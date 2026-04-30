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que sera la Xbox Helix ? Scénario péssimiste/réaliste
disclaimer : c'est vrai que jez corden spam que la Helix aura steam etc... que ce soit dans ses articles ou sur Windows central , mais partons du principe qu'il a tort ce serait pas la premiere fois (même si ses articles limite les chances qu'il ait tort)

je pense qu'il y a de bonne chances que la Helix ne sera pas une console PC et que Xbox jouent avec les mots

quand MS dit "la Helix permettra de jouer a vos jeux xbox console et PC" , il est possible qu'ils veulent dire vos jeux Xbox console et Xbox PC , ce qui est TRES différent de ce que les gens pensent étant donné qu'il ne s'agirait donc que de pouvoir jouer aux version Xbox PC et non un acces a ses jeux steam ou autre .


maintenant le Gamepass et le Online gratuit:
pour le GP avec les D1 taro officiel 13€ sur PC , 21€ sur Xbox (aka les 8€ de la taxe pigeons consoles)

comment MS va faire avec la Helix ,supprimer le GP PC et ne laisser que l'ultimate pour les D1 ,en esperant que les joueurs PC acceptent les 8€ d'augmentation?

l'alternative serait faire l'inverse supprimer l'ultimate mais je crois que vous vous rendez pas compte de la tune qu'ils se font avec le online payant ,on parle de plusieurs centaines de millions de $ de revenu garanti à une heure ils vont chercher le moindre $ chez sony on peut se questionner du réalisme d'une tel mesure

enfin pour en revenir à la présence d'autres store l'argument de taille MS perdrait des revenu lié aux MT et achats tiers , fatalement et ce meme avec un supposé partenariat avec STEAM ou autre

au final cette ouverture comme semble le préciser Asha sharma ne concernerait elle pas QUE les developpeur et un moyen pour MS de justifier les portages sur sa machine , tout en augmentant artificiellement les user de son store PC , car de facto les version Helix seront des version store PC juste avec des preset lock et quelques artifices supplémentaire qui feront usage du hardware fixe de la Helix nottament pour la Helix ?

je pense que ce scénario a de grande chance de se produire ,d'autant que c'est l'un des seul qui pourrait permettre à MS de contenir le prix.

l'alternative optimiste/pseudo réaliste ,serait un dualboot avec une separation net entre PC et experience console de quoi fortement limiter une exode vers steam des joueurs consoles , mais on peut se poser la question de l'interet pour MS
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    posted the 04/30/2026 at 03:27 PM by skuldleif
    comments (16)
    ravyxxs posted the 04/30/2026 at 03:35 PM
    Je pense, je pense, je pense, je pense, je pense, je pense....ces corpos en ont rien à battre de ce qu'on pense, attendez tout simplement au lieu de vous faire du mal avant de dormir. Sincèrement. Ca sert à rien tout ces articles de spéculation, c'est comme faire une liste au père noël avec 25 jouets et à savoir que nos parents ne nous offriront que 2 ou 3 dans la liste voir quelque chose complètement hors sujet.

    Parce que si tu réfléchis, il est pour qui cette article ? Fait-il avancer quelque chose ?
    skuldleif posted the 04/30/2026 at 03:38 PM
    ravyxxs il est pour toi
    ya aucun mal raisonnement tenu en 2 min , retranscrit sur gamekyo en 10
    bsartek
    rasalgul posted the 04/30/2026 at 03:40 PM
    Ca sera un PC et l'indice le plus probant c'est qu'il n'y aura pas de CPU custom.

    Mais tu as peut être raison ils jouent peut être sur les mots.

    Quoiqu'il en soit c'est dayone sans hésitation.
    Limite c'est ce que le projet Xbox devait être depuis 2001
    stardustx posted the 04/30/2026 at 03:44 PM
    Plus le temps passe et plus je pense qu'on se dirige vers ce scenario, mais du coup je ne vois pas trop ce qui va séduire le grand public, avec le ticket d'entrée élevé pour ce qui ne sera finalement qu'un pc fermé et bridé soumis aux caprices tarifaires et aux restrictions de microsoft, si on ajoute en plus les 2 générations précédentes chaotiques, des dirigeants qui mentent/jouent sur les mots en permanence, une marque qui change radicalement de direction tous les deux ans... ça donne pas vraiment envie.
    skuldleif posted the 04/30/2026 at 03:48 PM
    ya un truc que je capte pas sinon c'est comment asha peut lacher https://x.com/asha_shar/status/2029645713962156149

    "Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about this more with partners and studios at my first GDC next week!"

    et en meme temps faire une interview qui pointent vers un démenti de la presence des store
    jenicris posted the 04/30/2026 at 03:49 PM
    De toute façon au vu de son prix attendu...
    rogeraf posted the 04/30/2026 at 04:22 PM
    Les insiders ben renseignés ont dit que ca devrait couter dans les 1000 euros le bouzin, et qu'avec le multi gratuit et l'arrivée des stores concurents, Microsoft voudrait poussez la fourchette a 1300/1400 euros pour se rattraquer du manque a gagner a arriver.

    Comme beaucoup mon prix plancher devrait tourner a 600 / 700 euros.
    Ca fait un sacré ecart
    zekk posted the 04/30/2026 at 04:22 PM
    ravyxxs il est juste pour lui parce qu'il en crise à cause des mauvaises nouvelles Xbox de la semaine
    skuldleif posted the 04/30/2026 at 04:33 PM
    bon j'ai quelques triso au cul mais j'ai lhabitude
    ravyxxs posted the 04/30/2026 at 04:48 PM
    zekk Semaine ? Le pauvre, il a plus de 360 jours à son actif avant de voir la pleine production de ce produit et le bout du tunnel

    skuldleif Tu sais, tu devrais arrêter avec ce *triso* que tu balances de gauche à droite, c'est pas une maladie avec laquelle ont peut se permettre de rire et d'être léger dessus...y a 1000 insultes dans le monde il faut que tu te rabaisses à ça...quelle honte. Ai crainte d'Allah !!!!!!
    ratchet posted the 04/30/2026 at 04:51 PM
    Une console que personne ne va acheter.
    romgamer6859 posted the 04/30/2026 at 04:56 PM
    Donc pas d'autres stores ? Mais il y a la rog ally ?

    On aurait que le store pc xbox ?
    skuldleif posted the 04/30/2026 at 05:08 PM
    romgamer6859 ta tout compris , l'objectif etant de grossir le rang des utilisateur du store Xbox PC
    romgamer6859 posted the 04/30/2026 at 05:12 PM
    skuldleif
    Et faciliter le développement de jeux en disant aux dev que c’est pareil que de sortir les jeux sur steam ?

    Leur appli pc s’est améliorée j’ai vu, c’est pas mal
    khazawi posted the 04/30/2026 at 05:34 PM
    Même à 400e, du marketing agressif, etc, ils ne viendront pas de consoles pour la simple et bonne raison que le grand public ne sait même plus que Xbox existe encore.
    mithrandir posted the 04/30/2026 at 05:44 PM
    S'il n'y a pas d'accès aux jeux PC, genre HoM&M, DoW etc ... aucun intérêt alors mais si c'est bien le cas, j'irai au-delà des 1000€ s'il le faut
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