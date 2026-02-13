profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1197
visites since opening : 1995758
obi69 > blog
all
Brice (JV MAG) démontre l'imposture Julien Chièze


Le missile sol air est parti sans prévenir hier soir (mais depuis le temps qu'on l'attendais...) : Brice, le responsable de JV MAgazine s'en est pris hier soir à Julien Chièze la chaine du magasin, en accusant ce dernier de payer pour ses vues sur sa chaine.

Plus tard dans la nuit, sur sa propre chaine, Brice fait un live, et démontre, preuve à l'appui, comment Chièze biouille effectivement son statut de "Youtubeur Fr Numéro 1".

Vous pouvez vous même faire les vérifications, c'est implacable, outil de google à l'appui.

LA DEMONSTRATION DE BRICE, CHIFFRES ET SOURCES A L'APPUI :


On peut donc dire qu'il y a de la nuance à avoir lorsque Chièze communique ainsi :


EDIT : la réponse de Chièze ne s'est pas fait attendre. Merci à Hyoga57 pour l'avoir repérée.

Gameforever - https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=55197#p55197
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 02/13/2026 at 09:38 AM by obi69
    comments (60)
    aeris757 posted the 02/13/2026 at 09:45 AM
    Hate de voir la reponse de Chieze car il a trop d'ego pour laisser passer une telle accusation

    Je sors le popcorn
    adamjensen posted the 02/13/2026 at 09:46 AM
    Aucune surprise venant de ce gars là.
    Dire qu'il y en a qui croient que ce type est honnête.
    saram posted the 02/13/2026 at 09:55 AM
    aeris555 Il a déjà répondu sur X.
    hyoga57 posted the 02/13/2026 at 09:57 AM
    Sa réponse est magique.

    https://postimg.cc/Pvhp1LYR
    famimax posted the 02/13/2026 at 10:01 AM
    J’ai pas tout capté, au final il achète quoi de la pub qui s’affiche sur youtube ?
    shinz0 posted the 02/13/2026 at 10:02 AM
    "en accusant dernier de payer pour ses vues sur sa chaîne"
    Il paye de la pub sur Google Ads qui ont pour but de mettre en avant les vidéos
    Ce n'est pas nouveau sur Youtube ou Twitch
    famimax posted the 02/13/2026 at 10:11 AM
    J’ai lu la réponse de Chieze et je capte toujours pas… je dois être un peu con...Et pourtant, y aurait largement moyen de lui tomber dessus pour ses choix éditoriaux pute à clics, ses écarts politiques en live avec son obsession anti "woke" (même si oui, y a clairement pire que lui quand on voit certains fdp sur youtube, mais bon, on vient pour de l’actu gaming, pas pour des analyses politiques niveau PMU du coin.) Mais la pour le coup, je comprends juste pas.
    niflheim posted the 02/13/2026 at 10:13 AM
    32 000 000 viewers en live hier sur sa chaine pourtant, alors que le State of Play avait pas commencé, j'ai pas regardé après, durant. Mais c'est énorme, il peut se targuer de dire qu'il est numéro 1 ! j'ai jamais vu une autre chaine qui couvre l'actu gaming faire autant.

    Mais justement, il en parlait hier avant que le SoP commence, de ce que j'ai compris, il a pris les devants pour contrer toutes les fabulations qu'on raconte sur lui, depuis un très long moment. Ca fait longtemps qu'il prend des notes de son côté.

    Si il veut, comme il est numéro 1, il peut faire tomber (voir faire fermer) toutes les autres chaines youtube avec preuves à l'appui, en passant par la justice. Et à la fin, "c'est les gentils qui gagnent" comme il a dit hier soir.
    sonilka posted the 02/13/2026 at 10:15 AM
    Le gars génère tellement de ressentiment que la concurrence en arrive à faire des vidéos de ce genre. Tout ca pour au final ne rien démontrer et lui faire un énorme coup de pub au passage. Sacré Julien, il les rend tous fous
    shinz0 posted the 02/13/2026 at 10:16 AM
    famimax il utilise des outils payants accessibles à tous pour plus de visibilité de ses vidéos
    hatefield posted the 02/13/2026 at 10:22 AM
    Drama à 2 balles d'un mec qui a visiblement le seum, il paye une mise en avant, pas des nombres de vues. Le mec découvre les outils marketing alors qu'il est patron.
    bigsnake posted the 02/13/2026 at 10:22 AM
    Après il a raison faire des promotions sur des vidéos c'est pas illégales , c'est juste une pub . Autre point où il a raison leur stream State of play version sous-titré FR y'avait quedal.
    cail2 posted the 02/13/2026 at 10:25 AM
    niflheim
    32 000 000 ? La moitié de la France suivait le SoP sur la chaîne de J. Chièze ? Le mec est Monument National !
    newtechnix posted the 02/13/2026 at 10:40 AM
    cail2 32 millions hein? c'est de la magie noire
    akinen posted the 02/13/2026 at 10:41 AM
    hyoga57 julien le détruit purement et simplement via sa réponse. Qu’on l’apprecie ou pas, sa popularité est manifeste et il participe à populariser le media sans le stigmatiser ni le fragmenter. Au final, plus de joueur, c’est plus de vente pour les jeux et plus de futurs projets validés par les devs.

