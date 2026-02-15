Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Indiana Jones et le Cercle Ancien
3
Likers
name : Indiana Jones et le Cercle Ancien
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : MachineGames
genre : action
other versions : PC - Playstation 5
link49
478
Likes
Likers
link49
articles : 18868
visites since opening : 32635881
link49 > blog
[Digital Foundry] Indiana Jones : Encore un portage réussi sur Switch 2


La Switch 2 bénéficie de portages de plus en plus impressionnants techniquement. Indiana Jones et le Grand Cercle, disponible le 12 mai 2026, en fait désormais partie. Vous vous demandez à quoi ressemble cette version par rapport à celles des autres consoles ? Digital Foundry nous livre une analyse détaillée.



À partir des images de la bande-annonce d'annonce du jeu, Digital Foundry propose une analyse technique de son rendu sur la console de Nintendo. Globalement, ils sont très impressionnés par ce premier aperçu. Bien que le jeu soit probablement réduit à 30 images par seconde au lieu de 60, les textures et les détails graphiques semblent équivalents aux autres versions.

Source : https://www.gonintendo.com/contents/57747-digital-foundry-analyzes-indiana-jones-and-the-great-circle-on-switch-2/
    1
    Like
    Who likes this ?
    toni
    posted the 02/15/2026 at 12:51 PM by link49
    comments (17)
    ouroboros4 posted the 02/15/2026 at 12:57 PM
    "a partir de la bande annonce"
    kujiraldine posted the 02/15/2026 at 01:01 PM
    J'ai adoré le jeu. C'est bien que la Switch 2 puisse l'accueillir
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 01:17 PM
    30 fps
    narustorm posted the 02/15/2026 at 01:30 PM
    Déjà préco
    jf17 posted the 02/15/2026 at 01:37 PM
    Je pense que quand NVIDIA va faire une maj de son dlss et que nintendo va enfin valider le VRR en mode docké , le différence sera encore moins flagrante
    ravyxxs posted the 02/15/2026 at 02:13 PM
    skuldleif jte jure laisse tomber
    pharrell posted the 02/15/2026 at 02:30 PM
    N’ayant plus la PS5, je vais le faire sur NS2. Il a l’air plutôt cool mais si j’aurais préféré une vue TPS.
    fdestroyer posted the 02/15/2026 at 03:10 PM
    Et pour moi l'aubaine que j'attendais qu'il sorte enfin en physique....
    beyondgood074 posted the 02/15/2026 at 03:18 PM
    A partir de la bande annonce, vous êtes sérieux ?
    Bordel mais comment rédiger du contenu sur du vent, c'est dingue.
    cyr posted the 02/15/2026 at 03:53 PM
    ouroboros4 je suis d'accord. Au lieu d'attendre la sortie...

    Skuldleif
    Tu t'attendais a quoi avec une console sous batterie qui pèse pas 1/10 d'une série x?
    hypermario posted the 02/15/2026 at 06:16 PM
    cyr Laisse tombé, skuldleif est un troll
    skuldleif posted the 02/15/2026 at 06:30 PM
    cyr je suis parfaitement conscient des contraintes merci
    hypermario pas vraiment , je cherche pas a m'en moquer , juste c'est dommage
    link49 posted the 02/15/2026 at 07:23 PM
    Ne l'ayant pas pris sur Xbox, j'ai hâte de le faire sur Switch 2.
    hypermario posted the 02/15/2026 at 07:47 PM
    skuldleif " c'est dommage" On est sur une console d'un centimetre d'epaisseur, si elle fait du 60fps sur ce jeux alors c'est une PS5, mais on le sais tous tres bien que tu ne peux pas etre une ps5 avec une conso de 10 watt... sauf toi et les troller
    solarr posted the 02/15/2026 at 09:19 PM
    il n'empêche que les perfs/conso de la Switch 2 sont en train de rendre obsolètes les 300 watts des consoles de salon et le futur du gaming sera "à aussi bien voire mieux" en réduisant les coûts et les besoins en ressources terrestres.
    solarr posted the 02/15/2026 at 09:26 PM
    Ah oui, et la seule version physique du marché.
    ouroboros4 posted the 02/15/2026 at 10:48 PM
    solarr heu faut pas pousser
    Jamais je troc les tiers version Switch 2 pour la PS5.
    Sur des jeux asses gourmand la différence sur une TV reste flagrante.
