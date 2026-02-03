Quelle est donc cette misogynie que je perçois dans certains commentaires ? À chaque annonce d’un jeu mettant en scène une femme qui n’est ni hypersexualisée, ni caricaturale, les mêmes réactions surgissent : “elle n’est pas assez féminine”, “elle n’est pas attirante”, “on nous impose un agenda”.On devrait au contraire se réjouir de voir émerger une nouvelle vague de personnages féminins normaux, complexes et non stéréotypés. Des femmes qui ne sont ni des fantasmes ambulants ni des récompenses scénaristiques pour un héros masculin. Des femmes qui existent pour elles-mêmes.Pendant longtemps, les personnages féminins dans les jeux vidéo ont été conçus à travers un prisme très précis : celui du regard masculin hétérosexuel. Corps exagérément sexualisés, armures improbables, postures suggestives, rôles secondaires ou dépendants. Ce n’était pas systématiquement le cas, mais la tendance était forte.Ce regard n’avait pas pour objectif de raconter des femmes ; il visait à séduire un public présumé masculin. Il ne cherchait pas la complexité, mais l’attractivité. Pas la profondeur, mais l’excitation.Aujourd’hui, lorsque certains studios proposent des héroïnes plus réalistes , physiquement crédibles, émotionnellement nuancées, moralement imparfaites, une partie du public crie à la trahison. Comme si représenter une femme autrement que comme un fantasme constituait une menace.Pourquoi une femme “normale” dérange-t-elle davantage qu’une caricature ?Je remercie la vie de m’avoir fait découvrir, jeune, les films de Miyazaki. Ses héroïnes : Chihiro, Nausicaä, San, Kiki , ne sont ni sexualisées ni écrites pour plaire à un regard extérieur. Elles sont courageuses, vulnérables, intelligentes, parfois perdues, mais toujours actrices de leur propre destin.Elles existent indépendamment d’un homme. Leur valeur ne dépend ni de leur beauté ni de leur désirabilité. Elles vivent, elles choisissent, elles échouent, elles grandissent.En grandissant avec ces figures, j’ai compris qu’un personnage féminin pouvait être puissant sans être objectifié. Qu’il pouvait être inspirant sans être sexualisé. Qu’il pouvait simplement être humain.Alors pourquoi serait-ce différent dans les jeux vidéo ?Critiquer la misogynie dans les réactions à ces nouvelles représentations ne signifie pas attaquer les joueurs ni détester les anciens jeux. Il s’agit de questionner une habitude culturelle.Le jeu vidéo est aujourd’hui l’un des médias les plus influents au monde. Il façonne des imaginaires. Il crée des modèles. Il raconte des histoires. Refuser d’élargir ces histoires, c’est s’enfermer dans une vision appauvrie de la réalité.Les femmes représentent une part considérable des joueurs. Elles sont aussi développeuses, scénaristes, artistes, cheffes de projet. Leur présence ne relève pas d’un “agenda” : elle relève simplement du réel.Diversifier les représentations ne retire rien à personne. Au contraire, cela enrichit l’expérience, multiplie les points de vue et rend les récits plus authentiques.Ce qui dérange peut-être, ce n’est pas la disparition des stéréotypes , c’est la perte d’un confort. Le confort d’un monde pensé principalement pour un seul type de regard.Mais l’évolution d’un média est un signe de maturité. Voir apparaître des héroïnes imparfaites, crédibles, diverses, c’est une bonne nouvelle. C’est la preuve que le jeu vidéo grandit.Et si, au lieu de regretter des fantasmes passés, nous apprenions à apprécier des personnages qui nous ressemblent davantage : complexes, humains, imparfaits ?