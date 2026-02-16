Depuis la sortie de la Switch, Square Enix a fait plus d'annonces lors des Nintendo Direct que partout ailleurs.
Ils annoncent aussi des jeux ailleurs, mais j'ai l'impression que la relation entre Square et Nintendo est revenue à ce qu'elle était à l'époque de la Super Nintendo.
D'ailleurs, ils n'y a eu aucune annonce de leur part hier. L'absence de jeux Square Enix lors du PlayStation State of Play laisse penser que la révélation du troisième volet de FF7 Remake aura plus probablement lieu au Summer Game Fest qu'à un événement PlayStation. De plus, ce troisième volet pourrait être multiplateforme dès sa sortie, Square Enix misant davantage sur sa nouvelle stratégie multiplateforme.
Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
Leur changement de politique annoncée publiquement, la non présence de Cloud dans Astrobot a cette période pendant un bon moment alors que c'est certainement LE personnage tiers historique fort de PlayStation, dans la continuation le fait que FF7 P3 serait en multi day one contrairement aux 2 premiers, ce sont quand même mis bout à bout des désaveux envers PlayStation, particulièrement le dernier point si ça se confirme.
Certains voulaient un rachat par Sony, mais on se dirige plutôt vers une émancipation totale a l'heure actuelle. Après ça veut pas dire qu'il n'y aura plus d'exclusivité au moins temporaire de leur part, mais les conditions ne seront plus jamais les mêmes, particulièrement pr les AAA.