[Switch 2] Nintendo y perdrait quelques billets


Le modèle moins cher du Switch 2, réservé à Japan, pourrait entraîner une perte de 160 $ par unité pour Nintendo, selon un analyste japonais

En ajoutant le prix uniquement pour le Japon (330 $) et la perte estimée (160 $), le coût de production estimé du Switch 2 est de 490. Ce qui signifie que Nintendo perd environ 40 dollars par unité aux États-Unis.

Source : https://automaton-media.com/en/news/the-switch-2s-cheaper-japan-only-model-may-be-generating-loss-of-160-per-unit-for-nintendo-japanese-analyst-says/
    posted the 03/12/2026 at 05:22 AM by link49
    comments (12)
    cyr posted the 03/12/2026 at 06:03 AM
    Depuis le début ou les hausse de la ram?

    Il attende quoi pour annoncer et sortir des jeux pour compenser ?
    link49 posted the 03/12/2026 at 06:32 AM
    cyr il faudra je pense attendre la sortie du dernier Yoshi pour avoir des annonces vu qu'après Nintendo n'aura plus de jeu avec une date à sortir.
    burningcrimson posted the 03/12/2026 at 07:00 AM
    link49 Fire Emblem sort avant ou après le dernier Yoshi ?
    magneto860 posted the 03/12/2026 at 07:01 AM
    Sony aussi a déjà vendu une console à perte pendant un temps (la PS3 je crois ?). Le calcul peut s'avérer plus global (par ex, en tenant compte de l'achat d'un Mario ou d'un Pokémon avec) ou plus long terme.

    En tous cas s'ils le font c'est parce qu'ils l'ont décidé, pas parce qu'ils ne savent pas compter.
    link49 posted the 03/12/2026 at 07:03 AM
    burningcrimson Fire Emblem n'a aucune date donc je dirais après.
    burningcrimson posted the 03/12/2026 at 07:04 AM
    link49 ha oki je pensais qu il sortait en avril. Merci
    link49 posted the 03/12/2026 at 07:21 AM
    burningcrimson Yoshi était prévu au printemps alors que Fire Emblem a une date à déterminer. Je pense qu'il sortira en juillet, vu qu'en juin s'est assez chargé mais qu'il y a peu de sortie en juillet.
    kiryukazuma posted the 03/12/2026 at 07:30 AM
    Avec ce qu'ils vendent la bas... tout va bien
    nyseko posted the 03/12/2026 at 07:38 AM
    Nous le savons depuis le début, il n'y a que les incompétents et idiots pour croire une seconde que la console est vendu sans perte au Japon et donc avec une énorme marge ailleurs dans le monde...
    shambala93 posted the 03/12/2026 at 07:41 AM
    Et dire qu’au day one Sony gagnait 18$ par ps4 vendue.
    vieuxconsoleux posted the 03/12/2026 at 08:06 AM
    160 dollars, 4 millions de vendues…donc 640 millions de pertes uniquement au Japon et donc plus d’un milliard en comptant le reste du monde …
    Mais on a les bilans financiers OFFICiELS de tendo qui nous disent que le hardware est rentable…
    Je comprends pas du tout, quelqu’un pour m’éclairer?
    link49 posted the 03/12/2026 at 08:07 AM
    vieuxconsoleux Attention, il s'agit uniquement des modèles low cost, pas toute les Switch 2.
