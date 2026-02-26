Les jeux Pokémon ont dépassé les 100 millions d'exemplaires vendus sur Switch :
- Pokémon Scarlet/Violet : 28 millions
- Pokémon Épée/Bouclier : 27 millions
- Pokémon Legends Arceus : environ 15 millions (pas de mise à jour récente)
- Pokémon : Let's Go : environ 15 millions (pas de mise à jour récente)
- Pokémon Diamant Brillant/Perle Scintillante : environ 15 millions (pas de mise à jour récente)
Ces chiffres n'incluent pas les spin-off ni Pokemon : Legends Z-A.
Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
Bravo a Nintendo et la Pokemon Company pour cet énorme succès qui se perpetue et traverse les generations depuis 30 ans
Après ce hold up sur Switch 1, je leurs souhaite un succes similaire sur Switch 2
pourquoi s'appliquer alors que les gens achetent en masse du kk ?