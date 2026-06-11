L'excellente série Final Fantasy VII Remake regorge de contenu, mais avec Final Fantasy VII Revelation, dernier volet de cette trilogie palpitante, nombreux sont ceux qui espèrent du contenu additionnel ultérieurement. Dans une récente interview accordée à Famitsu, Naoki Hamaguchi a déclaré être conscient de l'attente des fans pour des DLC dans Final Fantasy VII: Rebirth, mais que l'équipe de développement souhaitait se concentrer sur Final Fantasy VII: Revelation. Cependant, si la demande est au rendez-vous (c'est-à-dire si le jeu se vend bien), l'équipe envisagera la possibilité d'ajouter du contenu téléchargeable. Voici les propos de Hamaguchi (traduction automatique) :
Il est peut-être prématuré de poser la question, mais des DLC sont-ils prévus après la sortie du jeu ?
Hamaguchi : Nous avons également reçu de nombreuses demandes de DLC pour « FFVII Rebirth ». Toutefois, nous avons décidé qu'il serait préférable pour nos joueurs d'investir toutes nos ressources de développement dans « FFVII Liberation » et de le sortir au plus vite, plutôt que de créer du contenu additionnel pour le moment. « FFVII Liberation » conclura la série, mais s’il y a une demande importante de la part des utilisateurs après la sortie, nous aimerions activement envisager de répondre aux demandes de plus de détails et d’explorer des aspects qui n’ont pas encore été présentés, y compris les titres dérivés précédents.
Kingdom Hearts 3 a bénéficié d'une démo sur Nintendo Switch 2 suite au Nintendo Direct d'hier, ce qui nous permet de comparer cette version avec celles sur PlayStation 5 (via la rétrocompatibilité PS4 Pro) et Steam Deck.
La franchise Kingdom Hearts débarque enfin sur Nintendo Switch 2 comme les fans l'espéraient. Si les précédents opus étaient disponibles sur Nintendo Switch, il s'agissait de versions cloud nécessitant une connexion internet.
La Nintendo Switch 2 surpasse le Steam Deck en termes de performances. Cependant, certains points méritent d'être soulignés par rapport à la PS5.
Tout d'abord, Kingdom Hearts 3 semble avoir un framerate débloqué sur Nintendo Switch 2. Sur PS5, le jeu est bloqué à 60 FPS, tandis que la version Nintendo Switch 2 oscille plutôt entre 30 et 40 FPS.
En mode téléviseur, la Nintendo Switch 2 offre des graphismes globalement comparables à ceux de la PS5. Il convient toutefois de noter que la console de Nintendo présente certains compromis en mode portable, notamment au niveau de la résolution et des reflets.
Par contre kingdom heart 3 est bien prévu?
Par contre kingdom heart 3 est bien prévu?
oui