Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Yoshi and the Mysterious Book
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name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
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[Switch 2] Yoshi and the Mysterious Book : Un énorme bug empêchant de continuer


Yoshi a fait son retour la semaine dernière dans Yoshi et le Livre Mystérieux sur Switch 2. Bien que le jeu soit jouable, certains joueurs ont signalé des problèmes. Nintendo a reconnu ces problèmes aujourd'hui via son compte d'assistance client officiel sur les réseaux sociaux, indiquant enquêter sur de nombreuses demandes concernant un bug bloquant qui survient dans certaines conditions et peut empêcher la progression.

Nintendo précise également préparer une mise à jour pour résoudre ce problème et fournira bientôt plus de détails, tout en présentant ses excuses pour la gêne occasionnée. Nous partageons ici une traduction approximative et vous informerons dès la publication de l'annonce ou des notes de patch officielles :

"Nous avons reçu de nombreuses demandes concernant un bug bloquant dans Yoshi and the Mysterious Book.Nous enquêtons sur le problème et avons confirmé qu'il survient dans les conditions suivantes :

- Commencer l'enquête sur l'Oiseau de Paradis avant d'avoir entendu l'explication de Fukashigi concernant l'« index », et terminer l'enquête sans faire de découvertes majeures.
- Après avoir écouté l'explication de l'index, les joueurs ne peuvent plus quitter la page d'accueil.
- L'explication de l'index apparaît après avoir terminé quatre chapitres.

Nous préparons actuellement une mise à jour pour corriger ce problème et nous vous informerons dès qu'elle sera disponible.Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience."

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/nintendo-investigating-reports-of-game-breaking-bug-in-yoshis-new-switch-2-outing-update-on-the-way/
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    suzukube, aeris201
    posted the 05/29/2026 at 10:04 AM by link49
    comments (14)
    redxiii102 posted the 05/29/2026 at 10:06 AM
    Nintendo dans toute sa splendeur.
    zekk posted the 05/29/2026 at 10:10 AM
    redxiii102 Heu non, le marché dans toute sa splendeur et Nintendo ne fait pas vraiment parti des mauvais élèves à ce niveau
    axlenz posted the 05/29/2026 at 10:12 AM
    redxiii102 Car les jeux des autres éditeurs sortent tous en bon état mdrrr
    ouroboros4 posted the 05/29/2026 at 10:16 AM
    rocan posted the 05/29/2026 at 10:17 AM
    Plutôt rare chez eux. Le dernier doit dater de Xenoblade Chronicles ou Paper Mario sur Switch, de mémoire.
    natedrake posted the 05/29/2026 at 10:18 AM
    ouroboros4 L'autre qui like l'article.
    ouroboros4 posted the 05/29/2026 at 10:20 AM
    natedrake il like tous les articles de Link sans distinction
    redxiii102 posted the 05/29/2026 at 10:20 AM
    natedrake oui mais il a été lent cette fois t'es trop lent aeris201
    redxiii102 posted the 05/29/2026 at 10:25 AM
    ouroboros4 le cadeau idéal pour lui.
    cail2 posted the 05/29/2026 at 10:25 AM
    redxiii102
    La mauvaise foi dans toute sa splendeur.
    hyoga57 posted the 05/29/2026 at 10:34 AM
    ouroboros4 zekk Nintendo qui sort des jeux non finis, une constante ces dernières années.
    redxiii102 posted the 05/29/2026 at 10:37 AM
    natedrake ouroboros4 déjà c'est grâce à moi qu'il ne peut plus changer de pseudo et de compte, personne ne m'a remercié.
    onsentapedequijesuis posted the 05/29/2026 at 10:37 AM
    Les jeux sont tellement scripté que tu peux te hardlock ton jeu si t'as OSE progresser par curiosité au lieu de parler au PNJ avant.
    Méchant joueur !
    jenicris posted the 05/29/2026 at 10:48 AM
    Étonnant pour un jeu Nintendo
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