Pourquoi cette misogynie face aux héroïnes “normales” ?
Quelle est donc cette misogynie que je perçois dans certains commentaires ? À chaque annonce d’un jeu mettant en scène une femme qui n’est ni hypersexualisée, ni caricaturale, les mêmes réactions surgissent : “elle n’est pas assez féminine”, “elle n’est pas attirante”, “on nous impose un agenda”.
Mais de quoi parle-t-on vraiment ?
On devrait au contraire se réjouir de voir émerger une nouvelle vague de personnages féminins normaux, complexes et non stéréotypés. Des femmes qui ne sont ni des fantasmes ambulants ni des récompenses scénaristiques pour un héros masculin. Des femmes qui existent pour elles-mêmes.
Le poids du regard
Pendant longtemps, les personnages féminins dans les jeux vidéo ont été conçus à travers un prisme très précis : celui du regard masculin hétérosexuel. Corps exagérément sexualisés, armures improbables, postures suggestives, rôles secondaires ou dépendants. Ce n’était pas systématiquement le cas, mais la tendance était forte.
Ce regard n’avait pas pour objectif de raconter des femmes ; il visait à séduire un public présumé masculin. Il ne cherchait pas la complexité, mais l’attractivité. Pas la profondeur, mais l’excitation.
Aujourd’hui, lorsque certains studios proposent des héroïnes plus réalistes , physiquement crédibles, émotionnellement nuancées, moralement imparfaites, une partie du public crie à la trahison. Comme si représenter une femme autrement que comme un fantasme constituait une menace.
Pourquoi une femme “normale” dérange-t-elle davantage qu’une caricature ?
Ce que Miyazaki m’a appris
Je remercie la vie de m’avoir fait découvrir, jeune, les films de Miyazaki. Ses héroïnes : Chihiro, Nausicaä, San, Kiki , ne sont ni sexualisées ni écrites pour plaire à un regard extérieur. Elles sont courageuses, vulnérables, intelligentes, parfois perdues, mais toujours actrices de leur propre destin.
Elles existent indépendamment d’un homme. Leur valeur ne dépend ni de leur beauté ni de leur désirabilité. Elles vivent, elles choisissent, elles échouent, elles grandissent.
En grandissant avec ces figures, j’ai compris qu’un personnage féminin pouvait être puissant sans être objectifié. Qu’il pouvait être inspirant sans être sexualisé. Qu’il pouvait simplement être humain.
Alors pourquoi serait-ce différent dans les jeux vidéo ?
Une évolution nécessaire, pas une attaque
Critiquer la misogynie dans les réactions à ces nouvelles représentations ne signifie pas attaquer les joueurs ni détester les anciens jeux. Il s’agit de questionner une habitude culturelle.
Le jeu vidéo est aujourd’hui l’un des médias les plus influents au monde. Il façonne des imaginaires. Il crée des modèles. Il raconte des histoires. Refuser d’élargir ces histoires, c’est s’enfermer dans une vision appauvrie de la réalité.
Les femmes représentent une part considérable des joueurs. Elles sont aussi développeuses, scénaristes, artistes, cheffes de projet. Leur présence ne relève pas d’un “agenda” : elle relève simplement du réel.
Diversifier les représentations ne retire rien à personne. Au contraire, cela enrichit l’expérience, multiplie les points de vue et rend les récits plus authentiques.
Vers un regard plus mature
Ce qui dérange peut-être, ce n’est pas la disparition des stéréotypes , c’est la perte d’un confort. Le confort d’un monde pensé principalement pour un seul type de regard.
Mais l’évolution d’un média est un signe de maturité. Voir apparaître des héroïnes imparfaites, crédibles, diverses, c’est une bonne nouvelle. C’est la preuve que le jeu vidéo grandit.
Et si, au lieu de regretter des fantasmes passés, nous apprenions à apprécier des personnages qui nous ressemblent davantage : complexes, humains, imparfaits ?
Ce que je questionne, ce sont les réactions systématiques qui apparaissent dès qu’un personnage féminin n’est pas construit selon certains standards.
Il y a une différence entre une préférence personnelle et un réflexe culturel répété.
En lisant l'article j'ai pensé à Aloy de la licence Horizon
Mais l'inverse est tout aussi valable.
Dans l'histoire du JV, quand tu prends un perso masculin disons "réaliste ou semi-réaliste" (donc pas Mario quoi), tu remarqueras que les grandes icônes autant appréciées par les hommes que les femmes répondent physiquement aux standards du "mâle" soit beau-gosse soit bien musclé : Drake, Kratos, Chris Redfield, Arthur Morgan, Leon S. Kennedy, Marcus Fenix, Dante, Cloud, Squall, Ezio...
Même Link, c'est pas vraiment le "gras du bide" un peu cheum.
