[Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille] Un coffret spécial à 20 000 yens au Japon


Nintendo a annoncé un coffret physique spécial au Japon pour les rééditions à venir des jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, et il s'annonce exceptionnel. À noter que les jeux sont fournis sous forme de codes de téléchargement valables jusqu'en juillet 2026.

Cette date d'expiration vise probablement à empêcher la spéculation et la revente à prix d'or, mais cela reste une hypothèse. Le coffret est proposé au prix de 20 000 yens.

Source : https://mynintendonews.com/2026/02/20/japan-nintendo-announces-special-physical-bundle-for-pokemon-firered-leafgreen/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    aeris246
    posted the 02/22/2026 at 05:40 PM by link49
    comments (12)
    cyr posted the 02/22/2026 at 05:52 PM
    20000 yen ça fait combien en euro?

    Mais c'est donc sérieux cette réédition ? Elle sortirai le 1er avril, ça aurait étais drôle. Mais la....c'est a pleurer.
    jackfrost posted the 02/22/2026 at 05:53 PM
    Ça ne veut toujours pas rentrer dans une cartouche, même après avoir retiré le casino. J'ai vraiment acheté une console avec un lecteur inutile... Je m'en souviendrais de cette arnaque.
    arrrghl posted the 02/22/2026 at 05:54 PM
    cyr ça doit donner un montant proche des 120€ ...
    k13a posted the 02/22/2026 at 05:57 PM
    À ce prix ils auraient au moins pu offrir les jeux sur cartouches mais bon rien d'étonnant de leur part malheureusement.
    ratchet posted the 02/22/2026 at 06:10 PM
    Ouah exceptionnel
    wickette posted the 02/22/2026 at 06:22 PM
    Changez pas les fans pokemon,

    Je sais que ça va être en rupture day one, qu'ils continuent de creuser ...mais faudra pas qu'ils se plaignent après quand les jeux perdent de plus en plus de contenus et de finitions
    aeris246 posted the 02/22/2026 at 06:30 PM
    Ça va se vendre comme des petits pains
    burningcrimson posted the 02/22/2026 at 06:37 PM
    À chier
    airzoom posted the 02/22/2026 at 06:56 PM
    Je suis jaloux
    cyr posted the 02/22/2026 at 07:07 PM
    jackfrost si ça pouvait. Mais le jeux aurait coûté au moins 30€....deja 'a 20€ c'est lol, alors 30 balle.....
    cyr posted the 02/22/2026 at 07:08 PM
    wickette ouai enfin la c'est une réédition d'un jeux gba. Ça n'aura aucin impact sur la série principal, qu'il se vendent ou bide.
    cyr posted the 02/22/2026 at 07:13 PM
    Link49
    Je viens de voir sur l'eshop que capcom conte sortir resident evil 7 et village indépendamment de requiem.

    40€ pour le 7, et 50€ pour le village.....alors que l'édition qui regroupe les 3 est a 100€...... faut vraiment oser prendre chaque version a part lol.
