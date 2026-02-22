Nintendo a annoncé un coffret physique spécial au Japon pour les rééditions à venir des jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, et il s'annonce exceptionnel. À noter que les jeux sont fournis sous forme de codes de téléchargement valables jusqu'en juillet 2026.
Cette date d'expiration vise probablement à empêcher la spéculation et la revente à prix d'or, mais cela reste une hypothèse. Le coffret est proposé au prix de 20 000 yens.
Mais c'est donc sérieux cette réédition ? Elle sortirai le 1er avril, ça aurait étais drôle. Mais la....c'est a pleurer.
Je sais que ça va être en rupture day one, qu'ils continuent de creuser ...mais faudra pas qu'ils se plaignent après quand les jeux perdent de plus en plus de contenus et de finitions
Je viens de voir sur l'eshop que capcom conte sortir resident evil 7 et village indépendamment de requiem.
40€ pour le 7, et 50€ pour le village.....alors que l'édition qui regroupe les 3 est a 100€...... faut vraiment oser prendre chaque version a part lol.