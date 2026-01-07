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Xbox en crise, PlayStation enterre le physique : jusqu’où ira la confiance des joueurs ?
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J’avoue avoir été assez étonné de voir certaines réactions ces derniers jours. Comme si ce qui arrive à Xbox tombait du ciel, comme si Microsoft venait seulement de découvrir que sa branche gaming était en difficulté, comme si Sony préparait la fin du physique par surprise, comme si GTA VI, avec sa version physique contenant un simple code, n’avait pas déjà envoyé un signal énorme à toute l’industrie. Pour moi, tout cela était évident.

Commençons par Xbox. Ce que fait Microsoft aujourd’hui ressemble de plus en plus à une opération de dernière chance. Le mémo "XBOX Reset" envoyé aux employés parle de réalités difficiles, de coûts matériels qui explosent, d’investissements massifs qui n’ont pas produit les résultats attendus, et d’un système de studios devenu trop étendu. Microsoft y explique notamment avoir dépensé plus de 20 milliards de dollars hors Activision Blizzard King sur cinq ans, pendant que le chiffre d’affaires annuel reculait de près d’un demi-milliard de dollars. Difficile de faire plus clair.

Dans ces conditions, je ne comprends pas la surprise de ceux qui découvrent que Microsoft aurait réfléchi à un plan B, que Microsoft avait envisagé plusieurs options pour Xbox, dont une scission, une transformation en filiale à part entière, ou même une coentreprise avec des partenaires extérieurs. Là encore, ce n’est pas une hypothèse sortie de nulle part. Quand une branche coûte aussi cher, rapporte moins que prévu, n’arrive plus à vendre suffisamment de consoles, et ne parvient pas à rentabiliser sa stratégie d’abonnements comme prévu, il est logique que la maison mère envisage toutes les options.

Même chose pour les studios. Il ne fallait pas être devin pour comprendre que des fermetures, des reventes, des fusions ou des annulations allaient finir par arriver à la pelle. Les rapports évoquent des restructurations lourdes, des studios menacés, des jeux annulés ou mis en danger, et même des ventes possibles à la découpe. Il faut évidemment garder le conditionnel tant que tout n’est pas confirmé officiellement, mais la logique générale est limpide : Microsoft a acheté énormément de studios, sans jamais donner l’impression d’avoir une vraie stratégie cohérente pour les faire vivre correctement.

Asha Sharma avait en plus prévenu que des choix difficiles allaient être pris. Donc voir aujourd’hui certains tomber des nues me paraît assez étrange. Xbox paie simplement plus de dix ans de gestion catastrophique : une stratégie qui change sans arrêt, des rachats énormes sans vision claire, un Game Pass présenté comme la solution miracle mais qui n’a pas suffi à compenser la chute du hardware, et des studios achetés en masse pour ensuite se retrouver menacés, fermés ou revendus.



Côté PlayStation, l’arrêt du physique à partir de 2028 n’a rien de surprenant non plus. Sony a officiellement annoncé que la production de disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation serait interrompue à partir de janvier 2028, avec des sorties ensuite uniquement disponibles via le PlayStation Store ou des revendeurs en format numérique. Sony ne dit pas explicitement "PS6", mais soyons sérieux : janvier 2028, on parle très probablement de la transition vers la prochaine génération.

Là aussi, il faut regarder le contexte économique. Les consoles ne baissent plus forcément de prix avec le temps, comme à l’époque. On est sortis du vieux modèle où une console sortait chère, puis devenait progressivement plus abordable au fil des années. Sony a déjà augmenté plusieurs fois les prix des PS5 et PS5 Pro (comme tout le monde soit dit en passant). Ceux qui pensent qu’une PS6 sortira tranquillement moins chère qu’une PS5 Pro vivent encore dans l’ancien monde. Les composants coûtent plus cher, la mémoire coûte plus cher, le stockage coûte plus cher, et la crise des composants est loin d’être terminée. Même Microsoft reconnaît que toute l’industrie est touchée par la hausse des coûts, notamment sur le stockage et la mémoire.

Dans ce contexte, Sony va évidemment chercher à réduire les coûts partout où c’est possible. Supprimer le lecteur, supprimer la logistique du disque, réduire les charges de production et de distribution, tout cela va dans le même sens. Même si Sony subventionne une partie du prix de la PS6, l’objectif sera ensuite de se rattraper sur les ventes de jeux, les royalties, le PlayStation Store et les services... c'est économiquement cohérent.



