La Switch 2 bénéficie de portages de plus en plus impressionnants techniquement. Indiana Jones et le Grand Cercle, disponible le 12 mai 2026, en fait désormais partie. Vous vous demandez à quoi ressemble cette version par rapport à celles des autres consoles ? Digital Foundry nous livre une analyse détaillée.
À partir des images de la bande-annonce d'annonce du jeu, Digital Foundry propose une analyse technique de son rendu sur la console de Nintendo. Globalement, ils sont très impressionnés par ce premier aperçu. Bien que le jeu soit probablement réduit à 30 images par seconde au lieu de 60, les textures et les détails graphiques semblent équivalents aux autres versions.
Bordel mais comment rédiger du contenu sur du vent, c'est dingue.
Skuldleif
Tu t'attendais a quoi avec une console sous batterie qui pèse pas 1/10 d'une série x?
hypermario pas vraiment , je cherche pas a m'en moquer , juste c'est dommage
Jamais je troc les tiers version Switch 2 pour la PS5.
Sur des jeux asses gourmand la différence sur une TV reste flagrante.