Rayman 30TH Anniversary souffre d'un bug de sauvegarde
A peine disponible depuis quelques jours que Rayman 30TH Anniversary semble souffrir d'un bug de sauvegarde.

Seulement Ubisoft a annoncé "la fin du support post lancement"
Le pire reste que Ubisoft a répondu à un joueur via le support du site(et la réponse est irréel) :

Nous vous remercions de nous avoir envoyé une vidéo montrant le problème : lors de la réinitialisation du jeu, votre progression a été effacée. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. »

Concernant ce problème, nous tenons à vous informer que le support post-lancement de ce jeu est désormais interrompu, notre équipe de développement travaillant désormais sur d'autres projets. Aucune mise à jour supplémentaire n'est prévue pour ce titre ; ce problème persistera donc probablement dans le jeu.

Profitez bien de votre jeu avec le bug de sauvegarde et croisez les doigts que ça ne vous arrive pas

https://mynintendonews.com/2026/02/15/rayman-30th-anniversary-has-save-data-bug-and-ubisoft-support-says-post-launch-support-has-ended/
    killia, momotaros
    posted the 02/15/2026 at 01:07 PM by ouroboros4
    comments (44)
    guiguif posted the 02/15/2026 at 01:14 PM
    D'aprés ce que j'ai vu passer sur un com sur Hamster-Joueurs :

    – Pas mal de musiques modifiées (j’ai l’impression qu’ils ont mis l’OST partielle des dernières ressorties PC avec un mélange de nouvelles pistes, c’est très bizarre à l’écoute)
    – Pas de FR sur les versions Gen 5 (PS, Saturn) et MS-DOS (le FR partiel concerne juste les menus et bonus de la compil, pas des jeux en eux-mêmes)
    – Roms américaines (Atari n’a eu droit qu’aux roms US)
    – Quelques lag inputs sur les versions 8-bits GBA et Gameboy (avec problèmes sonores)
    – La version Jaguar est probablement la plus respectueuse et la plus proche de l’original, heureusement
    ouroboros4 posted the 02/15/2026 at 01:17 PM
    guiguif Que je suis content de ne rien avoir acheter
    Je préfère encore prendre le dernier God of War en 2D
    thejoke posted the 02/15/2026 at 01:19 PM
    Avec ça et les musiques qui sont modifiées, y'a 0 chance queje le prenne. J regarderai le documentaire un jour sur youtube.
    hastis posted the 02/15/2026 at 01:19 PM
    Cette boîte est une honte...
    icebergbrulant posted the 02/15/2026 at 01:22 PM
    Mais ?!
    pimoody posted the 02/15/2026 at 01:32 PM
    Le message de réponse est exceptionnel
    altendorf posted the 02/15/2026 at 01:44 PM
    Mais c'est tellement lunaire la réponse
    mazeroza posted the 02/15/2026 at 01:49 PM
    C'est vraiment une honte !
    destati posted the 02/15/2026 at 01:50 PM
    Ayant acheté le jeu, je tiens à apporter quelques précisions :

    - Les versions PSX et Jaguar sont clairement les meilleures à jouer.
    - Le jeu GBC et la version GBA sont corrects.
    - Il n'y a pas d'input lag, mais la version MS-DOS toussote quand il y a certains effets à l'écran et ses bruitages sont en décalage avec le gameplay. C'est clairement la moins bonne version.
    - Les musiques originales ne sont effectivement pas présentes. Certains pensent que c'est pour des raisons de droit. C'est vrai que c'est dommage.
    - Et yes, hormis pour le jeu GBC et la version GBA qui sont bien en français, les versions PSX, Jaguar et MS-DOS ne sont pas en français.
    - Pas eu de bug de sauvegarde jusqu'à présent, mais les musiques semblent être mal bouclées sur les versions PSX et MS-DOS (il y a un effet robotique qui s'entend).

