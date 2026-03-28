Un commentaire YouTube (capture d'écran) a été posté par un utilisateur nommé "@malo932" sur cette vidéo par Nintendo Forecast quelques heures avant le podcast de Nate (le commentaire dit qu'il a été posté "il y a 1 jour" et le podcast de Nate dit "il y a 14 heures" au moment où j'écris ceci) sur Nintendo en 2026, qui s'aligne plutôt bien avec le dernier podcast de Nate :
-Nouveau "classique" Star Fox, prévu pour juin
-Remake d'Ocarina of Time en 2026
-Nouveau titre Switch Sports
-3D Mario en 2027
Le commentateur a également fourni des infos que Nate n'a pas mentionnées dans son podcast :
-Remake de Super Metroid, disant que c'est "proche"
-Nouveau Wario Land, "peut-être en 2027"
-UN AUTRE nouveau jeu Star Fox. Décrit comme "le jeu d'aventure". Pas prévu pour 2026
Bien sûr, il est possible que ce soient des coups de chance, mais ça s'aligne de manière troublante avec les infos que Nate a fournies dans son dernier podcast.
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1s5r1jm/youtube_comment_posted_nintendo_leaks_that_lines/
tags :
posted the 03/28/2026 at 05:28 AM by link49
Sur Reddit le mec n'apparaît sur aucune liste comme étant crédible voir connu
Donc sûrement du bullhsit pour surfer sur la vague
-Remake de Super Metroid, disant que c'est "proche"
-Nouveau Wario Land, "peut-être en 2027"
-UN AUTRE nouveau jeu Star Fox. Décrit comme "le jeu d'aventure". Pas prévu pour 2026
Que ce soit nate ou celui la, déjà il y a un détail qui choque:
Ce sont des production de studio nintendo. Donc studio japonais.
Comment un mec de l'extérieur puisse donner autant de titre, de période de sortie ? Il se balade dans les studio de nintendo?
Je suis même sur que les studio de nintendo ne savent même pas sur quoi travail leur collègue.
Non franchement ça semble plus tenir de la prédication que de vrai info.
Nintendo a toujours garder secret une majorité de leur plan, que un mec connaît l'intégralité du prochain nintendo direct?
Un maro 3D, c'est pas dur, aucun risque , y en aura forcément 1.
Et le reste, probable, pas impossible.....
Mais évidemment aucune nouvelle ip..... bien plus dur a deviner ou miser une cacahuète...
Le prochain nintendo direct en juin, et le satr fox en juin, alors qu'il a jamais étais évoqué avant.....
C'est forcément un jeux qui va rejoindre le service NSO
Je dit que, d'avoir autant de titre, très prochainement mais n'avoir que yoshi de dater, donc pas de Nintendo direct d'annoncer en mars (la tradition voulais que) c'est vraiment étrange...
Il y a eu un direct sur les tiers, un autre sur les indée, alors que celui que tous le monde attends c'est celui sur Nintendo.....
Surtout que pour vendre de la switch2, c'est les jeux first party qui importe. Et les éventuels exclu d'ailleurs...
J'y crois pas.
Je prédis le Nintendo direct juste avant ou après la sortie du film mario galaxy...
Mario est au mc do, mario au cinéma
Et mario sur switch2 ?
2 star fox?
Deja 1 j'y crois pas , mais 2..
En tous cas je choisirai celui d'aventure. Ça pourrait avoir de la gueule....
Je suis toujours etonné que les leakeur soient incapable d’annoncer des nouvelles ip. Pour annoncer un Mario Zelda Starfox ya du monde, par contre une nouvelle ip c’est silence radio
Il y a jamais eu de leak pour Splatoon, ARMS, Nintendo Labo ou Ring Fit avant leurs reveal, et annoncer un « Starfox classique » c’est plus facile qu’annoncer un « Pokemon cosy game » hein