Et il ne faut pas oublier un autre signal très important : GTA VI. Les précommandes sont ouvertes depuis quelques jours, avec la version physique qui contiendra un code de téléchargement dans la boîte. Autrement dit, on parle d’une version physique de façade, une boîte sans vrai disque exploitable. Pour un jeu comme GTA VI, c’est énorme. On parle probablement du jeu le plus attendu de la décennie, et pourtant, cette histoire de version physique avec code à l’intérieur n’a pas provoqué une révolte massive. Il y a bien eu des critiques, évidemment, mais pas de rejet assez fort pour faire trembler Rockstar, Take-Two... et surement Sony et les autres.

Et ça, c’est un message extrêmement clair envoyé à toute l’industrie. Si même GTA VI peut se permettre de vendre une "version physique" avec seulement un code de téléchargement à l’intérieur, sans déclencher une grogne massive, alors pourquoi les autres se gêneraient ? Pour les éditeurs et les constructeurs, c’est presque une validation du marché. Les joueurs râlent, mais ils achètent quand même. C’est probablement ce genre de signal qui accélère la fin du physique.

Mais le vrai problème, c’est ce que le tout-démat implique pour les joueurs. D’abord, on ne possède plus vraiment ce qu’on achète. On achète une licence, dépendante d’un compte, d’un store, de serveurs, de conditions d’utilisation et d’accords commerciaux qui peuvent changer. On vient encore de le voir avec PlayStation avec Sony qui indique que certains contenus achetés ne seront plus accessibles et seront retirés des bibliothèques vidéo à cause d’accords de licence. Ensuite, le démat tue le marché de l’occasion. Plus de revente, plus de prêt... Mais ce que les gens oublient aussi, c'est plus aucun jeu trouvé moins cher en magasin, plus aucun jeux acheté sur Amazon, en grande surface ou chez un revendeur indépendant, etc... Donc plus de vraie concurrence sur les prix.

C’est là que le débat devient hypocrite. Les défenseurs du tout-démat répètent souvent que sur PC, tout est déjà numérique. Oui, mais sur PC, il y a une concurrence entre les stores : Steam, Epic Games Store, GOG, les boutiques d’éditeurs, les revendeurs de clés, etc... Sur console, si demain la PS6 est entièrement dématérialisée et verrouillée autour du PlayStation Store, ce n’est pas du tout la même situation. Aujourd’hui, je peux encore acheter certains jeux moins chers ailleurs. Par exemple, j’ai pu avoir GTA VI à 60 € sur Amazon, alors qu’il était affiché à 80 € sur le PlayStation Store. Demain, si tout passe par le store officiel, ce genre de concurrence disparaît. Sony contrôlera le prix, la distribution, les promotions, les conditions d’accès, et les joueurs n’auront plus vraiment d’alternative.



Donc ok, très bien : si Sony veut imposer le démat obligatoire sur PS6, alors les instances de régulation devraient imposer l’ouverture à des stores concurrents. Un peu comme ce qui a été imposé à Apple en Europe avec le Digital Markets Act. La Commission européenne explique que le DMA permet notamment aux développeurs de distribuer leurs applications via des boutiques alternatives ou directement depuis le web, et de diriger les utilisateurs vers de meilleures offres hors des stores dominants.

Pourquoi ne pas imaginer, demain, plusieurs stores sur PlayStation ? Pourquoi ne pas autoriser des boutiques concurrentes ? Pourquoi ne pas permettre à d’autres acteurs de vendre directement leurs jeux sur console ? Pourquoi ne pas avoir le Game Pass sur PS6, si les joueurs le veulent ? Et pourquoi ne pas imposer aussi la possibilité de revendre ses licences dématérialisées, au moins pour les jeux achetés plein pot ?

Évidemment, l’ouverture à des stores concurrents aurait aussi une conséquence : Sony récupérerait sans doute moins d’argent sur les royalties et pourrait donc être tenté de moins subventionner la PS6. Résultat, la console pourrait coûter encore plus cher à l’achat. Mais c’est justement là que le débat devient intéressant : soit on accepte une console moins chère parce qu’elle est totalement verrouillée autour du PlayStation Store, soit on accepte peut-être une machine plus chère, mais avec une vraie concurrence numérique derrière.

