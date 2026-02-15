A peine disponible depuis quelques jours que Rayman 30TH Anniversary semble souffrir d'un bug de sauvegarde.
Seulement Ubisoft a annoncé "la fin du support post lancement"
Le pire reste que Ubisoft a répondu à un joueur via le support du site(et la réponse est irréel) :
Nous vous remercions de nous avoir envoyé une vidéo montrant le problème : lors de la réinitialisation du jeu, votre progression a été effacée. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. »
Concernant ce problème, nous tenons à vous informer que le support post-lancement de ce jeu est désormais interrompu, notre équipe de développement travaillant désormais sur d'autres projets. Aucune mise à jour supplémentaire n'est prévue pour ce titre ; ce problème persistera donc probablement dans le jeu.
Profitez bien de votre jeu avec le bug de sauvegarde et croisez les doigts que ça ne vous arrive pas
https://mynintendonews.com/2026/02/15/rayman-30th-anniversary-has-save-data-bug-and-ubisoft-support-says-post-launch-support-has-ended/
posted the 02/15/2026 at 01:07 PM by ouroboros4
– Pas mal de musiques modifiées (j’ai l’impression qu’ils ont mis l’OST partielle des dernières ressorties PC avec un mélange de nouvelles pistes, c’est très bizarre à l’écoute)
– Pas de FR sur les versions Gen 5 (PS, Saturn) et MS-DOS (le FR partiel concerne juste les menus et bonus de la compil, pas des jeux en eux-mêmes)
– Roms américaines (Atari n’a eu droit qu’aux roms US)
– Quelques lag inputs sur les versions 8-bits GBA et Gameboy (avec problèmes sonores)
– La version Jaguar est probablement la plus respectueuse et la plus proche de l’original, heureusement
Je préfère encore prendre le dernier God of War en 2D
- Les versions PSX et Jaguar sont clairement les meilleures à jouer.
- Le jeu GBC et la version GBA sont corrects.
- Il n'y a pas d'input lag, mais la version MS-DOS toussote quand il y a certains effets à l'écran et ses bruitages sont en décalage avec le gameplay. C'est clairement la moins bonne version.
- Les musiques originales ne sont effectivement pas présentes. Certains pensent que c'est pour des raisons de droit. C'est vrai que c'est dommage.
- Et yes, hormis pour le jeu GBC et la version GBA qui sont bien en français, les versions PSX, Jaguar et MS-DOS ne sont pas en français.
- Pas eu de bug de sauvegarde jusqu'à présent, mais les musiques semblent être mal bouclées sur les versions PSX et MS-DOS (il y a un effet robotique qui s'entend).
Mais oui, ce sont clairement des détails à prendre en compte avant de considérer l'achat. Après personnellement, je ne crois pas à cette histoire de fin de support. Le jeu va certainement avoir des mises à jour ne serait-ce que pour corriger l'éventuel bug de sauvegarde pour ceux qui l'ont et surtout le bug de looping des musiques. Et avec un peu de chance, ils vont également rétablir l'OST originale en option et le Français.
vous le savez que cette boite est un EA bismais ça continue d'acheter et de jouer dessus
Mais 0 chance que ce soit légal en Europe.
La compile a pas été développée par une boite externe ? (Digital Eclipse)
Ca pourrait expliquer la qualité du portage (en revanche pour le support, ça aurait se négocier dans le contrat du projet mais dur d'avoir des infos là-dessus...)
Même pas foutu de produire un portage d'un jeu de bientôt 30 piges.
En demat ben c'est mort. Tu as donner ton argent au revoir.
Je rejoute pour ma part, un gros decalage sonore entre action et le son produit. Je l'ai surtout constaté de manière enorme dans les 60 niveau de rayman de la version pc.
Le niveau test sur snes n'est clairement pas un jeu mais une illustration joué d'un propos, il est vraiment dommage qu'ils nous l'a vendu comme un petit jeu, ce n'en est meme pas un. On ne peut même pas le finir.
Pour l'OST, je pense que c'est un question de droit car à la dernière case documentaire du mode histoire, il en parle justement.
Je pense qu'ils ont été obligé de recomposer les musiques du jeu par question de droit. C'est con, c'est chiant.
Je terminerais par une dernière chose:
Le travail n'est pas d'ubisoft mais de digital eclypse
Loin de devoir défendre ubi car c'est eux qui leur ont donné le feu vert.
Mais depuis le debut avec la collection karateka, degital eclypse ne fait pas des jeux mais des documentaires dans lequel les jeux sont là pour illustrer les propos.
Ce ne sont pas des faiseurs de collection mais de documentaire.
D'où le decalage entre les attentes et la réalité pour mortal kombat collection, d'où la difference de qualité entre la collection street fighter de digital eclupse et les fighting collection de capcom.
Le gros fautif, c'est la com qui te vend ça comme une collection.
Et aussi ubisoft quand même, car le seul qui peut faire une putain de collection rayman avec toutes les versions pays(EU, US), les versions machine et aussi le fait d'etendre ça à rayman 2 et 3, c'est l'éditeur eux même: ubisoft.
Et ils ne le font pas, il délègue ça à digital eclyspse.
C'est facile pour eux de se décharger après. Mais je pense qu'il faut mettre la pression sur digital eclypse pour des MAJ et non ubisoft.
De toute façon, avec ce genre de reponse, nous voyons bien que la direction nous fait une macronite et qu'ils sont completement hors sol.
Ils sont completement à l'ouest, c'est à peine si on les reconnait
Théoriquement chez Sony et Nintendo dès que le téléchargement commence il n'y a plus aucun remboursement possible.
Après vu la gravité du bug contacter Sony ou Nintendo en expliquant clairement la problème amènera peut être à un remboursement
Coupé le téléchargement automatique. Et en cas de problème récupérer la save du cloud.
Bon ben heureux de pas l'avoir acheté...
ouroboros4 si des gens l'on télécharger mais pas encore lancé, il y a moyen de se faire rembourser....mais qui achète un jeux pour pas y jouer.
Steam fait figure d’ovni avec leur clause de remboursement qui se repose sur le droit de retour produit de 14 jours comme pour les achats par correspondance, juste qu'ils ont ajouté les 2h de jeu maximum pour limiter les abus de demande de remboursement après avoir rusher un petit jeu.
Je vous avais dit que ça puait cette sortie à l'arrache
Cela les arrange trop que une fois que le téléchargement commence plus aucun remboursement.
Seul soucis c'est aussi le pré-chargement plusieurs jours avant la sortie
Tu ne sais même pas encore y jouer que tu as déjà perdu ton droit de remboursement.