    Mais oui, ce sont clairement des détails à prendre en compte avant de considérer l'achat. Après personnellement, je ne crois pas à cette histoire de fin de support. Le jeu va certainement avoir des mises à jour ne serait-ce que pour corriger l'éventuel bug de sauvegarde pour ceux qui l'ont et surtout le bug de looping des musiques. Et avec un peu de chance, ils vont également rétablir l'OST originale en option et le Français.
    kikoo31 posted the 02/15/2026 at 01:53 PM
    CHEH !!
    vous le savez que cette boite est un EA bismais ça continue d'acheter et de jouer dessus
    killia posted the 02/15/2026 at 01:55 PM
    Ça me rappelle la vidéo du mec qui dit vouloir changer de vie et qu’il n’était pas necessaire de l’appeler pour qu’il rembourse ses dettes
    abookhouseboy posted the 02/15/2026 at 02:01 PM
    La réponse fait très "désolé mais là, on liquide et on ferme".
    legend83 posted the 02/15/2026 at 02:06 PM
    Non mais c'est légal l'absence de support "post-lancement". Je veux bien que les américains se fassent arnaquer, c'est habituel et ils ont toujours voté pour cela.
    Mais 0 chance que ce soit légal en Europe.
    olex posted the 02/15/2026 at 02:08 PM
    destati Sur quelle machine l'as-tu acheté ?
    destati posted the 02/15/2026 at 02:09 PM
    olex La version PS5 !
    cail2 posted the 02/15/2026 at 02:14 PM
    legend83
    La compile a pas été développée par une boite externe ? (Digital Eclipse)
    Ca pourrait expliquer la qualité du portage (en revanche pour le support, ça aurait se négocier dans le contrat du projet mais dur d'avoir des infos là-dessus...)
    oreillesal posted the 02/15/2026 at 02:14 PM
    Ubisoft, ce synonyme de la déchéance.
    Même pas foutu de produire un portage d'un jeu de bientôt 30 piges.
    5120x2880 posted the 02/15/2026 at 02:16 PM
    Au moins 186 personnes ont acheté cette daube sur Steam alors qu'on peut faire tourner la version Saturn etc depuis une dizaine d'années.
    olex posted the 02/15/2026 at 02:28 PM
    destati Ok car j'ai tenté via PC Steam
    burningcrimson posted the 02/15/2026 at 02:30 PM
    They had one job....
    grundbeld posted the 02/15/2026 at 02:49 PM
    Et bien entendu si vous l'avez déjà pris, vous pouvez faire une croix sur un remboursement ! Les joies du dématérialisé. Dire que y en a qui vantent sans arrêt cette pigeonnerie.
    ouroboros4 posted the 02/15/2026 at 02:50 PM
    grundbeld c'est vrai que dans l'absolu en physique tu sais le revendre à perte.
    En demat ben c'est mort. Tu as donner ton argent au revoir.
    destati posted the 02/15/2026 at 02:56 PM
    olex T'as eu les mêmes soucis ?
    olex posted the 02/15/2026 at 02:57 PM
    destati Le paragraphe de Guiguif dans le premier commentaire vient de moi, j'ai testé depuis la version PC Steam (que j'ai évidemment refund depuis).
    fan2jeux posted the 02/15/2026 at 03:00 PM
    Ayant acheté le jeu et ayant deja fait un retour il y a quelques jours, je rejoins les critiques emises plus haut.

    Je rejoute pour ma part, un gros decalage sonore entre action et le son produit. Je l'ai surtout constaté de manière enorme dans les 60 niveau de rayman de la version pc.

    Le niveau test sur snes n'est clairement pas un jeu mais une illustration joué d'un propos, il est vraiment dommage qu'ils nous l'a vendu comme un petit jeu, ce n'en est meme pas un. On ne peut même pas le finir.

    Pour l'OST, je pense que c'est un question de droit car à la dernière case documentaire du mode histoire, il en parle justement.
    Je pense qu'ils ont été obligé de recomposer les musiques du jeu par question de droit. C'est con, c'est chiant.

    Je terminerais par une dernière chose:
    Le travail n'est pas d'ubisoft mais de digital eclypse
    Loin de devoir défendre ubi car c'est eux qui leur ont donné le feu vert.

    Mais depuis le debut avec la collection karateka, degital eclypse ne fait pas des jeux mais des documentaires dans lequel les jeux sont là pour illustrer les propos.
    Ce ne sont pas des faiseurs de collection mais de documentaire.
    D'où le decalage entre les attentes et la réalité pour mortal kombat collection, d'où la difference de qualité entre la collection street fighter de digital eclupse et les fighting collection de capcom.

    Le gros fautif, c'est la com qui te vend ça comme une collection.

    Et aussi ubisoft quand même, car le seul qui peut faire une putain de collection rayman avec toutes les versions pays(EU, US), les versions machine et aussi le fait d'etendre ça à rayman 2 et 3, c'est l'éditeur eux même: ubisoft.
    Et ils ne le font pas, il délègue ça à digital eclyspse.

    C'est facile pour eux de se décharger après. Mais je pense qu'il faut mettre la pression sur digital eclypse pour des MAJ et non ubisoft.