Parce que si le physique disparaît sans aucune compensation, on ne parle pas simplement de modernisation. On parle d’un verrouillage total. Plus de disque, plus d’occasion, plus de prêt, plus de revendeurs physiques, plus de concurrence réelle sur les prix, plus de possibilité de revendre ce qu’on a acheté, et des jeux qui ne nous appartiennent pas vraiment. Si le démat devient obligatoire, alors il faut au minimum que la concurrence numérique existe. Des stores alternatifs, des prix réellement concurrencés, et une forme de revente des licences dématérialisées. Sinon, ce sera juste la fin de la propriété pour les joueurs, au profit d’un écosystème entièrement contrôlé par les plateformes.

Microsoft semble arrivé au moment de vérité avec Xbox. Sony prépare clairement la fin du physique avec PlayStation. Les trajectoires sont différentes, mais le résultat pourrait être le même : une perte totale de confiance chez beaucoup de joueurs. Et quand la confiance est perdue, elle est très difficile à récupérer...
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    posted the 07/01/2026 at 04:04 PM by famimax
    comments (35)
    riddler posted the 07/01/2026 at 04:09 PM
    Achète une hélix tu auras tout les stores.
    jenicris posted the 07/01/2026 at 04:10 PM
    N'achetez pas des next gen, c'est pas compliqué si vous voulez vous faire entendre.
    keiku posted the 07/01/2026 at 04:11 PM
    chez nintendo, ce sera les seuls a survivre au krash comme en 83
    heracles posted the 07/01/2026 at 04:13 PM
    Asha a toutes les cartes en main. Mais on connait M$ ils ont été les précurseurs avec la Xbox One...
    nicoliafox posted the 07/01/2026 at 04:14 PM
    keiku Nintendo était en "retard" et ne s'est pas mis a investir comme des dinguos quand le marché allait exploser (le marché s'est finalement rétréci) donc ca peut être une giga chance pour eux
    ravyxxs posted the 07/01/2026 at 04:14 PM
    La communauté du média, n'est pas aussi solidaire que d'autres, elle est semblable à celle de la musique. Accepter qu'un produit, une culture, soit décidé par des corporations où rien ne vous appartient *totalement* (GOG et STEAM font des concessions auprès de ses clients).

    Du coup, si nous en sommes là aujourd'hui c'est qu'en faite, la grosse masse des clients, sont plus ou moins des joueurs du dimanche, des casus ou alors, des millenials qui ne veulent plus s'encombrer de tout ce plastique chez eux.

    Dans tous les cas, ce sont des gens qui ont embrassés pleinement, les GAAS, les DLC, les Seasons Pass et la location....la location du jeu vidéo, faut que ça raisonne dans vos, nos têtes, car on y a tous plus ou moins contribués à cette déchéance...

    La faute à qui ? La nôtre, voilà.

    On a juste tuer le média de la console de salon, pas le média lui même, mais l'éthique, la phylosophie derrière. Trop fainéant pour se lever et aller à Micromania,ou la boutique indé du coin...

    naoshige11 posted the 07/01/2026 at 04:16 PM
    jenicris honnêtement y'a bien longtemps que j'ai plus vue de réactions quasi unanime sur un même sujet, de quoi renverser la vapeur. Même si de toute façon ont va vers l'inévitable.
    keiku posted the 07/01/2026 at 04:19 PM
    nicoliafox comme a chaque fois il arrive a lire le marché
    fiveagainstone posted the 07/01/2026 at 04:19 PM
    Il suffit de pas acheter de démat'
    xylander posted the 07/01/2026 at 04:21 PM
    Sony le gentil enterre le physique
    ouken posted the 07/01/2026 at 04:23 PM
    Que des salos qui nous prend pour des pigeons... A vomir les années folles son bien loin déjà que les gens actuel son naze...
    pimoody posted the 07/01/2026 at 04:24 PM
    La Grenade Sacro Sainte Nintendo pour nous sauver, j’ai quasi tout investit en ludothèque moderne chez eux (mieux que le bitcoin) : Allé…luia — comme disait les worms pendant l’amargeddon
    alucardhellsing posted the 07/01/2026 at 04:28 PM
    En meme temps on le savait que tot ou tard ça allait arrivé , le temps passe et on pense que tout est figé dans le temps alors que cela evolue sous nos yeux et force est d'admettre que là on y est clairement

    Après je suis sur PC donc le physique je m'en bat les claouis mais pour les autres joueurs qui sont full physique pour des raisons de collections etc... je peux comprendre que ça fout la mort !


