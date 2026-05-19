À un peu plus d'une semaine de la sortie de 007 : First Light sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, le studio IO Interactive dévoile de plus en plus d'informations sur le jeu. Dans une interview accordée à GamesRadar, Martin Emborg, directeur narratif et cinématique, a déclaré vouloir que ce titre soit considéré comme le meilleur jeu James Bond jamais créé.
Cette affirmation d'Emborg pourrait surprendre, car beaucoup estiment que le jeu de tir GoldenEye 007 sur Nintendo 64 est le meilleur jeu vidéo James Bond de tous les temps. Cependant, cette opinion pourrait être influencée par la nostalgie, car le jeu est sorti à une époque où les jeux de tir étaient rares sur consoles et proposait un mode multijoueur en écran partagé captivant qui a beaucoup plu. D'autres jeux James Bond sont sortis depuis, notamment James Bond 007 : Nightfire en 2002.
Concernant 007 : First Light, lorsqu'on lui a demandé quel héritage il souhaitait laisser, Emborg a répondu avec humour : « Simplement que tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur jeu Bond jamais créé. » Patrick Gibson, qui incarne Bond dans ce nouvel opus, a ajouté : « Ou tout simplement le meilleur jeu de tous les temps. » Ce à quoi Emborg a répliqué : « Ça me va. C'est le minimum que l'on puisse espérer. »
Il est important de noter que, si de nombreux jeux se sont inspirés de James Bond par le passé, la plupart se concentraient sur un seul genre, comme les jeux de tir frénétiques ou les jeux d'infiltration plus lents. L'expérience d'IO Interactive en matière d'infiltration sociale et fluide, acquise avec la série Hitman, a permis au studio de proposer une vision unique de la franchise avec 007 : First Light.
Source : https://gamingbolt.com/007-first-lights-narrative-director-wants-it-to-be-seen-as-the-best-james-bond-game-ever/
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posted the 05/19/2026 at 12:12 PM by link49
Un peu comme Métroid prime en son temps.
Mais je leurs souhaite bonne chance
Aeris201 t'en as mis du temps pour voter... t'étais où ?
Nous verrons…
D'ailleurs, il est dans les NSO pour se rendre compte que le jeu est bon et était en avance sur son temps, d'ailleurs je trouve qu'après lui le genre a stagné voire revenu dans la facilité sans trop se démarquer des doomlike classiques.
Petit plus de la version NSO est son jeu online pour ceux qui sont seuls.
Les musiques de Goldeneye aussi sont trop épique, donc le jeu sera bon mais voilà...
Golden eye ezt intouchable
Impossible pour moi c’était abominable. J’étais jeune et j’ai vu la différence tout de suite avec Doom.