s'ils créent de la valeur, ce ne sont pas eux qui font le succès premier d'une machine au lancement
    gasmok2 posted the 07/10/2026 at 01:33 PM
    J'attends tellement plus rien de Sony....ce qui est vraiment triste
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