    Heuresement que Big N est encore là (mais pour combien de temps )

    Pour les gamers consoles pour vous faire entendre vous savez ce qu'ils vous restent a faire
    jenicris posted the 07/01/2026 at 04:29 PM
    naoshige11 c'est normal surtout sur des sites comme GK ou la plupart des joueurs consoles ont toujours préféré le physique.
    altendorf posted the 07/01/2026 at 04:30 PM
    fiveagainstone Si seulement c'était la solution. C'est déjà trop tard. Le JV a longtemps lutté mais face a l'instantanéité et à la FOMO chez les consommateurs, c'est fini. On arrive au même point que l'industrie de la musique. Petit à petit, le physique deviendra juste un véritable produit de luxe qui va alimenter des sites comme Limited Run.
    supasaiyajin posted the 07/01/2026 at 04:34 PM
    Si Sony sort quand même des boites avec un code à l'intérieur, c'est pour nous achever.
    adelfhitlor posted the 07/01/2026 at 04:35 PM
    Perso c'est bon la confiance est déjà perdue.

    Et depuis quelques temps certains font la blague que Capcom devrait proposer sa console, au vu de leur catalogue sacrément solide. Et je commence à me dire qu'en vrai...
    keiku posted the 07/01/2026 at 04:37 PM
    ca veut quand meme dire qu'il vont finir au même stade que xbox au japon
    ratchet posted the 07/01/2026 at 04:40 PM
    Ça sers à rien de gueuler, c’est ça le futur.
    Ne pas y avoir vu avant fallait être aveugle hein.

    Comme toutes les entreprises ça tire de plus en plus, entre économie et volonté de recevoir plus.
    ratchet posted the 07/01/2026 at 04:41 PM
    Et je le redis je pense que la PS6 sera la dernière console de SONY, après ça sera une grosse application dans leurs television c’est sûr.

    Nintendo va un peu résister mais ils vont vite arriver au full demat aussi. Déjà ils ont commencer avec les GKC en 1er de toute façon.
    keiku posted the 07/01/2026 at 04:47 PM
    ratchet ce n'est pas parce qu'on savait que ca allait arriver qu'on voulait que ca arrive...
    niflheim posted the 07/01/2026 at 04:47 PM
    Je m'y attendais un jour ou l'autre à la fin du physique mais pas aussi vite sur PS6.

    Toutes les bonnes choses ont une fin,

    God of War Laufey et Intergalactic : The Heretic Prophet seront mes deux derniers collectors édité par Sony. Et vu qu'il y aura un code dans le Steelbook, il faudra encore que j'achète les jeux physique à côté. Je sais, je me fais arnaquer mais je peux pas passer à côté.

    En tout cas, ça me renforce encore plus dans l'idée de bien garder précieusement toute ma collection. J'avais revendu des jeux et des consoles (que je regrette énormément aujourd'hui).

    Et je collectionne, je revend rien depuis la sortie de la PS3 (23 mars 2007) autant dire que ça fait un choc !
    tynokarts posted the 07/01/2026 at 04:48 PM
    GTA 6 est une sorte de cheval de Troie :
    Les précommandes de GTA 6 sont importantes malgré le code de téléchargement dans la boîte.
    Cela envoie un signal à l’industrie du jv : le marché est prêt à passer au démat…
    pcverso posted the 07/01/2026 at 04:48 PM
    jenicris N'achetez pas des next gen, c'est pas compliqué si vous voulez vous faire entendre. mais faisons nous encore le poids face au grand public
    derno posted the 07/01/2026 at 04:50 PM
    Je ne sais pas où ils vont mais ils iront sans moi.
    keiku posted the 07/01/2026 at 04:54 PM
    tynokarts bah si les 2 constructeurs sont pret a vivre uniquement avec gta 6 sur les 10 prochaine année peut être, mais si c'est du démat, ca veut dire qu'il n'y aura pas de repassage a la caisse pour la version ps6, du coup il peuvent, comparer a gta 5, diviser leur vente pas 2 au minimum
    cjmusashi posted the 07/01/2026 at 04:57 PM
    Je ne donnerai plus jamais un centime à cette boîte de m*rd*, ils peuvent couler je n’en ai plus rien à faire d’eux (pareil pour les autres quand ils vont suivre, pas de jaloux)
    pcverso posted the 07/01/2026 at 04:57 PM
    keiku on est pas a l'abri d'une version ps6 a repayer meme pour ceux ayant la version ps5
    deathegg posted the 07/01/2026 at 04:57 PM
    Perso, j'ai un mix entre une colère incroyable et une sorte de résignation teinté de lassitude émotionnelle.

