profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
17
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 785
visites since opening : 1754680
ouroboros4 > blog
Le Project Helix est repensée pour rester abordable
Microsoft a donc décidé de revoir certains aspects de sa future console. Le constructeur confirme que la sortie de la Xbox Helix est toujours prévue, mais que ses équipes réévaluent actuellement de nombreux éléments du projet afin d’éviter qu’il ne devienne trop coûteux pour les consommateurs.

« Nous travaillons très dur pour repenser tout ce que nous pouvons concernant Helix, une console que nous sommes déterminés à commercialiser » a-t-il précisé. L’objectif est évidemment de préserver un prix d’entrée raisonnable malgré la hausse des coûts de fabrication.

Microsoft précise également vouloir rendre la machine plus flexible et réfléchir à une nouvelle approche du modèle console traditionnel. « Nous devons nous assurer qu’elle reste abordable et flexible. Nous réfléchissons à ce que pourrait être ce modèle de console, non pas de manière restrictive, mais de manière additive. »

Autrement dit, le coût des composants est immuable et va mécaniquement rendre le coût de la future console assez élevé. L’enjeu pour Microsoft est donc de lui apporter de la valeur par d’autres moyens. Cela pourrait être de nouvelles fonctionnalités logicielles. Nous évoquions sur Xboxygen la conversion des jeux physiques en numérique en mai dernier, par exemple.
https://www.xboxygen.com/News/359147-microsoft-veut-que-la-xbox-helix-reste-abordable-malgre-la-menace-de-lia-sur-les-couts
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/09/2026 at 11:42 AM by ouroboros4
    comments (35)
    altendorf posted the 06/09/2026 at 11:44 AM
    Microsoft précise également vouloir rendre la machine plus flexible et réfléchir à une nouvelle approche du modèle console traditionnel.

    Ouais ils vont juste faire comme un PC normal et permettre de l'upgrade dans le temps avec différents composants.
    hypermario posted the 06/09/2026 at 11:45 AM
    "mais de manière additive" retour des add-on materiel facon RAM N64 ?
    jenicris posted the 06/09/2026 at 11:46 AM
    Ca sens la fin de Steam et autre dessus pour avoir un écosystème fermé pour subventionné le hardware
    Retour a 2023 donc avec les exclus et les resultats de l'époque.
    vyse posted the 06/09/2026 at 11:47 AM
    jenicris justement je pense que c'est l'inverse, qu'ils veulent se rapprocher de plus en plus d'une marque de service (flexible) l'idée de retrouver le xbox everywhere .
    wickette posted the 06/09/2026 at 11:47 AM
    C'est le problème aujourd'hui. Les datacenters IA relancent tous les dès

    Les futurs GPU de jeux, les futures consoles, PC portables etc...tout doit s'adapter aux pénuries et l'explosion des prix...c'est vraiment triste pour tout le secteur technologique consommateur
    marcus62 posted the 06/09/2026 at 11:51 AM
    J'espère que le prix des consoles next-gen ne dépasseront pas les 800 euros je rêve peut-être... j'ai toujours eu les deux consoles (Playstation et Xbox dans mon salon) si les prix explosent pour les deux, je devrai forcément faire un choix + mon PC que je dois upgrader... et ça me fera chier d'en avoir qu'une console sur les deux.
    olex posted the 06/09/2026 at 11:51 AM
    On n'a surtout pas profité la génération actuelle de façon optimale... Toutefois, l'idée d’amovibilité n'est pas dénuée d’intérêt, si l'offre est bien pensée.
    kalas28 posted the 06/09/2026 at 11:51 AM
    le seul moyen pour microsoft d'avoir mes thunes c'est les jeux multi jamais je reprendrait un harware de chez eux aucun intérêt.

    donc s'ils reviennent en arrière avec leur politique bas bonne chance.
    jenicris posted the 06/09/2026 at 11:53 AM
    vyse alors ça coûtera une fortune
    walterwhite posted the 06/09/2026 at 11:56 AM
    Ils dégagent STEAM, retour des exclus consoles uniquement et les coûts diminueront automatiquement.
    abookhouseboy posted the 06/09/2026 at 11:56 AM
    hypermario Ce serait bien moins con que de devoir racheter une console en version "pro".
    vyse posted the 06/09/2026 at 11:59 AM
    jenicris quand elle dit "additive" c'est dans les sytemes existants. Je pense qu'elle dit en gros voila pour ceux qui veulent du premium a l'ancienne c'est 700-800 balles ( tt systeme intégré 4k/60) et ceux qui veulent juste du streaming portatif c'est moins cher gnagna en gros elle va devoir etre obligé de composer avec la réalité du prix de la RAM; des usages nomades qui sont maintenant le coeur de cible (Sony aussi pour sa PS6 réfléchit au systeme hybride). Les sucess de la switch, des ROG ally et autre SteamDeck ne peuvent plus être ignorés. L'occident a rattrapé le japon dans les habitudes de consommation (vieillisement aussi de la population occidentale qui rattrape le japon). J'ai l'intime conviction qu'il y'a un sous jacent démographique
    pcverso posted the 06/09/2026 at 12:01 PM
    Ca va devenir une norme , les consoles nue ou tu rajoute, lecteur support ssd etc ...
    jenicris posted the 06/09/2026 at 12:01 PM
    vyse avec le prix des composants actuellement. Le soucis c'est que ça risque de coûter bien plus que 700 ou 800 pour la Helix et PS6, même subventionné
    C'est surtout la gen actuelle qui risque d'arriver à 700 prochainement alors la next gen...
    narustorm posted the 06/09/2026 at 12:04 PM
    Xbox qui se réveille en fin de gen pour nous la mettre bien apres ...
    skuldleif posted the 06/09/2026 at 12:06 PM
    Oui déjà ça ne sera pas un hardware ouvert aux autres store et le online restera payant

