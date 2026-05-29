Yoshi a fait son retour la semaine dernière dans Yoshi et le Livre Mystérieux sur Switch 2. Bien que le jeu soit jouable, certains joueurs ont signalé des problèmes. Nintendo a reconnu ces problèmes aujourd'hui via son compte d'assistance client officiel sur les réseaux sociaux, indiquant enquêter sur de nombreuses demandes concernant un bug bloquant qui survient dans certaines conditions et peut empêcher la progression.
Nintendo précise également préparer une mise à jour pour résoudre ce problème et fournira bientôt plus de détails, tout en présentant ses excuses pour la gêne occasionnée. Nous partageons ici une traduction approximative et vous informerons dès la publication de l'annonce ou des notes de patch officielles :
"Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant un bug bloquant dans Yoshi and the Mysterious Book.Nous enquêtons sur le problème et avons confirmé qu'il survient dans les conditions suivantes :
- Commencer l'enquête sur l'Oiseau de Paradis avant d'avoir entendu l'explication de Fukashigi concernant l'« index », et terminer l'enquête sans faire de découvertes majeures.
- Après avoir écouté l'explication de l'index, les joueurs ne peuvent plus quitter la page d'accueil.
- L'explication de l'index apparaît après avoir terminé quatre chapitres.
Nous préparons actuellement une mise à jour pour corriger ce problème et nous vous informerons dès qu'elle sera disponible.Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience."
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/nintendo-investigating-reports-of-game-breaking-bug-in-yoshis-new-switch-2-outing-update-on-the-way/
tags :
posted the 05/29/2026 at 10:04 AM by link49
La mauvaise foi dans toute sa splendeur.
Méchant joueur !