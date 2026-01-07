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J’avoue avoir été assez étonné de voir certaines réactions ces derniers jours. Comme si ce qui arrive à Xbox tombait du ciel, comme si Microsoft venait seulement de découvrir que sa branche gaming était en difficulté, comme si Sony préparait la fin du physique par surprise, comme si GTA VI, avec sa version physique contenant un simple code, n’avait pas déjà envoyé un signal énorme à toute l’industrie. Pour moi, tout cela était évident.Commençons par Xbox. Ce que fait Microsoft aujourd’hui ressemble de plus en plus à une opération de dernière chance. Le mémo "XBOX Reset" envoyé aux employés parle de réalités difficiles, de coûts matériels qui explosent, d’investissements massifs qui n’ont pas produit les résultats attendus, et d’un système de studios devenu trop étendu. Microsoft y explique notamment avoir dépensé plus de 20 milliards de dollars hors Activision Blizzard King sur cinq ans, pendant que le chiffre d’affaires annuel reculait de près d’un demi-milliard de dollars. Difficile de faire plus clair.Dans ces conditions, je ne comprends pas la surprise de ceux qui découvrent que Microsoft aurait réfléchi à un plan B, que Microsoft avait envisagé plusieurs options pour Xbox, dont une scission, une transformation en filiale à part entière, ou même une coentreprise avec des partenaires extérieurs. Là encore, ce n’est pas une hypothèse sortie de nulle part. Quand une branche coûte aussi cher, rapporte moins que prévu, n’arrive plus à vendre suffisamment de consoles, et ne parvient pas à rentabiliser sa stratégie d’abonnements comme prévu, il est logique que la maison mère envisage toutes les options.Même chose pour les studios. Il ne fallait pas être devin pour comprendre que des fermetures, des reventes, des fusions ou des annulations allaient finir par arriver à la pelle. Les rapports évoquent des restructurations lourdes, des studios menacés, des jeux annulés ou mis en danger, et même des ventes possibles à la découpe. Il faut évidemment garder le conditionnel tant que tout n’est pas confirmé officiellement, mais la logique générale est limpide : Microsoft a acheté énormément de studios, sans jamais donner l’impression d’avoir une vraie stratégie cohérente pour les faire vivre correctement.Asha Sharma avait en plus prévenu que des choix difficiles allaient être pris. Donc voir aujourd’hui certains tomber des nues me paraît assez étrange. Xbox paie simplement plus de dix ans de gestion catastrophique : une stratégie qui change sans arrêt, des rachats énormes sans vision claire, un Game Pass présenté comme la solution miracle mais qui n’a pas suffi à compenser la chute du hardware, et des studios achetés en masse pour ensuite se retrouver menacés, fermés ou revendus.Côté PlayStation, l’arrêt du physique à partir de 2028 n’a rien de surprenant non plus. Sony a officiellement annoncé que la production de disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation serait interrompue à partir de janvier 2028, avec des sorties ensuite uniquement disponibles via le PlayStation Store ou des revendeurs en format numérique. Sony ne dit pas explicitement "PS6", mais soyons sérieux : janvier 2028, on parle très probablement de la transition vers la prochaine génération.Là aussi, il faut regarder le contexte économique. Les consoles ne baissent plus forcément de prix avec le temps, comme à l’époque. On est sortis du vieux modèle où une console sortait chère, puis devenait progressivement plus abordable au fil des années. Sony a déjà augmenté plusieurs fois les prix des PS5 et PS5 Pro (comme tout le monde soit dit en passant). Ceux qui pensent qu’une PS6 sortira tranquillement moins chère qu’une PS5 Pro vivent encore dans l’ancien monde. Les composants coûtent plus cher, la mémoire coûte plus cher, le stockage coûte plus cher, et la crise des composants est loin d’être terminée. Même Microsoft reconnaît que toute l’industrie est touchée par la hausse des coûts, notamment sur le stockage et la mémoire.Dans ce contexte, Sony va évidemment chercher à réduire les coûts partout où c’est possible. Supprimer le lecteur, supprimer la logistique du disque, réduire les charges de production et de distribution, tout cela va dans le même sens. Même si Sony subventionne une partie du prix de la PS6, l’objectif sera ensuite de se rattraper sur les ventes de jeux, les royalties, le PlayStation Store et les services... c'est économiquement cohérent.Et il ne faut pas oublier un autre signal très important : GTA VI. Les précommandes sont ouvertes depuis quelques jours, avec la version physique qui contiendra un code de téléchargement dans la boîte. Autrement dit, on parle d’une version physique de façade, une boîte sans vrai disque exploitable. Pour un jeu