    https://www.gamekyo.com/blog_article485399.html

    Ensuite étant donné l'achitecture de la puce selon DF leur hardware est déclinable en plusieurs versions
    gasmok2 posted the 06/09/2026 at 12:09 PM
    skuldleif
    "Ensuite étant donné l'achitecture de la puce selon DF leur hardware est déclinable en plusieurs versions''

    Et refaire la connerie de la Series S??
    potion2swag posted the 06/09/2026 at 12:10 PM
    On dirait que la prochaine gen sera juste marginalement plus performante.
    skuldleif posted the 06/09/2026 at 12:13 PM
    gasmok2 la séries S n'est qu'une "connerie" que par sa ram ,en attendant bcps tournent bien dessus
    Je rappelle aussi que la switch 2 sera longtemp supporté , et que les techniques dupscale de demain ne sont pas celle d'hier (machine learning), enfin il est pas déraisonnable de penser que
    Je rappelle aussi que les jeux seront full crossgen avec la PS5 pendant longtemps et que la "PS6 portable" compte là dessus justement puisque ce seront les versions lowpower mode des jeux PS5 qui tourneront dessus
    skuldleif posted the 06/09/2026 at 12:15 PM
    Il n'est pas déraisonnables de penser que MS a appris de certaines "erreurs" de la séries S (la ram entre autre)
    skuldleif posted the 06/09/2026 at 12:19 PM
    Une "connerie" qui représente actuellement un bon 50% de leur parc console si ce n'est + , de leur point de vu la XSS n'est absolument pas une connerie elle offre une alternative abordable a la xsx , simplement oui elle est améliorable mais en 2020 une console a 299€ qui va tenir jusqu'à au delà de 2030 , critiquer ça ... Franchement
    newtechnix posted the 06/09/2026 at 12:19 PM
    Les prochaines next gen ne sont pas encore là qu'on imagine déjà qu'on va bien rigoler.

    Face à toutes ces incertitudes, on devrait voir les éditeurs continuer à soutenir les anciennes consoles.
    jenicris posted the 06/09/2026 at 12:23 PM
    newtechnix c'est ce qu'ils feront, sûrement plus que jamais auparavant
    riddler posted the 06/09/2026 at 12:26 PM
    D’un côté ça encense la Switch de l’autre ça flingue la série s qui est la seule console encore accessible et qui fait largement le job.
    Il suffirait de sortir un modèle boosté au dlss.
    gasmok2 posted the 06/09/2026 at 12:38 PM
    riddler
    Console hybride contre une console de salon, on en attend de fait pas les mêmes choses.
    J'attends pas de la Switch 2 par exemple des performances de PS5 ou de XSX.
    Ce sont 2 choses très différentes
    grospich posted the 06/09/2026 at 12:46 PM
    Je résume: "on downgrade la bête car la bulle IA a fait exploser les prix".
    ouroboros4 posted the 06/09/2026 at 12:48 PM
    grospich j'en suis venu à la même conclusion
    khazawi posted the 06/09/2026 at 12:50 PM
    Le jour sans fin version Xbox. Ils sont dans une spirale infernale qui conduira toujours au même résultat : moins de ventes
    brook1 posted the 06/09/2026 at 12:51 PM
    À mon avis, ils n'ont pas le même prix sur les composants que Sony, ça a dû jouer aussi sur leur retournement de veste
    riddler posted the 06/09/2026 at 01:04 PM
    gasmok2
    Moi je parle d’une console de salon qui ne coûte pas 1000 balles comme la ps5 pro.
    Au delà de 500 c’est compliqué de refaire venir les gens sur le JV.
    xynot posted the 06/09/2026 at 01:11 PM
    Sony et MS vont devoir faire des compromis, 800+ euros des consoles (pas PRO) ça va être compliqué
    gasmok2 posted the 06/09/2026 at 01:17 PM
    riddler
    Ah là-dessus on est complètement d'accord.
    Je ne vais pas mettre plus 500€ dans une nouvelle console, et si c'est plus bah tant pis je resterai sur cette génération il y a pas mal à faire dessus.
    shambala93 posted the 06/09/2026 at 01:18 PM
    Sans steam je n’achète pas. Les jeux Xbox resteront sur PC parce que le public est cloisonné. Les joueurs console s’en branlent de voir des jeux sur PC, ils n’iront pas jouer sur un bureau avec une tour à 2000€. C’est un mythe pour les tarés !
    rogeraf posted the 06/09/2026 at 01:25 PM
    Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu ..... Bizarrement quand MS réconforte, il se produit tout l'inverse
    rogeraf posted the 06/09/2026 at 01:29 PM
    Apres dépend du budget, pour certains 1200 à 12 000 euros c'est très raisonnable
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo