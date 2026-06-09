Microsoft a donc décidé de revoir certains aspects de sa future console. Le constructeur confirme que la sortie de la Xbox Helix est toujours prévue, mais que ses équipes réévaluent actuellement de nombreux éléments du projet afin d’éviter qu’il ne devienne trop coûteux pour les consommateurs.



« Nous travaillons très dur pour repenser tout ce que nous pouvons concernant Helix, une console que nous sommes déterminés à commercialiser » a-t-il précisé. L’objectif est évidemment de préserver un prix d’entrée raisonnable malgré la hausse des coûts de fabrication.



Microsoft précise également vouloir rendre la machine plus flexible et réfléchir à une nouvelle approche du modèle console traditionnel. « Nous devons nous assurer qu’elle reste abordable et flexible. Nous réfléchissons à ce que pourrait être ce modèle de console, non pas de manière restrictive, mais de manière additive. »



Autrement dit, le coût des composants est immuable et va mécaniquement rendre le coût de la future console assez élevé. L’enjeu pour Microsoft est donc de lui apporter de la valeur par d’autres moyens. Cela pourrait être de nouvelles fonctionnalités logicielles. Nous évoquions sur Xboxygen la conversion des jeux physiques en numérique en mai dernier, par exemple.