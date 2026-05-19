Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : PC Xbox Series X -
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[007 : First Light] Fera-t-il mieux que GoldenEye 007 sur N64?


À un peu plus d'une semaine de la sortie de 007 : First Light sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, le studio IO Interactive dévoile de plus en plus d'informations sur le jeu. Dans une interview accordée à GamesRadar, Martin Emborg, directeur narratif et cinématique, a déclaré vouloir que ce titre soit considéré comme le meilleur jeu James Bond jamais créé.

Cette affirmation d'Emborg pourrait surprendre, car beaucoup estiment que le jeu de tir GoldenEye 007 sur Nintendo 64 est le meilleur jeu vidéo James Bond de tous les temps. Cependant, cette opinion pourrait être influencée par la nostalgie, car le jeu est sorti à une époque où les jeux de tir étaient rares sur consoles et proposait un mode multijoueur en écran partagé captivant qui a beaucoup plu. D'autres jeux James Bond sont sortis depuis, notamment James Bond 007 : Nightfire en 2002.



Concernant 007 : First Light, lorsqu'on lui a demandé quel héritage il souhaitait laisser, Emborg a répondu avec humour : « Simplement que tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur jeu Bond jamais créé. » Patrick Gibson, qui incarne Bond dans ce nouvel opus, a ajouté : « Ou tout simplement le meilleur jeu de tous les temps. » Ce à quoi Emborg a répliqué : « Ça me va. C'est le minimum que l'on puisse espérer. »

Il est important de noter que, si de nombreux jeux se sont inspirés de James Bond par le passé, la plupart se concentraient sur un seul genre, comme les jeux de tir frénétiques ou les jeux d'infiltration plus lents. L'expérience d'IO Interactive en matière d'infiltration sociale et fluide, acquise avec la série Hitman, a permis au studio de proposer une vision unique de la franchise avec 007 : First Light.

Source : https://gamingbolt.com/007-first-lights-narrative-director-wants-it-to-be-seen-as-the-best-james-bond-game-ever/
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    aeris201
    posted the 05/19/2026 at 12:12 PM by link49
    comments (21)
    gasmok2 posted the 05/19/2026 at 12:14 PM
    Il Y avait aussi 007 BloodStone qui était vraiment très bon (quoiqu'un peu court).
    jf17 posted the 05/19/2026 at 12:18 PM
    Je ne rappelle plus, mais il y avait un James Bond sur GameCube qui était pas mal, mais impossible a me rappeller lequel c'est
    adamjensen posted the 05/19/2026 at 12:18 PM
    gasmok2
    barret49201 posted the 05/19/2026 at 12:21 PM
    Cependant, cette opinion pourrait être influencée par la nostalgie, Arrête sérieux et vite !
    kidicarus posted the 05/19/2026 at 12:22 PM
    Si Goldeneye a encore cette nostalgie, c'est parce qu'il a si on le dire ainsi révolution le genre sur console voire le genre lui même.
    Un peu comme Métroid prime en son temps.
    aeris201 posted the 05/19/2026 at 12:23 PM
    Personne ne peut faire mieux que Goldeneye 64

    Mais je leurs souhaite bonne chance
    barret49201 posted the 05/19/2026 at 12:24 PM
    jf17 Nightfire
    Aeris201 t'en as mis du temps pour voter... t'étais où ?
    barret49201 posted the 05/19/2026 at 12:27 PM
    kidicarus Aucune nostalgie ; c'est encore un jeu parfaitement jouable (d'ailleurs je l'ai fini y a pas si longtemps) qui a toujours sa fan communauté . Bande son d'anthologie et sans parler du mode multi.
    barret49201 posted the 05/19/2026 at 12:30 PM
    Il ne sera jamais le meilleur james bond déjà faut internet obligatoirement pour l'installer, donc aurevoir merci.
    midomashakil posted the 05/19/2026 at 12:33 PM
    Nn.. 007 N64 reste un monument
    nicolasgourry posted the 05/19/2026 at 12:35 PM
    GoldenEye restera la référence, car 007: First Light n'est pas une adaptation d'un des films James Bond, ça je pense que l'on peut le dire.
    adamjensen posted the 05/19/2026 at 12:39 PM
    Réussira-t-il à faire mieux que Quitte ou Double ou Bloodstone ?
    Nous verrons…
    kidicarus posted the 05/19/2026 at 12:39 PM
    barret49201 ça reste un souvenir, il n'y a de péjoratif et n'empiète pas sur la qualité du jeu.
    D'ailleurs, il est dans les NSO pour se rendre compte que le jeu est bon et était en avance sur son temps, d'ailleurs je trouve qu'après lui le genre a stagné voire revenu dans la facilité sans trop se démarquer des doomlike classiques.

    Petit plus de la version NSO est son jeu online pour ceux qui sont seuls.
    mrpopulus posted the 05/19/2026 at 12:43 PM
    barret49201 Il était en train de pondre son énième article pour s'assurer si Tomadachi life va pas se faire dépasser par Saros en terme de vente
    ravyxxs posted the 05/19/2026 at 12:47 PM
    nicolasgourry

    Les musiques de Goldeneye aussi sont trop épique, donc le jeu sera bon mais voilà...
    sdkios posted the 05/19/2026 at 12:48 PM
    Impossible de faire mieux que Goldeneye. Il fait partie de ces jeux que la nostalgie eleve au rang d'imbatable. Y a eu beaucoup de tres chouettes jeux James Bond entre temps ceci dit (surtout a l'epoque PSOne/PS2), donc il peut etre tres bon ca c'est sur, meme si j'ai l'impression qu'il sera pas incroyable. J'espere me tromper haha
    barret49201 posted the 05/19/2026 at 12:49 PM
    mrpopulus
    osiris67 posted the 05/19/2026 at 12:55 PM
    Quelle question
    Golden eye ezt intouchable
    shambala93 posted the 05/19/2026 at 01:03 PM
    Jamais réussi à jouer à Goldeneye avec un seul stick. Les FPS clavier souris fonctionnaient bien mieux pour moi à l’époque. Le changement sur console arrive à mon sens avec les deux stick permettant de bouger facilement la caméra.
    barret49201 posted the 05/19/2026 at 01:07 PM
    shambala93 T'as les boutons jaunes qui te servent pour te déplacer en transversal. Et en maintenant le R, tu peux viser où tu veux; c'était ingénieux.
    shambala93 posted the 05/19/2026 at 01:26 PM
    barret49201
    Impossible pour moi c’était abominable. J’étais jeune et j’ai vu la différence tout de suite avec Doom.
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