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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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[Ps5] PlayStation Plus Premium : Une version d'essai pour SAROS


SAROS bénéficie désormais d'une version d'essai via le PlayStation Plus Premium. Les abonnés peuvent jouer au jeu complet pendant une durée allant jusqu'à 2 h 30, sans frais supplémentaires.

La progression est conservée si vous décidez d'acheter le jeu. C'est une excellente façon de découvrir l'une des exclusivités PS5 marquantes de 2026.

Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1uopoul/saros_gets_a_25hour_full_game_trial_on/
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    51love
    posted the 07/08/2026 at 03:55 PM by link49
    comments (10)
    51love posted the 07/08/2026 at 04:00 PM
    2.5h? Même pas 3?

    En espérant que ça puisse accroître sa notoriété, ça serait dommage de passer à côté d'un tel jeu

    Housemarque sont vraiment des brutes
    taiko posted the 07/08/2026 at 04:04 PM
    Je passerai à côté, je ne m'abonnerai plus.
    cjmusashi posted the 07/08/2026 at 04:07 PM
    Qu'ils aillent se faire ???? tant qu'ils ne changeront pas leur politique de ????
    supasaiyajin posted the 07/08/2026 at 04:10 PM
    No CD no buy. Fuck Sony.
    xynot posted the 07/08/2026 at 04:13 PM
    Le concept de l'essai dans un Abo payant
    zboubi480 posted the 07/08/2026 at 04:31 PM
    comment ils rament pour faire revenir leurs "payeurs"
    wickette posted the 07/08/2026 at 05:44 PM
    Il faut un abonnement de 160E annuel pour tester Saros,


    Un jeu rogue de niche, 70 balles, une nouvelle franchise, c'est d'une grande intelligence que de ne pas avoir sorti de démo pour ce jeu car son gameplay et sa réalisation sont excellents, il méritaient de bonnes ventes...mais bon c'est le nouveau PS
    oreillesal posted the 07/08/2026 at 05:47 PM
    Ca fait cher payé le bidou

    Les échecs s'enchainent et se ressemblent.
    sph1x posted the 07/08/2026 at 06:52 PM
    Rien de rien chez eux. Fuck à eux
    aeris201 posted the 07/08/2026 at 11:04 PM
    oreillesal Tes propos sont cruels mais tres juste
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