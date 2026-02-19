Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
The Duskbloods
name : The Duskbloods
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : FromSoftware
genre : action
link49
link49
link49 > blog
[Switch 2] The Duskbloods : Y jouera t-on plus tôt que prévu?


Cela fait un moment que nous n'avons plus de nouvelles du très attendu The Duskbloods, développé par le studio FromSoftware. Le jeu est désormais disponible sur le Nintendo eShop australien, dans la section des prochaines sorties pour la Nintendo Switch 2.



Aujourd'hui, il est également apparu sur le site d'un revendeur finlandais, avec une date de sortie fixée au 27 mars. Cela semble évidemment très proche, étant donné le peu d'informations dont nous disposons sur The Duskbloods. Simple coïncidence ou présentation imminente du jeu ?

Source : https://mynintendonews.com/2026/02/18/duskbloods-listing-appears-today-on-australian-eshop-and-finnish-retailer-starts-listing-27th-march-release/
    aeris657
    posted the 02/19/2026 at 05:17 AM by link49
    comments (15)
    kidicarus posted the 02/19/2026 at 06:41 AM
    Ce n'est pas trop un secret, le jeu est sensé sortir cette année et le prochain ND a de forte chance le mettre en avant pour une future sortie.
    link49 posted the 02/19/2026 at 06:43 AM
    J'espère que Nintendo ne sera pas trop bête et en fera une exclusivité définitive surtout si le jeu est excellent.
    aeris657 posted the 02/19/2026 at 07:46 AM
    link49 Quand Fromsoft fait un deal d’exclusivité avec un constructeur ce n’est jamais du temporaire, c’est toujours de l’exclusivité definitive
    link49 posted the 02/19/2026 at 07:48 AM
    aeris657 J'espère. Il faut des grosses exclues sur cette console, et surtout des tiers.
    mrvince posted the 02/19/2026 at 08:20 AM
    A voir une présentation plus complète mais le côté multi ça fait chier...
    link49 posted the 02/19/2026 at 08:24 AM
    mrvince A voir comment ils amènent le truc.
    mrvince posted the 02/19/2026 at 08:28 AM
    link49 Oui ça a pas l'air d'être 100% multi non plus mais bon. A voir.
    link49 posted the 02/19/2026 at 08:31 AM
    mrvince Oui, je pense que le principal du jeu sera une aventure solo.
    cyr posted the 02/19/2026 at 09:25 AM
    link49 bon a la date du prochain Nintendo direct. Le 27 mars.
    link49 posted the 02/19/2026 at 09:28 AM
    cyr C'est possible en plus.
    aeris657 posted the 02/19/2026 at 09:29 AM
    cyr A mon avis, vu l'importance strategique du jeu, The Duskblood aura droit a un Direct qui lui sera dedié, voir peut etre plusieurs comme Kirby Air Rider.

    Ce sera ptet le 27 mars en effet
    cyr posted the 02/19/2026 at 09:35 AM
    link49 et 007 est toujours pas lister sur l'eshop....... et quand tu regarde les jeux a venir sur l'eshop des studio nintendo, il reste poketopia, et la version switch2 de mario wonder.....et après plus rien

    C'est toujours comme ça avant l'arrivée d'un Nintendo direct....
    link49 posted the 02/19/2026 at 09:36 AM
    cyr Surtout qu'il y a Yoshi de bientôt prévu et le nouveau Fire Emblem. Ca serait le moment idéale.
    cyr posted the 02/19/2026 at 09:40 AM
    link49 je me souviens même pas de l'annonce de yoshi.....c'est pour dire la communication inexistante. Et même pas lister.....
    link49 posted the 02/19/2026 at 09:40 AM
    Cyr Il me semble qu'il est prévu au printemps portant, mais aucune annonce depuis.
