L'annonce de l'arrivée sur Switch, la semaine prochaine, des versions remastérisées de la première génération de jeux GBA, Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, nous a enthousiasmés ce matin, mais a également soulevé des questions chez les fans.
Pourquoi ces jeux ne sont-ils pas disponibles sur le service Nintendo Switch Online, contrairement aux autres titres GBA du pack d'extension ? Pourrai-je faire des échanges ? Verra-t-on d'autres sorties de ce type sur la Console Virtuelle ?
Pour répondre à toutes ces questions, Nintendo of America a publié une FAQ.Concernant le traitement différent réservé à ces jeux GBA par rapport aux autres titres disponibles sur le service Nintendo Switch Online, l'article explique :
Pour célébrer les 30 ans de Pokémon, nous avons pensé qu'il serait amusant de replonger dans les versions ultimes des aventures Pokémon originales de la région de Kanto avec ces éditions spéciales.Il est également précisé :
« Le jeu en ligne n'est pas pris en charge. »
« Ces jeux ne bénéficieront pas de sorties physiques. »
« Nous n'avons rien à annoncer concernant d'éventuels autres titres » (à propos de la possibilité que Rouge, Bleu ou d'autres jeux Pokémon arrivent sur Nintendo Switch Online à l'avenir).
« Nous restons concentrés sur l'offre de jeux classiques via Nintendo Switch Online » (à propos de la possibilité de nouvelles sorties rétro indépendantes).
« Nous pensions que les utilisateurs apprécieraient les versions ultimes de ces aventures originales » (à propos de l'absence des versions Game Boy originales).
Sur d'autres pages que cette FAQ, il est confirmé que la compatibilité avec Pokémon HOME est en cours de développement, et ces jeux ne seront pas compatibles avec la sauvegarde des données dans le cloud de Nintendo Switch Online.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/02/we-thought-it-would-be-fun-nintendo-explains-why-pokemon-firered-and-leafgreen-arent-on-switch-online/
Qu'ils ne soient pas lié à un abonnement, pourquoi pas. Mais ça devrait être à 12 balles grand max.
Je n’ai pas fait ces remake sur GBA mais j’ai fais Rouge/Bleue sur ma Gameboy Color a leurs sortie. Que des souvenirs