Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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[Rumeur] Switch 2 : Zelda : Ocarina of Time Remake en 2 parties?


Nash Weedle, dont le bilan est malheureusement pour le moins mitigé, a partagé des informations qu'il a recueillies concernant le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, initialement divulguées par NateDrake. Weedle affirme que le remake est entièrement développé pour la Nintendo Switch 2 et qu'il a entendu parler du projet pour la première fois en 2022, sans toutefois en parler.



Monolith Soft aurait de nouveau été sollicité pour le développement, et l'annonce officielle devrait être faite lors d'un Nintendo Direct en juin, pour une sortie prévue en fin d'année. Selon lui, le remake pourrait être divisé en deux parties, à l'instar du remake de Final Fantasy VII : la première partie serait consacrée à Link enfant et la seconde à Link adulte. Cependant, il semble que cette hypothèse reste à confirmer.

Source : https://mynintendonews.com/2026/05/06/leaker-claims-zelda-ocarina-of-time-remake-could-be-split-into-two-parts/
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    posted the 05/06/2026 at 05:16 PM by link49
    comments (10)
    ouroboros4 posted the 05/06/2026 at 05:18 PM
    Alors là ce serait la meilleur
    djfab posted the 05/06/2026 at 05:21 PM
    Je n'y crois pas une seconde, c'est pas comparable avec la richesse de FFVII ! (surtout niveau scénar !) C'est tout à fait faisable en 1 jeu, il faut même faire des ajouts.
    kali posted the 05/06/2026 at 05:34 PM
    Ça été démenti par Nash Weedle...
    cyr posted the 05/06/2026 at 05:39 PM
    Non, non et renon.

    Les gens pleurent pour les dlc mais c'est dispensable, mais ont acheter ff7 remake, rebirth et bientôt le troisième et dernier morceau (60€x3)...

    Je prendrai que des jeux qui a le début et la fin sur le même fichier....

    Commencer un jeux et attendre 2 ou 3 ans pour avoir un autre morceau, c 'est n'importe quoi.
    altendorf posted the 05/06/2026 at 05:42 PM
    Pire idée. Pour FF7 c'était compréhensible mais certainement pas pour Ocarina of Time.
    aeris361 posted the 05/06/2026 at 05:43 PM
    altendorf FFVII à part du remplissage, y'a quoi ? Et Sephiroth que tu affrontes 2 fois et bientôt une 3ème fois ?
    djfab posted the 05/06/2026 at 05:47 PM
    cyr : tu ne regardes pas de séries en plusieurs saisons alors !?
    chreasy97 posted the 05/06/2026 at 05:49 PM
    Meme si Big N aime plus l'agent par rapport à avant, ce n'est pas du tout son style...
    tonius posted the 05/06/2026 at 05:52 PM
    Deja que je ne crois pas au remake...ou en tout cas si il y en a un ce sera plutot un remaster, mais alors en 2 parties en +...on est pas dans le meme cas de figure que FFVII.

    Aeris361 C'est pas pour le lol qu'ils l'ont fait en plusieurs parties, c'est parce le jeu serait colossal a échelle moderne pour le développer en une seul fois, le remplissage est plus une conséquance de ce choix de couper le jeu.
    ratchet posted the 05/06/2026 at 06:19 PM
    Toujours plus
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