Et faut voir sur les réseaux sociaux comment les nanas sont en transe devant Leon dans RE Requiem hein.
Bien sûr, il peut y avoir de tout mais beaucoup ont une préférence, au moins pour ce qui est des persos principaux, à réclamer des fameux "standards".
D'ailleurs, ton article sous-entend un choix entre "beauté" et "complexité", mais les deux peuvent aller de paire.
Snake (que ce soit Solid ou Big Boss), c'est pas vraiment le moche du comptoir, et pourtant on ne peut pas parler d'eux comme une coquille vide.
C'est exactement le ressenti que j'ai ici des qu'un perso est feminin ou homo (hein TLoU 2) dans un jeu, ca parle de wokisme de quota blablabla
Genre t'as pas deja des milliers de jeux ou c'est des mec et/ou l'orientation sexuelle est claire (et heteronormée) ou simplement pas specifiee.
Mais c'est deja trop pour messieurs "hetero-beaufs-true-gamers" xD
Et non à l'autocensure
La différence, selon moi, tient moins à la beauté qu’à la fonction narrative. Un personnage masculin valorisé physiquement est souvent une projection de puissance , au sens large : puissance d’agir, de décider, d’influencer le monde. Sa carrure ou son charisme renforcent cette impression ;
Les personnages féminins, eux, ont longtemps été davantage construits comme objets de regard que comme projections de puissance. Leur apparence devenait parfois leur principal critère de légitimité.
Et je ne pense pas qu’il faille choisir entre beauté et complexité. Le problème apparaît quand l’apparence devient la condition d’acceptation du personnage, plutôt qu’un simple trait parmi d’autres.
Ce qui n'empeche qu'a la maniere e ghibli , si c'est construit derriere c'est super, voir mieux .
Mais si il n'y a pas vraiement de construction, la facilité veux que ca fonctionne mieux sur nos instict primaire
Ce qui m’intéresse surtout, c’est de comprendre pourquoi certaines représentations sont perçues comme militantes alors que d’autres, plus traditionnelles, semblent neutres.
À mes yeux, il s’agit moins d’un combat idéologique que d’une évolution normale d’un média qui se diversifie.
Ouais mais là tu attaques carrément la psychologie humaine.
Une femme qui veut mettre en avant son cul va se cambrer ou te faire la foire à la mini-jupe façon Stellar Blade ou 2B.
Si un mec fait la même, c'est plus particulier
Le comparo n'a pas lieu d'être.
Hommes et femmes ont des standards différents.
Mais néanmoins des standards quand même.
La détente et la réflexion ne sont pas incompatibles . Ghibli , comme tu le décris , en est le parfait exemple.
Faut essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça.
Quand on joue à un jeu en general on a envie de jouer un "Héros", quelqu'un qui sort du commun, voir une meilleure version de nous meme pour ceux qui s'identifient aux heros.
Et aussi, pour les dev, c'est plus facile de plaire à un plus grand nombre en reprenant des standards répandu. Et c'est con mais ça joue direct sur les ventes, regarde Concord ou le bad buzz de Fable...
Ce que je questionne, ce n’est pas l’existence de ces dynamiques, mais leur place dominante dans certaines représentations.
Dans un jeu vidéo, ce n’est pas une personne réelle qui choisit de se cambrer : c’est une décision de mise en scène.
Mon point n’est pas d’effacer les différences, mais de se demander pourquoi certaines formes de mise en valeur deviennent presque obligatoires pour qu’un personnage féminin soit accepté.
A voir maintenant a quoi le jeu ressemble
après chacun ses gouts mais a partir du moment ou des gens se plaignent (et quand je dis des gens, je ne parle pas de 3 personne ici sur un blog) mais bien d'une plus large communauté...
On ne peut pas dire que le jv se porte particulièrement bien aujourd'hui, et j'ai même envie de dire si on regarde ceux qui font le plus d'argent en dehors des fortnite et roblox destiner au enfant se sont les free to play asiatique et les gatcha game a la féminité stéréotypée... et les free to play mobile c'est 80% de l'économie du jv aujourd'hui et ca continue a croitre...
Donc l'élargissement des possibles va de paire avec une transition du publique sur d'autre modèle et l'effondrement lent du média, je ne suis pas sur que cela apporte vraiment du bon, alors je suis pour la diversité, mais l'economie elle, elle déteste la diversité, elle veut toujours regrouper tous le monde vers un modèle unique... c'est pour ca que le problème ne se résoudra jamais, il va juste transiter d'un modèle a un autre et le modèle qui deviendra principale sera celui qui attirera la majorité des gens , les autres disparaitrons dans le temps (et les console sont bien partie pour disparaitre)
Alors Aloy est pourtant un personnage populaire si je m'abuse, et certainement plus encore aujourd'hui auprès du public s'identifiant à des "minorité". Mais moi je n'ai jamais perçu Aloy et le premier Horizon comme un produit répondant à un critère de diversité afin de proposer autre chose. Certes réaliste, mais à base c'était juste un projet de jeu narratif ambitieux PS4 comme Sony en voulait plus à l'époque après les premiers Uncharted et The Last of Us sur PS3.