    C’est pas un giga streamer qui monopolise l’attention du gamer moyen qui va plus « regarder » que jouer.

    Perso j’ai bloqué julien meme si j’ai ecouté tous les podcast gameblog de son epoque. J’suis plus du tout en phase avec son travail.
    zboubi480 posted the 02/13/2026 at 10:46 AM
    niflheim 19 000 viewers, il le dit dans sa réponse sur X....toi aussi tu achètes des vues ???
    taiko posted the 02/13/2026 at 10:50 AM
    hyoga57 Il l'a démonté sur place le Brice !
    icebergbrulant posted the 02/13/2026 at 11:02 AM
    Que c’est moche la jalousie
    supasaiyajin posted the 02/13/2026 at 11:08 AM
    Je comprends pas l'obsession pour ce type. Pourquoi les gens l'ignorent pas tout simplement s'ils l'apprécient pas, au lieu de toujours jalouser ?
    odyle54 posted the 02/13/2026 at 11:15 AM
    Qui regarde ou écoute encore Julien chiasse ?.....
    aeris757 posted the 02/13/2026 at 11:17 AM
    shinz0 Ah bah si c’est ca ce n’est pas de l’achat de vue. Acheter de la pub c’est normal.

    Bref, ya pas de polemique. Tempete dans un verre d’eau
    onsentapedequijesuis posted the 02/13/2026 at 11:19 AM
    +100000000 supasaiyajin
    Je ne suis pas Chieze du tout. Mais il mérite ses vues et son succès. Surtout que c'est pas de l'achat de vue mais de pub. De toute façon même sans ça, ca ne changerai rien. Il ne fait pas de drama, il a une très bonne intelligence sociale et gestion du public. Il est pas dans la tendance populaire de "dire que c'est de la merde" pour faire des vues, il montre une forme de bonhomie.
    Sur ce point, il roule sur la majorité du secteur JV fr, on est obligé de le reconnaître.

    Toute la jalousie française, parce qu'on est le TOP 1 pays à haïr la réussite personnelle, une fois de plus exposée. Ca passe son temps à chier sur le gars et se plaindre, mais rarement s'inspirer de lui ou de chercher à faire mieux.
    newtechnix posted the 02/13/2026 at 11:20 AM
    Ce qui va être sympa c'est donc maintenant de voir JVM ou d'autres...payé...y'a un côté mécanique. un peu cracra même si Chièze s'en défend en disant c'est pas caché et c'est pas illégal et on ne peut pas lui donner tort.

    Car quant tu payes par exemple le référencement prioritaire avec Google, tu apparait en tête de liste et donc... de clic...quelqu'un qui ferait du bon boulot mais se retrouverait en page 9 du moteur de recherche serait invisibilisé de facto si il ne payait pas ou inversement si un (ou des) concurrent paye.

    Içi malgré ce que Chièze dit dans l'absolue y'a rien de vraiment transparent, tu payes google pour un service et si derrière ce service ne t'apporte rien alors tu ne payerais pas ce service ...donc on peut poser la question est-ce vraiment efficace o uest-ce que derrière google trafique tout.

    il en va de même pour youtube, ils vivent de la pub donc un mec avec des milliers, des millions de followers verra sa chaine plus difficilement fermé ou bloqué...

    Prenons l'exemple de la vidéo qui a fait 3.71 millions de vu à elle seule alors que dans les chiffres normaux de Chièze on est très très loin de cela...."et simplement chercher à élargir son public. Une campagne peut d'ailleurs performer... ou non." hors Chièze est à 924 000 abonnés encore aujourd'hui.
    Dans la réalité la démarche est là mais toujours dans la réalité il n'élargit pas vraiment son public on comprends simplement que cela lui permets principalement de maintenir ses stats.

    en réalité personne ne peut savoir si les chiffres de vus sont "honnêtes"...on a vu dernièrement le scandale avec facebook qui avait son armée de bot.

