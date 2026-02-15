A peine disponible depuis quelques jours que Rayman 30TH Anniversary semble souffrir d'un bug de sauvegarde.Seulement Ubisoft a annoncé "la fin du support post lancement"Le pire reste que Ubisoft a répondu à un joueur via le support du site(et la réponse est irréel) :Profitez bien de votre jeu avec le bug de sauvegarde et croisez les doigts que ça ne vous arrive pas