comme GTA VI, c’est énorme. On parle probablement du jeu le plus attendu de la décennie, et pourtant, cette histoire de version physique avec code à l’intérieur n’a pas provoqué une révolte massive. Il y a bien eu des critiques, évidemment, mais pas de rejet assez fort pour faire trembler Rockstar, Take-Two... et surement Sony et les autres.Et ça, c’est un message extrêmement clair envoyé à toute l’industrie. Si même GTA VI peut se permettre de vendre une "version physique" avec seulement un code de téléchargement à l’intérieur, sans déclencher une grogne massive, alors pourquoi les autres se gêneraient ? Pour les éditeurs et les constructeurs, c’est presque une validation du marché. Les joueurs râlent, mais ils achètent quand même. C’est probablement ce genre de signal qui accélère la fin du physique.Mais le vrai problème, c’est ce que le tout-démat implique pour les joueurs. D’abord, on ne possède plus vraiment ce qu’on achète. On achète une licence, dépendante d’un compte, d’un store, de serveurs, de conditions d’utilisation et d’accords commerciaux qui peuvent changer. On vient encore de le voir avec PlayStation avec Sony qui indique que certains contenus achetés ne seront plus accessibles et seront retirés des bibliothèques vidéo à cause d’accords de licence. Ensuite, le démat tue le marché de l’occasion. Plus de revente, plus de prêt... Mais ce que les gens oublient aussi, c'est plus aucun jeu trouvé moins cher en magasin, plus aucun jeux acheté sur Amazon, en grande surface ou chez un revendeur indépendant, etc... Donc plus de vraie concurrence sur les prix.C’est là que le débat devient hypocrite. Les défenseurs du tout-démat répètent souvent que sur PC, tout est déjà numérique. Oui, mais sur PC, il y a une concurrence entre les stores : Steam, Epic Games Store, GOG, les boutiques d’éditeurs, les revendeurs de clés, etc... Sur console, si demain la PS6 est entièrement dématérialisée et verrouillée autour du PlayStation Store, ce n’est pas du tout la même situation. Aujourd’hui, je peux encore acheter certains jeux moins chers ailleurs. Par exemple, j’ai pu avoir GTA VI à 60 € sur Amazon, alors qu’il était affiché à 80 € sur le PlayStation Store. Demain, si tout passe par le store officiel, ce genre de concurrence disparaît. Sony contrôlera le prix, la distribution, les promotions, les conditions d’accès, et les joueurs n’auront plus vraiment d’alternative.Donc ok, très bien : si Sony veut imposer le démat obligatoire sur PS6, alors les instances de régulation devraient imposer l’ouverture à des stores concurrents. Un peu comme ce qui a été imposé à Apple en Europe avec le Digital Markets Act. La Commission européenne explique que le DMA permet notamment aux développeurs de distribuer leurs applications via des boutiques alternatives ou directement depuis le web, et de diriger les utilisateurs vers de meilleures offres hors des stores dominants.Pourquoi ne pas imaginer, demain, plusieurs stores sur PlayStation ? Pourquoi ne pas autoriser des boutiques concurrentes ? Pourquoi ne pas permettre à d’autres acteurs de vendre directement leurs jeux sur console ? Pourquoi ne pas avoir le Game Pass sur PS6, si les joueurs le veulent ? Et pourquoi ne pas imposer aussi la possibilité de revendre ses licences dématérialisées, au moins pour les jeux achetés plein pot ?Évidemment, l’ouverture à des stores concurrents aurait aussi une conséquence : Sony récupérerait sans doute moins d’argent sur les royalties et pourrait donc être tenté de moins subventionner la PS6. Résultat, la console pourrait coûter encore plus cher à l’achat. Mais c’est justement là que le débat devient intéressant : soit on accepte une console moins chère parce qu’elle est totalement verrouillée autour du PlayStation Store, soit on accepte peut-être une machine plus chère, mais avec une vraie concurrence numérique derrière.Parce que si le physique disparaît sans aucune compensation, on ne parle pas simplement de modernisation. On parle d’un verrouillage total. Plus de disque, plus d’occasion, plus de prêt, plus de revendeurs physiques, plus de concurrence réelle sur les prix, plus de possibilité de revendre ce qu’on a acheté, et des jeux qui ne nous appartiennent pas vraiment. Si le démat devient obligatoire, alors il faut au minimum que la concurrence numérique existe. Des stores alternatifs, des prix réellement concurrencés, et une forme de revente des licences dématérialisées. Sinon, ce sera juste la fin de la propriété pour les joueurs, au profit d’un écosystème entièrement contrôlé par les plateformes.Microsoft semble arrivé au moment de vérité avec Xbox. Sony prépare clairement la fin du physique avec PlayStation. Les trajectoires sont différentes, mais le résultat pourrait être le même : une perte totale de confiance chez beaucoup de joueurs. Et quand la confiance est perdue, elle est très difficile à récupérer...