    L'important c'est la perception

    l'autre de JVM a un peu le seum mais derrière évidemment de quoi se plaint-il puisque c'est un service disponible à tout le monde.

    Chièze dit c'est le business avec un grand sourire, l'autre chiale parce que justement il a pas saisie un truc: dans le business tous les coups sont permis!

    Dernière chose, quand on voit par exemple 924 000 abonnés sur la chaine de Chièze, ce chiffre ne veut rien dire dans l'absolue car combien sont encore réellement actif? ...c'est valable pour tout le monde pas seulement pour Chièze.

    Pour Chièze tout cela a de l'importance et donc en fait il paye pour "élargir son public" mais surtout pour maintenir une audience car derrière c'est ce qui détermine la facturation de ses prestations et sponsoring.

    Au final l'autre se plaint et tend la joue pour se faire battre car Chièze lui dit "bah takafairepareil "...

    Au final la seule vraie info de sa vidéo c'est que Gamekyo n'apparait pas dans les radars de JVM

    supasaiyajin sur gamekyo on lui l'ignore en général mais t'as toujours quelqu'un pour venir poster les vidéos de Chièze de temps en temps...genre on a besoin de Chièze et ses titres putaclics.
    benichou posted the 02/13/2026 at 11:44 AM
    Fun fact: j’ai déjà croisé JC dans un Intermarché prêt de chez moi (eh oui il fait ses courses comme tout le monde )
    abookhouseboy posted the 02/13/2026 at 11:52 AM
    Ça donne l'impression qu'il rage surtout parce que Chieze maîtrise mieux le Game que lui.
    draven86 posted the 02/13/2026 at 11:54 AM
    Julien est un escroc depuis le début.
    kujotaro posted the 02/13/2026 at 11:59 AM
    Mais mdr c'est fou tous ces jaloux. Laissez le faire ce qu'il veut non ? Ou au pire faites comme lui si vous avez tant le seum.

    C'est incroyable d'avoir autant ma haine contre quelq'un qui n'embête personne...
    yogfei posted the 02/13/2026 at 12:01 PM
    Je n'aime pas du tout Julien, ni sa manière de faire, ni sa façon de parler, y a rien qui me va, mais pour le coup il fait juste son boulot d'entrepreneur pour gagner plus d'argent c'est son taff et du coup il le fait bien vu qu'ils continuent d'avoir de plus en plus de clients...
    zboubi480 posted the 02/13/2026 at 12:01 PM
    Le gars a juste répondu aux troll des réseaux sociaux. Il dit que Chieze se pavane d'être premier français avec ses 50 millions de vues par mois, il dit que c’est de la fumée et ensuite il le prouve.
    Pour info, je ne regarde/suis ni Chieze, ni JVmag...je les supporte pas !!!!
    Je préfère les videos chinées au hasard sur Youtube avec des petits youtubeurs passionnés et qui n’en vivent pas.
    walterwhite posted the 02/13/2026 at 12:05 PM
    Osef de Chieze, il sait parler, il maîtrise sa com’ et son image, les autres sont jaloux.

    En revanche son ex Carole c’est plus possible, elle est vulgaire, elle a pas l’air futée et c’est une parvenue. Insupportable avec sa fausse passion.
    micheljackson posted the 02/13/2026 at 12:09 PM
    Ces médiocres sont jaloux et utilisent son nom pour faire du buzz afin de se faire connaître, c'est tout ce qu'il y a à retenir.
    sickjackz posted the 02/13/2026 at 12:15 PM
    Je suis pas fan de Chieze mais on peut pas contester son statut. Les raclures de JVM c'est juste pas possible. Aigouin est biaisé jusqu’à la moelle et les decla de Brice puent juste la jalousie..
    Critix n'en parlons meme pas c'est le fond des chiottes de l'actu gaming.
    solarr posted the 02/13/2026 at 12:17 PM
    onsentapedequijesuis M. Chièze est un pro du journalisme. Ce qu'on lui a reproché, c'est son contrat de com Sony et d'autres aussi depuis Gameblog (ce qui lui a valu son départ du site) et ses retournements de veste.

