disclaimer : c'est vrai que jez corden spam que la Helix aura steam etc... que ce soit dans ses articles ou sur Windows central , mais partons du principe qu'il a tort ce serait pas la premiere fois (même si ses articles limite les chances qu'il ait tort)



je pense qu'il y a de bonne chances que la Helix ne sera pas une console PC et que Xbox jouent avec les mots



quand MS dit "la Helix permettra de jouer a vos jeux xbox console et PC" , il est possible qu'ils veulent dire vos jeux Xbox console et Xbox PC , ce qui est TRES différent de ce que les gens pensent étant donné qu'il ne s'agirait donc que de pouvoir jouer aux version Xbox PC et non un acces a ses jeux steam ou autre .





maintenant le Gamepass et le Online gratuit:

pour le GP avec les D1 taro officiel 13€ sur PC , 21€ sur Xbox (aka les 8€ de la taxe pigeons consoles)



comment MS va faire avec la Helix ,supprimer le GP PC et ne laisser que l'ultimate pour les D1 ,en esperant que les joueurs PC acceptent les 8€ d'augmentation?



l'alternative serait faire l'inverse supprimer l'ultimate mais je crois que vous vous rendez pas compte de la tune qu'ils se font avec le online payant ,on parle de plusieurs centaines de millions de $ de revenu garanti à une heure ils vont chercher le moindre $ chez sony on peut se questionner du réalisme d'une tel mesure



enfin pour en revenir à la présence d'autres store l'argument de taille MS perdrait des revenu lié aux MT et achats tiers , fatalement et ce meme avec un supposé partenariat avec STEAM ou autre



au final cette ouverture comme semble le préciser Asha sharma ne concernerait elle pas QUE les developpeur et un moyen pour MS de justifier les portages sur sa machine , tout en augmentant artificiellement les user de son store PC , car de facto les version Helix seront des version store PC juste avec des preset lock et quelques artifices supplémentaire qui feront usage du hardware fixe de la Helix nottament pour la Helix ?



je pense que ce scénario a de grande chance de se produire ,d'autant que c'est l'un des seul qui pourrait permettre à MS de contenir le prix.



l'alternative optimiste/pseudo réaliste ,serait un dualboot avec une separation net entre PC et experience console de quoi fortement limiter une exode vers steam des joueurs consoles , mais on peut se poser la question de l'interet pour MS