SAROS bénéficie désormais d'une version d'essai via le PlayStation Plus Premium. Les abonnés peuvent jouer au jeu complet pendant une durée allant jusqu'à 2 h 30, sans frais supplémentaires.
La progression est conservée si vous décidez d'acheter le jeu. C'est une excellente façon de découvrir l'une des exclusivités PS5 marquantes de 2026.
Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1uopoul/saros_gets_a_25hour_full_game_trial_on/
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posted the 07/08/2026 at 03:55 PM by link49
En espérant que ça puisse accroître sa notoriété, ça serait dommage de passer à côté d'un tel jeu
Housemarque sont vraiment des brutes
Un jeu rogue de niche, 70 balles, une nouvelle franchise, c'est d'une grande intelligence que de ne pas avoir sorti de démo pour ce jeu car son gameplay et sa réalisation sont excellents, il méritaient de bonnes ventes...mais bon c'est le nouveau PS
Les échecs s'enchainent et se ressemblent.