[Pokemon] Plus de 100 millions de jeux vendus sur Switch!


Les jeux Pokémon ont dépassé les 100 millions d'exemplaires vendus sur Switch :

- Pokémon Scarlet/Violet : 28 millions
- Pokémon Épée/Bouclier : 27 millions
- Pokémon Legends Arceus : environ 15 millions (pas de mise à jour récente)
- Pokémon : Let's Go : environ 15 millions (pas de mise à jour récente)
- Pokémon Diamant Brillant/Perle Scintillante : environ 15 millions (pas de mise à jour récente)

Ces chiffres n'incluent pas les spin-off ni Pokemon : Legends Z-A.

Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    aeris616
    posted the 02/26/2026 at 05:36 PM by link49
    comments (7)
    masharu posted the 02/26/2026 at 05:38 PM
    Est-ce que Stealth40k a piqué le tweet de Genki_JPN ?
    kratoszeus posted the 02/26/2026 at 05:40 PM
    Comme quoi. Les joueurs Nintendo ont des goûts de merde vu la geule des derniers pokémon
    ouroboros4 posted the 02/26/2026 at 05:41 PM
    masharu je me disait pas que c'était pas une impression que j'avais.
    aeris616 posted the 02/26/2026 at 05:44 PM
    Ah ouais quand meme

    Bravo a Nintendo et la Pokemon Company pour cet énorme succès qui se perpetue et traverse les generations depuis 30 ans

    Après ce hold up sur Switch 1, je leurs souhaite un succes similaire sur Switch 2
    kurohige posted the 02/26/2026 at 06:01 PM
    On était à plus de 108 Millions avec ZA au dernier rapport.
    kikoo31 posted the 02/26/2026 at 06:03 PM
    kratoszeus Pour un jeu Pokémon canon potablement passable on peut aller se faire enculer bien profond
    pourquoi s'appliquer alors que les gens achetent en masse du kk ?
    altendorf posted the 02/26/2026 at 06:06 PM
    Quelle tristesse pour la licence
