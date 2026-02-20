Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Pokemon Champions
name : Pokemon Champions
platform : Switch
editor : The Pokemon Company
developer : The Pokemon Company
genre : combat
other versions : Switch Switch 2 -
[Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille] Nintendo tente de se justifier


L'annonce de l'arrivée sur Switch, la semaine prochaine, des versions remastérisées de la première génération de jeux GBA, Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, nous a enthousiasmés ce matin, mais a également soulevé des questions chez les fans.

Pourquoi ces jeux ne sont-ils pas disponibles sur le service Nintendo Switch Online, contrairement aux autres titres GBA du pack d'extension ? Pourrai-je faire des échanges ? Verra-t-on d'autres sorties de ce type sur la Console Virtuelle ?

Pour répondre à toutes ces questions, Nintendo of America a publié une FAQ.Concernant le traitement différent réservé à ces jeux GBA par rapport aux autres titres disponibles sur le service Nintendo Switch Online, l'article explique :

Pour célébrer les 30 ans de Pokémon, nous avons pensé qu'il serait amusant de replonger dans les versions ultimes des aventures Pokémon originales de la région de Kanto avec ces éditions spéciales.Il est également précisé :

« Le jeu en ligne n'est pas pris en charge. »
« Ces jeux ne bénéficieront pas de sorties physiques. »
« Nous n'avons rien à annoncer concernant d'éventuels autres titres » (à propos de la possibilité que Rouge, Bleu ou d'autres jeux Pokémon arrivent sur Nintendo Switch Online à l'avenir).
« Nous restons concentrés sur l'offre de jeux classiques via Nintendo Switch Online » (à propos de la possibilité de nouvelles sorties rétro indépendantes).
« Nous pensions que les utilisateurs apprécieraient les versions ultimes de ces aventures originales » (à propos de l'absence des versions Game Boy originales).

Sur d'autres pages que cette FAQ, il est confirmé que la compatibilité avec Pokémon HOME est en cours de développement, et ces jeux ne seront pas compatibles avec la sauvegarde des données dans le cloud de Nintendo Switch Online.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/02/we-thought-it-would-be-fun-nintendo-explains-why-pokemon-firered-and-leafgreen-arent-on-switch-online/
    rocan posted the 02/20/2026 at 12:01 PM
    La raison = $$$
    shambala93 posted the 02/20/2026 at 12:02 PM
    « Nous a enthousiasmé » ah bon ?
    jacquescechirac posted the 02/20/2026 at 12:03 PM
    J'ai toujours cette impression de lire les articles d'un homme sandwich avec toi
    link49 posted the 02/20/2026 at 12:06 PM
    rocan C'est ça, et je pense que ça va marché et que ces versions vont se vendre en plus.
    zephon posted the 02/20/2026 at 12:06 PM
    ça explique rien titre mensongé
    rocan posted the 02/20/2026 at 12:07 PM
    link49 Aucune raison qu'elles ne se vendent pas, ça va taper le million facile
    ouroboros4 posted the 02/20/2026 at 12:11 PM
    rocan bon résumé
    link49 posted the 02/20/2026 at 12:13 PM
    rocan On verra déjà si ces versions se classent dans le top eShop. Mais c'est fort probable qu'elles soient sur le podium.
    burningcrimson posted the 02/20/2026 at 12:14 PM
    fdestroyer posted the 02/20/2026 at 12:20 PM
    Et c'est expliqué ou? Ils font juste une pub à la con dans l'article
    fiveagainstone posted the 02/20/2026 at 12:20 PM
    Parce qu'ils peuvent se faire 20 balles par jeu.

    Qu'ils ne soient pas lié à un abonnement, pourquoi pas. Mais ça devrait être à 12 balles grand max.
    link49 posted the 02/20/2026 at 12:22 PM
    Nintendo explique qu'ils ont trouvé plus judicieux de ne pas mettre les jeux de base sur le Switch Online, mais plutôt des versions ultimes avec ces éditions spéciales.
    sonilka posted the 02/20/2026 at 12:23 PM
    La gestion de la licence depuis une dizaine d'années est déplorable. TPCi ne considère les choses que par l'aspect financier. Y a tellement de possibilités pour faire plaisir aux fans sans que cela nuise au rendement financier. Par exemple si je prends la sortie de RFVF sur l'Eshop, pourquoi diable ne pas proposer une version boite spéciale 30e anniversaire avec un packaging rappelant les boites GBA ? C'était l'assurance de 1) réjouir les fans et montrer qu'on a un peu de considération pour eux 2) te faire un joli coup de pub 3) en vendre un paquet. Mais non, au lieu de ca on a l'habituel mépris pour la communauté mais aussi pour le grand public.
    fiveagainstone posted the 02/20/2026 at 12:33 PM
    sonilka Quand tu vois Pokopia en GKC ET 70 balles prix officiel...je crois que le message est clair.
    aeris798 posted the 02/20/2026 at 12:55 PM
    Un tres beau cadeau d’anniversaire pour les fans. Les deux premiers Pokemon sont des jeux mythiques, ont marqué toute une generation et leurs impact dans l’industrie se ressent encore aujourd’hui

    Je n’ai pas fait ces remake sur GBA mais j’ai fais Rouge/Bleue sur ma Gameboy Color a leurs sortie. Que des souvenirs
    burningcrimson posted the 02/20/2026 at 01:43 PM
    aeris798 ça c est un très beau cadeau ? À 20 boules alors que ça tourne sur mon tel portable gratuitement ? À un moment faut arrêter...