    Un journaliste habile, sans scrupules, et pugnace.
    solarr posted the 02/13/2026 at 12:20 PM
    Chièze est le genre de type à la finesse d'esprit capable de vendre un clou à un quincailler sur Télé Matin..
    sickjackz posted the 02/13/2026 at 12:23 PM
    Famimax Chieze des ecarts politiques? Le mec est completement lisse et ne se mouille jamais alors je vois pas ou t'as vu ca...
    Quant au wokisme c'est une gangrene dans le jeu video depuis quelques annees maintenant... Donc se plaindre de son omnipresence dans certaines prods, je pense pas qu'on puisse le reprocher. Il y a juste a voir les revendications de merde de la fange chez ubi cette semaine pour constater le probleme.
    Tu vois, moi, je suis pour un jeu video non politisé.
    sickjackz posted the 02/13/2026 at 12:25 PM
    Walterwhite je suis pas toujours daccord avec toi mais la... Je partage completement ton avis sur la Quintaine. Elle est insupportable.
    marcelpatulacci posted the 02/13/2026 at 12:43 PM
    Brice:

    J'tai cassé!
    amario posted the 02/13/2026 at 12:48 PM
    Il paie pas pour des vues, il paie pour être mis en avant.
    5120x2880 posted the 02/13/2026 at 01:10 PM
    Il a déjà probablement acheté des vues de manière détournée, au moins au début, ou pas, mais dans tous les cas il a eu raison (et maintenant il maîtrise tout, le putaclic, les miniatures, le temps de lives, shorts, les formats, le repost, la communauté, tout est calculé même sa personnalité de normie).
    Personnellement j'irais plutôt le juger sur les conneries qu'il dit ou son expérience manette en main si je devais le faire, il y a de quoi dire, pas besoin de l'attaquer sur des trucs que tout le monde fait.
    kiryukazuma posted the 02/13/2026 at 01:52 PM
    JE suis pas fan de Chièze, mais là sa réponse remet l'autre en place...

    On peut le détester et dire qu'il dit beaucoup de bêtises (ce qui est vrai), mais l'attaquer sur le point ou il est plus fort que les autres...euh... c'est du seum
    oreillesal posted the 02/13/2026 at 03:12 PM
    Du drama de caniveau.
    Prêt à tout pour exister.

    Bon, ça reste moins pire que les triporteurs de mineures.
    evasnake posted the 02/13/2026 at 03:24 PM
    Je regarde quasi plus ce mec depuis Joypad, mais c'est évident qu'il maitrise bien mieux son sujet que les jaloux de JVM.

    En fait, de ce que j'ai compris, son principal défaut, c'est sa meuf, Carole Quintaine. Et je suis sûr que lui meme sait qu'elle est nulle à chier.
    dalbog posted the 02/13/2026 at 03:33 PM
    Critix c'est un gamin un peu, le gars boucle sur lui c'est n'importe quoi.

    Chieze paye de la visibilité, rien d'incroyable je ferai pareil.
    shambala93 posted the 02/13/2026 at 04:24 PM
    Il se fait surtout défoncer à son tour. Et y’a fort à parier que tout ce cirque va finir au tribunal.
    lark78 posted the 02/13/2026 at 04:24 PM
    Perso dès qu'un mec se fait chier dessus en masse, ça le rend sympa a mes yeux. J'ai jamais compris le bashing autour de ce gars, il est plutot sympa, un peu putaclic, mais bon comme beaucoup
    thor posted the 02/13/2026 at 04:25 PM
    Février 2026, le rédac chef de JVM découvre le SEA.
    shambala93 posted the 02/13/2026 at 04:26 PM
    On est tous à se « pignoler sur la grandeur du JV, les articles de fond », quand Julien Chieze fait des interviews de qualité avec les devs, les vues ne sont pas au rdv.

    Quelle hypocrisie de la part des joueurs de JV.
    rogeraf posted the 02/13/2026 at 05:17 PM
    Mince alors le redac doit mentir, pas Chieze c'est pas possible. Non je déconne
    Quid de Carole maintenant ??
    fritesmayo76 posted the 02/13/2026 at 05:22 PM
    J'ai beau ne pas aimé ce macroniste, il utilise juste des outils pour faire fonctionner son gagne pain.
    niflheim posted the 02/13/2026 at 05:45 PM
    cail2 oui c'est en fait 32 000, j'ai rajouté 3 zéro de trop

