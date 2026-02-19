Cela fait un moment que nous n'avons plus de nouvelles du très attendu The Duskbloods, développé par le studio FromSoftware. Le jeu est désormais disponible sur le Nintendo eShop australien, dans la section des prochaines sorties pour la Nintendo Switch 2.
Aujourd'hui, il est également apparu sur le site d'un revendeur finlandais, avec une date de sortie fixée au 27 mars. Cela semble évidemment très proche, étant donné le peu d'informations dont nous disposons sur The Duskbloods. Simple coïncidence ou présentation imminente du jeu ?
Ce sera ptet le 27 mars en effet
C'est toujours comme ça avant l'arrivée d'un Nintendo direct....