Elden Ring: Tarnished Edition est prévu sur Switch 2 cette année, et avant sa sortie, de nouvelles images ont été dévoilées lors de la GDC. Ces impressions sont basées sur une démo de 15 minutes d'une version optimisée du jeu. Globalement, ces aperçus sont plutôt positifs et mettent l'accent sur les performances. Le titre de FromSoftware devrait tourner à environ 30 images par seconde sur la nouvelle console hybride de Nintendo, aussi bien en mode portable qu'en mode téléviseur. RPG Site indique que la résolution est « proche ou égale à du 1080p natif » en mode portable. Voici donc les dernières impressions :
Polygon : « Bien que la version Switch 2 n’atteigne certainement pas les 60 images par seconde, elle ne semble plus si loin derrière les consoles portables comme la Steam Deck. À première vue, j’estime qu’elle tournait entre 30 et 40 images par seconde, selon la difficulté de la scène. J’ai pu vaincre un boss facile du début du jeu sans saccades gênantes. Les performances sont loin d’être parfaites, attention. La plus grosse chute de framerate que j’ai constatée n’était pas lors d’un combat de boss, mais lorsqu’il s’est mis à pleuvoir pendant que je chevauchais Torrent. C’est ce qui me rend un peu hésitant à affirmer que FromSoftware a totalement maîtrisé les capacités de la Switch 2. »
RPG Site : « Notre session était assez courte, mais pour en profiter au maximum, j’ai enchaîné directement du tutoriel au combat contre Margit afin d’obtenir un aperçu optimal des performances du jeu en monde ouvert, tout en poussant volontairement les limites avec des PNJ actifs et des chargements constants. Même sous la pluie, le jeu a maintenu les 30 images par seconde, et la résolution est restée sensiblement la même… Nous avons également pu tester le jeu en mode téléviseur, avec la nouvelle classe de chevalier plus légère ajoutée à cette version d’Elden Ring. La démo que nous avons essayée semblait privilégier la qualité à la performance, avec un taux de rafraîchissement de 30 images par seconde en haute résolution. »
GameSpot : « Après plusieurs mois d'optimisation, le jeu a fait son retour à la GDC 2026 et semble, pour l'instant, bien plus abouti. Preuve en est, Bandai Namco a suffisamment confiance pour autoriser l'enregistrement de gameplay en mode portable sur Switch 2, même si la vue se fait par-dessus l'épaule. La démo est également jouable en mode téléviseur et, globalement, le jeu paraît bien optimisé. Malgré quelques concessions graphiques, Limgrave reste magnifique et le taux de rafraîchissement semble se situer entre 30 et 40 FPS. »
Cette nouvelle version optimisée pour Switch 2 est prometteuse et représente une nette amélioration par rapport aux aperçus basés sur la démo de la Gamescom 2025. Il ne manque plus qu'une date de sortie, ou au moins une période ! Le nouveau jeu de FromSoftware, The Duskbloods, est également prévu pour 2026!
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/03/round-up-the-previews-are-in-for-elden-rings-updated-switch-2-build/