    Ca fait 35 ans que je joue aux JV et j'ai supporter beaucoup de conneries de l'industrie.

    Et cette gen, on a eu :
    - L'explosion des prix à tout les niveaux (les jeux, les consoles, les abos)
    - Des licences qui ont disparu.
    - Les remakes/remasters/portages
    - La baisse globale du niveau du JV
    - Les jeux multi omniprésent et fades.
    - L'optimisation catastrophique des jeux
    - L'IA ultra utilisé dans les jeux pour des tâches auquel elles ne devraient pas être utilisés
    - Les communautés de plus en plus toxique et idiotes.

    J'en oublie mais en gros, le JV c'est vraiment devenu mauvais et fade. La perte du physique, Ce n'était pas la goutte de trop. C'était le rappel de toutes les gouttes précédentes qui me fait dire "Pourquoi je m'emmerde encore avec ce média qui me fait de moins en moins rêver ?"

    Donc ouais, là aujourd'hui je réfléchis à si je continue. Et si je continue, le changement va être radicale.

    Une chose est sûre en tout cas : Je ne soutiendrai plus JAMAIS sony dans le jeu vidéo.
    keiku posted the 07/01/2026 at 05:01 PM
    pcverso tu pense vraiment que les gens vont acheter une ps6

    et au passage il ferme le store ps3 et vita dans la foulée on ne l'a pas dis
    sonilka posted the 07/01/2026 at 05:03 PM
    Un iPhone Pro c'est plus de 1300€. Aujourd'hui Apple tape ses meilleurs scores de vente. Et le modèle le plus vendu c'est meme pas le Pro mais le Pro Max (donc plus de 1400€). Y a 10 ans, le meme discours existait. Personne ne lâchera plus de 1000€ dans un téléphone, ca finira par craquer etc. 10 ans plus tard c'est presque devenu anodin avec la consommation à crédit, ce fléau importé d'ou vous savez. Tout ca pour dire qu'il en sera de meme pour le jv. C'est deja le cas d'ailleurs puisque les 3/4 des achats aujourd'hui se font en demat. GTAVI et en a encore apporté la preuve. Y a rien à espérer ni à attendre d'une très grande majorité des acheteurs. En fait la seule minuscule lueur d'espoir pourrait venir des revendeurs. Si tous les plus gros revendeurs décident de ne plus vendre de console dans leur magasin, les constructeurs sont baisés. Parce qu'ils n'ont pas la logistique pour distribuer un produit à l'échelle mondiale. Et la je serais curieux de voir comment ils réagiraient.
    parrain59 posted the 07/01/2026 at 05:05 PM
    Au train où ça va, on ne pourra plus acheter de console de toute façon.
    En tout cas, je ne sais pas si c'est faisable mais dès que possible ma PS5 sera flashée.
    erleerween posted the 07/01/2026 at 05:06 PM
    Le bon move? Annuler ses précommandes GTA6 en masse autour d'un # sur X. Histoire d'adresser un signal, mais je crois qu'on peut rêver.
    pcverso posted the 07/01/2026 at 05:09 PM
    keiku a non j'en sais rien du tout .
    keiku posted the 07/01/2026 at 05:26 PM
    pcverso pour moi je pense que c'est la fin des consoles next gen, ca va ce faire progressivement , mais entre les prix et la disparition du physique, non seulement il ne vont pas renouveler leur publique, mais en plus ils vont perdre l'ancien
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