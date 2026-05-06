Nash Weedle, dont le bilan est malheureusement pour le moins mitigé, a partagé des informations qu'il a recueillies concernant le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, initialement divulguées par NateDrake. Weedle affirme que le remake est entièrement développé pour la Nintendo Switch 2 et qu'il a entendu parler du projet pour la première fois en 2022, sans toutefois en parler.
Monolith Soft aurait de nouveau été sollicité pour le développement, et l'annonce officielle devrait être faite lors d'un Nintendo Direct en juin, pour une sortie prévue en fin d'année. Selon lui, le remake pourrait être divisé en deux parties, à l'instar du remake de Final Fantasy VII : la première partie serait consacrée à Link enfant et la seconde à Link adulte. Cependant, il semble que cette hypothèse reste à confirmer.
Source : https://mynintendonews.com/2026/05/06/leaker-claims-zelda-ocarina-of-time-remake-could-be-split-into-two-parts/
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posted the 05/06/2026 at 05:16 PM by link49
Les gens pleurent pour les dlc mais c'est dispensable, mais ont acheter ff7 remake, rebirth et bientôt le troisième et dernier morceau (60€x3)...
Je prendrai que des jeux qui a le début et la fin sur le même fichier....
Commencer un jeux et attendre 2 ou 3 ans pour avoir un autre morceau, c 'est n'importe quoi.
Aeris361 C'est pas pour le lol qu'ils l'ont fait en plusieurs parties, c'est parce le jeu serait colossal a échelle moderne pour le développer en une seul fois, le remplissage est plus une conséquance de ce choix de couper le jeu.