Ce qui se passe aujourd'hui avec des jeux comme les God of War reboot, Horizon dont le prochain jeu service et ect, c'est exactement comme si je prend Overwatch coté "pure fantaisie" par comparaison, c'est la récupération politique des éditeurs et des lobbyiste occidentaux et moi c'est ce que je dénonce. On est toujours dans cette période où ça chercher à faire passer des idéaux de société, à transposer notre réalité dans la fiction, plutôt qu'à purement divertir les gens.
Quand on veut vendre un projet, on ne fait dans la charité. A la fin tu as un produit qui est censé se vendre, même si on y met du personnel dedans. Moi ce que je dénonce c'est quand ce "personnel" devient politique et dernièrement la tendance c'est de vouloir à tout prix faire accepter des contenus qui ne plaisent pas sous prétexte que c'est du progressisme, des "valeurs positives de notre société".
Il n'y a pas de miracle. Les gens misogyne, c'est dans la réalité qu'il faut agir, pas à imposer plus de Dustborn/Concord ou à recruter du personnel sur quota au lieu du talent.
Là où le débat devient intéressant, c’est dans les formes que peut prendre cette exception. Chez les hommes, on a des héros très variés : Joel dans The Last of Us est vieillissant et usé, Arthur Morgan est marqué et imparfait, Geralt est balafré , Trevor dans GTA V est volontairement dérangeant.
Leur héroïsme ne repose pas vraiment sur leur désirabilité, mais sur leurs choix, leur trajectoire, leur capacité à agir.
Chez les femmes, l’éventail s’élargit aujourd’hui, mais il a longtemps été plus restreint et davantage lié à des standards physiques précis.
Pour moi, ce n’est pas seulement une question de beauté, mais de diversité dans la manière d’être héroïque.
Je conçois qu'il y a une différence entre enlaidir à cause d'idées politiques et faire un design qui semble réel et qu'on apprécie plus pour sa personnalité que son physique.
Le problème est que, lorsque la volonté d'avoir une certaine apparence est authentique car réellement préférée par les designers, les gamers vont s'offusquer en disant que c'est pour suivre un agenda. Et c'est pareil dans le sens inverse : une belle femme serait là soi-disant seulement pour être sexualisée. La nuance n'existe plus sur Internet.
Côté économie, le jeu vidéo est aujourd’hui très large : le mobile (même si ce n’est pas mon délire, ça représente d’énormes ventes), les free-to-play et les gacha qui cartonnent, les AAA (Rockstar, Santa Monica, Guerrilla…), les AA comme Clair Obscur récemment, ou encore les indés (Hollow Knight, Celeste, Hades…).
Plusieurs modèles coexistent. Le succès de l’un ne signifie pas la disparition des autres.
Pour moi, il ne s’agit pas d’un effondrement, mais d’une transition et d’une diversification. L’élargissement des représentations n’efface pas les anciens modèles, il en ajoute d’autres.
Le traitement du physique des femmes dans le JV est juste symbolique de notre société. Et le fait que vous soyez pas d'accord avec ça montre que oui, vous faite partie du problème.
keiku ça faisait longtemps toi aussi
donc on est a une époque, ou la fiction se doit de copier les stéréotypes que tu vois quand tu sors de chez toi ou dans les média...
et depuis 2009 le jeu mobile augmente et le jeu console diminue, c'est lent , mais ca progresse dans ce sens, et d'ici 2030 comme on est partit le nombre d'utilisateur console aura encore diminuer par rapport a 2020
Ca ne veut pas dire qu'il n'y a plus de bon jeu, mais que le publique est en train de partir ailleurs, maintenant on ne va pas rejeter la cause uniquement sur ton sujet, mais il fait indéniablement partie d'une des causes...
Plusieurs modèles coexistent. Le succès de l’un ne signifie pas la disparition des autres.
hélas si, c'est juste que quand un nouveau modèle apparait, il y a une phase de transition qui peut durer environs une 20 ène d'année (et qui peut faire penser a une coexistence) mais dans tous les cas, la coexistence n'existe jamais en dehors de la période de transition... un modèle ne coexiste pas avec un autre, il se fait remplacer par un autres, et c'est dans tous les domaines (je pense a l'IA qui sera présente partout dans quelque années)
Pour moi, il ne s’agit pas d’un effondrement, mais d’une transition et d’une diversification. L’élargissement des représentations n’efface pas les anciens modèles, il en ajoute d’autres.
oui et les nouveaux remplace les anciens, l'effondrement c'est en effet une période de transition dans lequel un modèle s'écroule et un autre émerge..., et un effondrement arrive généralement quand ce qui est proposer n'est plus en phase avec ce que le publique attend..., les plus jeune transite les premier, et les gens qui sont habituer a un modèle eux prennent plus de temps, jusqu'a ce qu'il ne reste plus qu'une minorité plus assez rentable pour les entreprises qui n'auront pas fait la transition et qui ferme ou se font racheter...
l'être humain ne change pas, seul l’environnement et la technologie change, ce qui fait que les même discours reviendrons de manière cyclique , car on revient toujours a sa vrai nature
Ce que je questionne, ce n’est pas l’existence de ces dynamiques, mais leur place dominante dans certaines représentations.
