The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
name : The Adventures of Elliot : The Millenium Tales
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
[Switch 2] Square Enix soutient lui aussi bien la console


Dans les prochaines sorties, il y a Final Fantasy VII Rebirth et The Adventures Of Elliot qui arrivent en juin, pas en juillet.

Comme ce studio offre à la console de bons jeux, il fallait mettre en avant les contributions de Square Enix à la liste de jeux de la Nintendo Switch 2.

C'est avec Capcom l'éditeur tier qui soutient le plus la console.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rlq45d/square_enix_appreciation_post_they_have_been/
    posted the 03/11/2026 at 05:30 PM by link49
    comments (16)
    cyr posted the 03/11/2026 at 05:33 PM
    Ouai enfin quand il sortiront une exclu switch2 on pourra réellement parler de soutient...
    aeris920 posted the 03/11/2026 at 05:38 PM
    Et ce n'est que le debut

    La Switch 2 sera concerné par toute les futures annonces de Square Enix c'est certain. Meme Kingdom Hearts 4 aura droit a sa version Switch 2, pas forcement en meme temps que les autres supports mais elle arrivera tot ou tard
    captaintoad974 posted the 03/11/2026 at 05:39 PM
    cyr il ont annoncé ne plus sortird d'exclusivité nulle part .


    Je savais pas que Tactic étais sortie sur Switch 2, au Japon?
    zekk posted the 03/11/2026 at 05:40 PM
    cyr ce n’est juste plus la stratégie de SE, ils l'ont clairement dit

    aeris920 Je pense que KH4 sortira en même temps que les autres versions
    captaintoad974 posted the 03/11/2026 at 05:41 PM
    aeris920 la Switch 2 la seule console ou tu trouvera Pokemon, Mario Zelda, Final Fantasy, Kingdom Heart, Monster Hunter et Personna

    La guerre est déjà Fini au Japon
    noishe posted the 03/11/2026 at 05:41 PM
    cyr Bravely Default HD Remaster est la seule exclu pour le moment, y'en aura probablement pas d'autres.

    captaintoad974 En code in a box seulement, mais oui.
    captaintoad974 posted the 03/11/2026 at 05:44 PM
    noishe Pokopia a a prouver que les seuls qui pleure sur les GKC sont la minorité minoritaire d'internet, celle qui boycotte des jeux qui se vendent par millions
    noishe posted the 03/11/2026 at 05:58 PM
    captaintoad974 Les critiques sur les GKC restent légitimes, qu'elles soient minoritaires ou non. Que la majorité des gens s'en foutent et achètent des GKC, c'est une chose, mais se réjouir de leur existence lorsqu'on avait mieux auparavant, ça me dépasse.
    link49 posted the 03/11/2026 at 05:59 PM
    captaintoad974 Chez nous, il est sorti que sur Switch 1, va savoir pourquoi.
    micheljackson posted the 03/11/2026 at 06:00 PM
    "soutient", alors qu'ils se contentent de refourguer des portages, t'es facile à contenter au moins, j'aimerais bien avoir des clients comme toi
    cyr +1
    ouroboros4 posted the 03/11/2026 at 06:01 PM
    cyr absolument
    micheljackson posted the 03/11/2026 at 06:01 PM
    noishe
    "hd remaster" :rire:
    non mais la misère, le portage facile d'un jeu médiocre qu'ils auraient très bien pu sortir aussi sur Switch 1 pour seule exclu, ça fait rêver qui ?
    noishe posted the 03/11/2026 at 06:04 PM
    micheljackson Après je réponds juste à la question Le faire une fois sur 3DS m'avait amplement suffit personnellement
    kikoo31 posted the 03/11/2026 at 06:22 PM
    cyr les exclus ça fait perdre des sous sauf a Nintendo
    Apparemment
    cyr posted the 03/11/2026 at 06:25 PM
    kikoo31 les exclu ,c'est l'âme d'une consoles, une identité ...

    Sinon une consoles revient a dire que c'est le pc du pauvre....
    roivas posted the 03/11/2026 at 06:45 PM
    Key Card, tu parle d'un soutien. Au final j'ai juste acheté Bravely en demat & FFT en physique. DQ, Elliot & Octopath ben ca sera le jour où ce sera sur cartouche.
