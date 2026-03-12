Le modèle moins cher du Switch 2, réservé à Japan, pourrait entraîner une perte de 160 $ par unité pour Nintendo, selon un analyste japonais
En ajoutant le prix uniquement pour le Japon (330 $) et la perte estimée (160 $), le coût de production estimé du Switch 2 est de 490. Ce qui signifie que Nintendo perd environ 40 dollars par unité aux États-Unis.
Il attende quoi pour annoncer et sortir des jeux pour compenser ?
En tous cas s'ils le font c'est parce qu'ils l'ont décidé, pas parce qu'ils ne savent pas compter.
Mais on a les bilans financiers OFFICiELS de tendo qui nous disent que le hardware est rentable…
Je comprends pas du tout, quelqu’un pour m’éclairer?