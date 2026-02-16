Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Question] Square-Enix préviligie-t-il les Nintendo Direct?


Depuis la sortie de la Switch, Square Enix a fait plus d'annonces lors des Nintendo Direct que partout ailleurs.

Ils annoncent aussi des jeux ailleurs, mais j'ai l'impression que la relation entre Square et Nintendo est revenue à ce qu'elle était à l'époque de la Super Nintendo.

D'ailleurs, ils n'y a eu aucune annonce de leur part hier. L'absence de jeux Square Enix lors du PlayStation State of Play laisse penser que la révélation du troisième volet de FF7 Remake aura plus probablement lieu au Summer Game Fest qu'à un événement PlayStation. De plus, ce troisième volet pourrait être multiplateforme dès sa sortie, Square Enix misant davantage sur sa nouvelle stratégie multiplateforme.

Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
    posted the 02/16/2026 at 04:35 PM by link49
    comments (21)
    ouroboros4 posted the 02/16/2026 at 04:56 PM
    Ce qui ne veut absolument rien dire
    aeris327 posted the 02/16/2026 at 05:03 PM
    Analyse tres pertinente. Le reveal du 3eme volet d’FF7 se fera a coup sur lors d’un Nintendo Direct plutot qu’a un event Playstation
    guiguif posted the 02/16/2026 at 05:04 PM
    Si Rebirth sort début Juin, ils ne vont sans doute pas spoiler la P3 avant la rentrée le temps que les joueurs le finissent, c'est pas la durée de vie de Remake.
    jenicris posted the 02/16/2026 at 05:05 PM
    Vous vous prenez la tête vraiment pour pas grand chose.
    zekk posted the 02/16/2026 at 05:16 PM
    jenicris
    aeris327 posted the 02/16/2026 at 05:18 PM
    Square-Enix préviligie-t-il les Nintendo Direct?

    C’est une evidence. Toutes les annonces de Square Enix, Adventure of Elliot, DQ7, FF7, FF Tactics, SaGa, Octopath Traveler 0 et j’en passe, ont tous eu lieu lors d’un Nintendo Direct malgré qu’ils soient multisupports, donc le 3e volet FF7 ne fera pas exception, le reveal se fera lors d’un Nintendo Direct c’est sur
    ouroboros4 posted the 02/16/2026 at 05:32 PM
    aeris327 FF Tactics c'était lors d'un State of Play. FF7 Remake et Rebirth aussi chez Sony.
    Donc non la partie 3 ne sera jamais annoncé lors d'un ND.
    natedrake posted the 02/16/2026 at 05:41 PM
    ouroboros4 Laisse le rêver.
    ratchet posted the 02/16/2026 at 05:52 PM
    Question: Link49 privilège t’il la Switch 2 ?
    rogeraf posted the 02/16/2026 at 05:55 PM
    Objection votre honneur !
    tab posted the 02/16/2026 at 06:00 PM
    ratchet
    Non bien sur, il est impartial
    jenicris posted the 02/16/2026 at 06:03 PM
    ouroboros4 natedrake ce believe
    brook1 posted the 02/16/2026 at 06:05 PM
    Ce qui est sûr, c'est que Nintendo privilégie une augmentation du prix de la Switch 2 pour l'année 2026
    jaeg01 posted the 02/16/2026 at 06:07 PM
    Avant quand il spammait GK d'articles inutiles et aussi impartiaux que Dupont Moretti, il était un peu seul dans son monde le petit Link49.

    Maintenant il s'est trouvé des copains dans ses délires inutiles et orientés.

    C'est à la fois comique et navrant...
    zekk posted the 02/16/2026 at 06:24 PM
    jaeg01 c’est tellement vrai
    rider288 posted the 02/16/2026 at 06:24 PM
    Ou peut être que c'est Sony qui ne veut pas d'eux.
    judgedredd posted the 02/16/2026 at 06:29 PM
    Salut Link49 tu engranges pas mal d'hostilité, le moindre petit article fait débat, force a toi.
    Je suis nouveau, réagit rarement mais j'apprécie tes articles sur nintendo, joueur Xbox et Nintendo
    51love posted the 02/16/2026 at 06:32 PM
    aeris327 ça m'étonnerait que FF7 P3 soit annoncé dans un Nintendo Direct, mais si c'est le cas, j'avoue que ça me fera rigoler, j'ai hâte de vous voir vous sauter à la gorge pr ça va falloir que tu refasses un énième compte pour l'occasion je suis pas sur qu'il tiendra le coup par contre le jour de l'annonce
    51love posted the 02/16/2026 at 06:35 PM
    En tt cas comme je l'ai déjà dit, peu importe ou il sera annoncé, je le vois bien durant la période E3, en juin, lors de la sortir de Rebirth sur S2, ça aurait du sens d'un point de vue marketing.

    guiguif et ils peuvent faire ça avec suffisamment d'intelligence pour pas spoiler, ou alors des trucs tres legers limite osef.
    aeris327 posted the 02/16/2026 at 06:44 PM
    judgedredd Oui beaucoup de joueurs apprécient les articles de Link49 mais ne le manifestent pas publiquement.

    Link49 tu fait des articles de qualité et tres utile pour le site, continue Force a toi
    51love posted the 02/16/2026 at 06:48 PM
    Et puis ça se sent mine de rien que les relations se sont tendues entre Sony et SE.

    Leur changement de politique annoncée publiquement, la non présence de Cloud dans Astrobot a cette période pendant un bon moment alors que c'est certainement LE personnage tiers historique fort de PlayStation, dans la continuation le fait que FF7 P3 serait en multi day one contrairement aux 2 premiers, ce sont quand même mis bout à bout des désaveux envers PlayStation, particulièrement le dernier point si ça se confirme.

    Certains voulaient un rachat par Sony, mais on se dirige plutôt vers une émancipation totale a l'heure actuelle. Après ça veut pas dire qu'il n'y aura plus d'exclusivité au moins temporaire de leur part, mais les conditions ne seront plus jamais les mêmes, particulièrement pr les AAA.
