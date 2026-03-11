accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Square Enix soutient lui aussi bien la console
Dans les prochaines sorties, il y a Final Fantasy VII Rebirth et The Adventures Of Elliot qui arrivent en juin, pas en juillet.
Comme ce studio offre à la console de bons jeux, il fallait mettre en avant les contributions de Square Enix à la liste de jeux de la Nintendo Switch 2.
C'est avec Capcom l'éditeur tier qui soutient le plus la console.
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rlq45d/square_enix_appreciation_post_they_have_been/
tags :
1
Like
Who likes this ?
aeris920
posted the 03/11/2026 at 05:30 PM by
link49
comments (
16
)
cyr
posted
the 03/11/2026 at 05:33 PM
Ouai enfin quand il sortiront une exclu switch2 on pourra réellement parler de soutient...
aeris920
posted
the 03/11/2026 at 05:38 PM
Et ce n'est que le debut
La Switch 2 sera concerné par toute les futures annonces de Square Enix c'est certain. Meme Kingdom Hearts 4 aura droit a sa version Switch 2, pas forcement en meme temps que les autres supports mais elle arrivera tot ou tard
captaintoad974
posted
the 03/11/2026 at 05:39 PM
cyr
il ont annoncé ne plus sortird d'exclusivité nulle part .
Je savais pas que Tactic étais sortie sur Switch 2, au Japon?
zekk
posted
the 03/11/2026 at 05:40 PM
cyr
ce n’est juste plus la stratégie de SE, ils l'ont clairement dit
aeris920
Je pense que KH4 sortira en même temps que les autres versions
captaintoad974
posted
the 03/11/2026 at 05:41 PM
aeris920
la Switch 2 la seule console ou tu trouvera Pokemon, Mario Zelda, Final Fantasy, Kingdom Heart, Monster Hunter et Personna
La guerre est déjà Fini au Japon
noishe
posted
the 03/11/2026 at 05:41 PM
cyr
Bravely Default HD Remaster est la seule exclu pour le moment, y'en aura probablement pas d'autres.
captaintoad974
En code in a box seulement, mais oui.
captaintoad974
posted
the 03/11/2026 at 05:44 PM
noishe
Pokopia a a prouver que les seuls qui pleure sur les GKC sont la minorité minoritaire d'internet, celle qui boycotte des jeux qui se vendent par millions
noishe
posted
the 03/11/2026 at 05:58 PM
captaintoad974
Les critiques sur les GKC restent légitimes, qu'elles soient minoritaires ou non. Que la majorité des gens s'en foutent et achètent des GKC, c'est une chose, mais se réjouir de leur existence lorsqu'on avait mieux auparavant, ça me dépasse.
link49
posted
the 03/11/2026 at 05:59 PM
captaintoad974
Chez nous, il est sorti que sur Switch 1, va savoir pourquoi.
micheljackson
posted
the 03/11/2026 at 06:00 PM
"soutient", alors qu'ils se contentent de refourguer des portages, t'es facile à contenter au moins, j'aimerais bien avoir des clients comme toi
cyr
+1
ouroboros4
posted
the 03/11/2026 at 06:01 PM
cyr
absolument
micheljackson
posted
the 03/11/2026 at 06:01 PM
noishe
"hd remaster" :rire:
non mais la misère, le portage facile d'un jeu médiocre qu'ils auraient très bien pu sortir aussi sur Switch 1 pour seule exclu, ça fait rêver qui ?
noishe
posted
the 03/11/2026 at 06:04 PM
micheljackson
Après je réponds juste à la question
Le faire une fois sur 3DS m'avait amplement suffit personnellement
kikoo31
posted
the 03/11/2026 at 06:22 PM
cyr
les exclus ça fait perdre des sous sauf a Nintendo
Apparemment
cyr
posted
the 03/11/2026 at 06:25 PM
kikoo31
les exclu ,c'est l'âme d'une consoles, une identité ...
Sinon une consoles revient a dire que c'est le pc du pauvre....
roivas
posted
the 03/11/2026 at 06:45 PM
Key Card, tu parle d'un soutien. Au final j'ai juste acheté Bravely en demat & FFT en physique. DQ, Elliot & Octopath ben ca sera le jour où ce sera sur cartouche.