Oserais-je dire que "la question elle est vite répondue" :
Le cul fait vendre. Voilà.
En tout cas, c’est assez inattendu de voir ce type d’article ici. Je t’en félicite.
Et la réponse est aussi simple qu'ironique avec le fameux mot "de la diversité": il en faut pour tous les goûts.
Personne ne critique qu'une licence comme The Last of Us soit "réaliste" dans ses représentations. C'est sa vocation, c'est son parti pris, et c'est très bien, car ça offre des courants alternatifs en oppositon des licences qui cherchent "l'évasion" vers un monde de fantaisie avec des personnages fantasmés.
Comme il a été dit, il en faut pour tous les goûts.
Et force est de constater que le grand public préfère les belles choses, car ça envoie plus du rêve.
Après le rapport à la misogynie est assez maladroit. Rien ne prouve que les joueurs de Dead or Alive sont ceux qui haissent les femmes, et qu'inversement, beaucoup de femmes fantasmes sur Léon de RE (pour reprendre l'exemple de Shanks) ou sur Scaramouche (Genshin Impact), donc elles, sont misandres?
L’article est fort prétentieux je trouve. Condescendant aussi. Parler de « maturité » quand un paragraphe plus loin il est question de ne pas attaquer les gens… Ce serait un troll j’aurais mis un 8/10. C’est toujours super agréable de se faire taxer de gamin pour avoir commis le péché irréparable d’aimer les jolies femmes et de ne pas être gêné par les beaux corps comme le dernier des mollah iraniens. M’enfin on a l’habitude d’être insulté à demi mot quand on porte un regard pas forcément progressiste sur le JV. Suffit de voir certains commentaires dégoûtants dans ce thread, dont un fait même un raccourci qui n’a aucune raison d’être avec la pédophilie. Et ensuite ce sera « oh mais je comprends pas les remarques cinglantes moi je pose juste des questions »… Posez-les vos questions mais en oubliant pas le respect.
Ce qui me fend le crâne aussi, c’est cette propension à la victimisation constante alors que les dominants (du moins en Occident) c’est vous. C’est votre courant de pensée et votre vision qui domine dans les studios actuels qui sont soit de gauche soft soit de gauche très marquée. Et vous ne laissez pratiquement aucune place au reste. Le JV occidental ne comporte presque aucune place pour un studio qui incarnerait ne serait-ce qu’un début de pensée conservatrice. Il n’y a que les studios asiatiques qui font encore beaucoup de beaux personnages féminins et ils ont totalement raison. À part si le jeu est spécifiquement créé avec une vision artistique qui implique la laideur féminine, les personnages féminins devraient la plupart du temps être beaux. Tout comme les personnages masculins. Nous n’avons pas envie de jouer un mec gras et moche avec une calvasse de moine. Nous n’avons, de même, pas envie de jouer avec un cosplay de Mathilde Panot dans nos jeux. Et je suis convaincu que la plupart des pseudo progressistes non plus d’ailleurs, en réalité. Mais faire des billets bourrés de prétention tout en taxant les joueurs de gamins hétérosexuels toxiques qui sont pas au level d’intelligence des chantres de la bienpensance (tout en jouant aux victimes, comme si votre hégémonie culturelle n’était pas assez forte) ça fait beau genre, on se sent comme un héros moderne.
Mais du coup tranquille, continuez avec votre culte du laid ou du quelconque. Continuez d’enlever aux gens le peu de bonheur (ici visuel) qu’ils ont encore pour flatter votre égo. D’autant plus qu’il y a déjà des personnages comme vous les adorez prétendument (comme le personnage de Returnal par exemple, ou plus récemment celui d’Ex Voto qui est EN PLUS lesbienne donc vous devriez être aux anges) alors pourquoi ne pas laisser les autres jouer avec des personnages féminins beaux dans d’autres jeux si ça leur chante ? Mais par pitié et par dessus tout, cessez de vous poser en victimes parce que putain, vous ne l’êtes pas. Vous êtes relativement minoritaire dans la communauté et pourtant vous imposez déjà assez comme ça votre vision monolithique aux joueurs. Vous êtes le contraire de ce que vous pensez être.