Microsoft a donc décidé de revoir certains aspects de sa future console. Le constructeur confirme que la sortie de la Xbox Helix est toujours prévue, mais que ses équipes réévaluent actuellement de nombreux éléments du projet afin d’éviter qu’il ne devienne trop coûteux pour les consommateurs.
« Nous travaillons très dur pour repenser tout ce que nous pouvons concernant Helix, une console que nous sommes déterminés à commercialiser » a-t-il précisé. L’objectif est évidemment de préserver un prix d’entrée raisonnable malgré la hausse des coûts de fabrication.
Microsoft précise également vouloir rendre la machine plus flexible et réfléchir à une nouvelle approche du modèle console traditionnel. « Nous devons nous assurer qu’elle reste abordable et flexible. Nous réfléchissons à ce que pourrait être ce modèle de console, non pas de manière restrictive, mais de manière additive. »
Autrement dit, le coût des composants est immuable et va mécaniquement rendre le coût de la future console assez élevé. L’enjeu pour Microsoft est donc de lui apporter de la valeur par d’autres moyens. Cela pourrait être de nouvelles fonctionnalités logicielles. Nous évoquions sur Xboxygen la conversion des jeux physiques en numérique en mai dernier, par exemple.
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posted the 06/09/2026 at 11:42 AM by ouroboros4
Ouais ils vont juste faire comme un PC normal et permettre de l'upgrade dans le temps avec différents composants.
Retour a 2023 donc avec les exclus et les resultats de l'époque.
Les futurs GPU de jeux, les futures consoles, PC portables etc...tout doit s'adapter aux pénuries et l'explosion des prix...c'est vraiment triste pour tout le secteur technologique consommateur
donc s'ils reviennent en arrière avec leur politique bas bonne chance.
C'est surtout la gen actuelle qui risque d'arriver à 700 prochainement alors la next gen...
https://www.gamekyo.com/blog_article485399.html
Ensuite étant donné l'achitecture de la puce selon DF leur hardware est déclinable en plusieurs versions
"Ensuite étant donné l'achitecture de la puce selon DF leur hardware est déclinable en plusieurs versions''
Et refaire la connerie de la Series S??
Je rappelle aussi que la switch 2 sera longtemp supporté , et que les techniques dupscale de demain ne sont pas celle d'hier (machine learning), enfin il est pas déraisonnable de penser que
Je rappelle aussi que les jeux seront full crossgen avec la PS5 pendant longtemps et que la "PS6 portable" compte là dessus justement puisque ce seront les versions lowpower mode des jeux PS5 qui tourneront dessus
Face à toutes ces incertitudes, on devrait voir les éditeurs continuer à soutenir les anciennes consoles.
Il suffirait de sortir un modèle boosté au dlss.
Console hybride contre une console de salon, on en attend de fait pas les mêmes choses.
J'attends pas de la Switch 2 par exemple des performances de PS5 ou de XSX.
Ce sont 2 choses très différentes
Moi je parle d’une console de salon qui ne coûte pas 1000 balles comme la ps5 pro.
Au delà de 500 c’est compliqué de refaire venir les gens sur le JV.
Ah là-dessus on est complètement d'accord.
Je ne vais pas mettre plus 500€ dans une nouvelle console, et si c'est plus bah tant pis je resterai sur cette génération il y a pas mal à faire dessus.