    De toute façon, avec ce genre de reponse, nous voyons bien que la direction nous fait une macronite et qu'ils sont completement hors sol.
    Ils sont completement à l'ouest, c'est à peine si on les reconnait
    destati posted the 02/15/2026 at 03:01 PM
    olex Ah merde, d'accord ! A voir s'ils vont patcher.
    destati posted the 02/15/2026 at 03:07 PM
    fan2jeux Je pense que t'as bien résumé !
    5120x2880 posted the 02/15/2026 at 03:09 PM
    ouroboros4 Le remboursement ça dépend de la plateforme.
    olex posted the 02/15/2026 at 03:12 PM
    fan2jeux La réponse du support fait très stéréotypé, comme si la personne ne savait pas quoi répondre. Comme c'est pas un jeu Ubi à proprement parler, c'est plutôt à Atari de se démerder. Digital Eclipse fait globalement un taf correct sur ses travaux, c'est d'expérience personnelle très étonnant de les voir sortir quelque chose d'aussi bancal.
    ouroboros4 posted the 02/15/2026 at 03:12 PM
    5120x2880 chez Sony ou Nintendo généralement c'est mort
    5120x2880 posted the 02/15/2026 at 03:37 PM
    ouroboros4 Sur Steam tu peux te faire rembourser du moment que ça dépasse pas 2h de jeux, je pensais que c'était pareil chez Sony depuis l'affaire Cyberpunk mais je suppose que c'était exceptionnellement réservé à ce jeu.
    ouroboros4 posted the 02/15/2026 at 03:41 PM
    5120x2880 c'est bien ça.
    Théoriquement chez Sony et Nintendo dès que le téléchargement commence il n'y a plus aucun remboursement possible.
    Après vu la gravité du bug contacter Sony ou Nintendo en expliquant clairement la problème amènera peut être à un remboursement
    cyr posted the 02/15/2026 at 03:43 PM
    Bon ben va falloir la jouer fine avec le cloud de sauvegarde.
    Coupé le téléchargement automatique. Et en cas de problème récupérer la save du cloud.

    Bon ben heureux de pas l'avoir acheté...

    ouroboros4 si des gens l'on télécharger mais pas encore lancé, il y a moyen de se faire rembourser....mais qui achète un jeux pour pas y jouer.
    tripy73 posted the 02/15/2026 at 04:06 PM
    5120x2880 ouroboros4 : Xbox aussi, si tu DL le jeu, tu ne peux plus demander de remboursement...

    Steam fait figure d’ovni avec leur clause de remboursement qui se repose sur le droit de retour produit de 14 jours comme pour les achats par correspondance, juste qu'ils ont ajouté les 2h de jeu maximum pour limiter les abus de demande de remboursement après avoir rusher un petit jeu.
    ouroboros4 posted the 02/15/2026 at 04:14 PM
    tripy73 ouais dommage que tout le monde ne fasse pas comme ça
    akinen posted the 02/15/2026 at 04:53 PM
    Tout va bien, ceci est une production Ubisoft, circulez y'a rien à voir
    5120x2880 posted the 02/15/2026 at 05:01 PM
    ouroboros4 tripy73 Je vois, il faudrait qu'un acteur se démarque pour que ça fasse une réaction en chaîne (Sony l'avait un peu fait avec la PS5 en montrant qu'on pouvait prêter les jeux), pareil pour le jeu en ligne gratuit, mais j'imagine que la balance bénéfice/perte n'est pas au rendez-vous, ils sont tenus (Nintendo/Sony/Microsoft) par un contrat transparent.
    tokito posted the 02/15/2026 at 05:08 PM
    Et il y a un couillon ici qui s'est empressé d'aller l'acheter

    Je vous avais dit que ça puait cette sortie à l'arrache
    ouroboros4 posted the 02/15/2026 at 05:14 PM
    5120x2880 Etant donner que ça reste purement légale je doute que ça change
    Cela les arrange trop que une fois que le téléchargement commence plus aucun remboursement.

    Seul soucis c'est aussi le pré-chargement plusieurs jours avant la sortie
    Tu ne sais même pas encore y jouer que tu as déjà perdu ton droit de remboursement.
    5120x2880 posted the 02/15/2026 at 05:36 PM
    ouroboros4 Exact, sinon pour ce qui est du préchargement, ça se corrige aussi avec la règle des 2h de jeu, peut-être que si Xbox était toujours en lice, un des deux aurait tenté le coup marketing mais actuellement ça me semble mort de mort.
    sonilka posted the 02/15/2026 at 05:41 PM
    Le plus choquant ce n'est pas le travail bâclé ou le désintérêt total d'Ubisoft pour le suivi du jeu, non, le plus choquant c'est que des joueurs ont, de leur plein gré, acheté un jeu estampillé Ubisoft malgré tout le passif de l'éditeur depuis plusieurs mois. Le coup classique de la nostalgie a encore une fois fonctionné.
    olex posted the 02/15/2026 at 06:32 PM
    sonilka Le grand public s'en contrefout, et tout le monde n'est pas (ou ne veut pas être) au courant de tous les tenants et aboutissants de l'éditeur. S'il fallait abonder dans ton sens, il ne faudrait donc ne pas acheter de GTA suite à l'affaire Epstein, de jeu CD Projekt suite à la politique DEI etc. On ne s'en sort plus du tout.
    idd posted the 02/15/2026 at 06:49 PM
    abusé vu le prix quand même, je vais attendre de voir si la version physique reste effectivement en 1.00
    tripy73 posted the 02/15/2026 at 10:10 PM
    ouroboros4 5120x2880 : c'est ça, les mecs sont rois en leur royaume avec leur store et aucun concurrent sur leur machine et tant que l'un d'eux ne fait pas le nécessaire pour proposer un système différent, les autres suivent. Maintenant si la prochaine Xbox propose plusieurs stores comme Steam, il y aura une concurrence entre ce dernier et le store Xbox, donc peut-être que MS s'alignera sur le système de remboursement de Valve, à voir.