    zboubi480 non, non il a bien dit pendant un moment, avant que le State of Play commence, une phrase dans le genre "regardez on est 32 000 simultanés" quand il parlait justement de ceux qui racontent des trucs sur lui.
    suzukube posted the 02/13/2026 at 06:31 PM
    Julien Chieze mérite son succès et utilise des outils légitimes pour se promouvoir, c’est ridicule de chercher une polémique là où il n’y en a pas...
    brook1 posted the 02/13/2026 at 09:41 PM
    Quand Chieze te piétine c’est que t’es vraiment plus bas que le fond du trou
    djfab posted the 02/14/2026 at 06:55 AM
    Obi69 : Julien Chieze ne fait que sa pub, c'est tout. Par contre, toi avec tes "l'imposture Julien Chieze" "Chièze biouille effectivement" "Vérifier c'est implacable" il pourrait t'attaquer pour diffamation
    janosaudron posted the 02/14/2026 at 08:24 AM
    C’est surtout son manque d’humilité qui lui attire autant de critiques.
    Les plus forts n’ont pas besoin de rappeler sans cesse qu’ils le sont. Lui, pourtant, le répète presque à chaque polémique, à chaque prise de parole sur sa chaîne.
    À sa place, si je savais que je finance la mise en avant de mes vidéos en les imposant à un public qui n’est pas forcément intéressé, je serais plus discret sur le côté “numéro 1” et j’éviterais ces enfantillages.
    Il affirme que son credo, c’est la qualité. Pourtant, il semble surtout obsédé par l’idée de prouver qu’il a la plus grosse audience — un peu à l’image de Cyril Hanouna sur C8.
    supasaiyajin posted the 02/14/2026 at 10:30 AM
    De ce que je comprends, le gars paie juste pour que ses vidéos apparaissent dans les suggestions. Les gens ne sont pas obligés de cliquer. C'est un outil proposé par YouTube, visiblement très utilisé. On est quand même loin de ce qu'on lui reproche.

    Il n'achète pas des vues, il achète de la visibilité, ce qui peut lui permettre d'en gagner. Et rien ne garantit que ça marche.

    JVM s'est un peu enfoncé tout seul, ça sent surtout le seum.
    zekk posted the 02/14/2026 at 11:57 PM
    Qu'on aime ou pas Chieze, quand pour te rendre intéressant , tu es obligé de faire une vidéo dans le but de tacler quelqu'un d’autres, c’est que tu n'as pas beaucoup de choses à apporter. Ça pue quand même le seum
    obi69 posted the 02/15/2026 at 12:30 AM
    djfab c'est factuel, bois ton seum
    djfab posted the 02/15/2026 at 08:00 AM
    obi69 : tout ce qui est factuel, c'est qu'il fait de la pub légalement pour mettre ses vidéos en avant, comme n'importe quelle entreprise. Par contre dire qu'il "achète des vues", ça c'est totalement faux pour le coup. Donc bravo, tu partages de la fake news (tout le monde le dit dans les commentaires) et des propos diffamatoires.
    obi69 posted the 02/15/2026 at 10:35 AM
    djfab tu dis absolument n'importe quoi. As tu seulement regardé la démonstration de Brice sur Socialblade? Chieze ne paie pas pour de la pub, mais des vues grâce aux stories, qui se déclenchent automatiquement.
    Le problème n'est pas légal, car ça l'est, mais, plutôt éthique.

    Le mec gonfle artifiellement son audimat commercial en sponsorisant sa captation et son SEO.
    De ce fait, non seulement il monopolise le medium en l'inondant, mais en plus il se sert de ces stats comme d'un argument de vente de sa marque à ses partenaires commerciaux, ce qui lui permet naturellement de gonfler son prix publicitaire.

    Et au final le mec communique CA ensuite :
    https://www.gameforever.fr/forum/download/file.php?id=1342

    C'est donc au delà d'un simple principe marketing de publicité (car ses vidéos ne sont pas logotées comme sponsorisées).
    Il vend une popularité et donc in extenso une certaine légitimité à des annonceurs, qu'il n'a pas vraiment.
    Et il emploie toujours le procédé en fin de mois pour rester Numéro 1 dans les stats face à la concurrence qui le rattrape : c'est donc fait à dessein et de subrepticement.

    Donc celui qui est diffamant et fake ici c'estTOI..

    Je précise que je ne suis ni Chieze, ni JVM. J'en ai même strictement rien à faire d'eux. Mais quand un youtoubeur utilise des procédés peu glorieux et que c'est démontré, exemples et sources à l'appui, l'information mérite d'être partagée.
    obi69 posted the 02/15/2026 at 10:53 AM
    famimax Regarde la video de Brice, c'est très bien expliqué et sourcé. Tu peux ensuite vérifier par toi même avec les outils google présentés.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo