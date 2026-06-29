Selon plusieurs analystes, les jeux devraient emboîter le pas à Mario Kart World et GTA 6 en adoptant un prix de base de 80 $, mais seuls les titres les plus importants parviendront à franchir ce cap sans en pâtir.
Tout comme pour Mario Kart World avant lui, le prix de GTA 6 suscite de vives interrogations chez ceux qui s'inquiètent de la hausse du coût des jeux vidéo. Le tarif de 80 $ deviendra-t-il la nouvelle norme ? Pas tout à fait, selon certains analystes interrogés, mais il deviendra beaucoup plus courant dans les mois et années suivant la sortie de GTA 6 en novembre.
David Cole, du cabinet DFC Intelligence, explique à GamesRadar+ que « l'industrie évolue déjà vers ce niveau de prix, sous l'impulsion de Nintendo », un éditeur qui lance des jeux à des tarifs très variés. « Le problème, c'est qu'il n'existe qu'une poignée de jeux haut de gamme capables de justifier un tel prix. »
En somme, tous les jeux n'auront pas la tâche facile en se lançant à 80 $. Grand Theft Auto et Super Mario le peuvent car ce sont, tout simplement, Grand Theft Auto et *Super Mario*. Cole ajoute que Rockstar Games perpétue une tendance réservée « aux jeux les plus attendus, disposant déjà d'un public acquis dès le lancement... L'industrie s'oriente vers une tarification différenciée : on reconnaît que certains jeux offrent bien plus de valeur que d'autres et doivent donc être vendus à un prix en conséquence. »
Joost van Dreunen abonde dans ce sens, affirmant que la nouvelle norme à 80 $ sera « réservée à une poignée de titres et de franchises » capables de l'imposer ; les éditeurs qui tenteraient d'appliquer ce tarif à des jeux ne répondant pas aux attentes « risquent fort de le regretter ».
« Le jeu vidéo devient de plus en plus un produit de luxe », poursuit van Dreunen. « Son modèle économique a toujours reposé sur une logique où "le gagnant rafle la mise" (ou du moins la majeure partie), et GTA 6 place une fois de plus la barre très haut. Les éditeurs capables de franchir ce cap creuseront l'écart, tandis que les autres devront miser sur la distribution pour rivaliser, en explorant de nouveaux canaux, des offres groupées et des modèles tarifaires inédits afin d'atteindre les joueurs qui échappent aux blockbusters. »
Serkan Toto, du cabinet Kantan Games, rappelle que la société mère, Take-Two, fut le premier éditeur à fixer le prix de ses jeux à 70 dollars dès 2020. Ce tarif élevé a été très rapidement adopté par d'autres entreprises ; « et je pense que le reste de l'industrie leur emboîtera le pas cette fois encore, dès lors que cela s'avérera pertinent », ajoute-t-il.
Source : https://www.gamesradar.com/games/grand-theft-auto/games-will-keep-getting-more-expensive-after-gta-6-raises-the-bar-but-only-the-most-in-demand-games-will-get-away-with-it-analysts-say/
Soit une chute de prix plus rapide et plus forte qu'un jeu Ubisoft (SW Outlaws aussi est à 10 euros mais le jeu a quasiment deux ans).
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