Le missile sol air est parti sans prévenir hier soir (mais depuis le temps qu'on l'attendais...) : Brice, le responsable de JV MAgazine s'en est pris hier soir à Julien Chièze la chaine du magasin, en accusant ce dernier de payer pour ses vues sur sa chaine.
Plus tard dans la nuit, sur sa propre chaine, Brice fait un live, et démontre, preuve à l'appui, comment Chièze biouille effectivement son statut de "Youtubeur Fr Numéro 1".
Vous pouvez vous même faire les vérifications, c'est implacable, outil de google à l'appui.
LA DEMONSTRATION DE BRICE, CHIFFRES ET SOURCES A L'APPUI :
On peut donc dire qu'il y a de la nuance à avoir lorsque Chièze communique ainsi :
EDIT : la réponse de Chièze ne s'est pas fait attendre. Merci à Hyoga57 pour l'avoir repérée.
Dire qu'il y en a qui croient que ce type est honnête.
Il paye de la pub sur Google Ads qui ont pour but de mettre en avant les vidéos
Ce n'est pas nouveau sur Youtube ou Twitch
Mais justement, il en parlait hier avant que le SoP commence, de ce que j'ai compris, il a pris les devants pour contrer toutes les fabulations qu'on raconte sur lui, depuis un très long moment. Ca fait longtemps qu'il prend des notes de son côté.
Si il veut, comme il est numéro 1, il peut faire tomber (voir faire fermer) toutes les autres chaines youtube avec preuves à l'appui, en passant par la justice. Et à la fin, "c'est les gentils qui gagnent" comme il a dit hier soir.
32 000 000 ? La moitié de la France suivait le SoP sur la chaîne de J. Chièze ? Le mec est Monument National !
C’est pas un giga streamer qui monopolise l’attention du gamer moyen qui va plus « regarder » que jouer.
Perso j’ai bloqué julien meme si j’ai ecouté tous les podcast gameblog de son epoque. J’suis plus du tout en phase avec son travail.
Bref, ya pas de polemique. Tempete dans un verre d’eau
Je ne suis pas Chieze du tout. Mais il mérite ses vues et son succès. Surtout que c'est pas de l'achat de vue mais de pub. De toute façon même sans ça, ca ne changerai rien. Il ne fait pas de drama, il a une très bonne intelligence sociale et gestion du public. Il est pas dans la tendance populaire de "dire que c'est de la merde" pour faire des vues, il montre une forme de bonhomie.
Sur ce point, il roule sur la majorité du secteur JV fr, on est obligé de le reconnaître.
Toute la jalousie française, parce qu'on est le TOP 1 pays à haïr la réussite personnelle, une fois de plus exposée. Ca passe son temps à chier sur le gars et se plaindre, mais rarement s'inspirer de lui ou de chercher à faire mieux.
Car quant tu payes par exemple le référencement prioritaire avec Google, tu apparait en tête de liste et donc... de clic...quelqu'un qui ferait du bon boulot mais se retrouverait en page 9 du moteur de recherche serait invisibilisé de facto si il ne payait pas ou inversement si un (ou des) concurrent paye.
Içi malgré ce que Chièze dit dans l'absolue y'a rien de vraiment transparent, tu payes google pour un service et si derrière ce service ne t'apporte rien alors tu ne payerais pas ce service ...donc on peut poser la question est-ce vraiment efficace o uest-ce que derrière google trafique tout.
il en va de même pour youtube, ils vivent de la pub donc un mec avec des milliers, des millions de followers verra sa chaine plus difficilement fermé ou bloqué...
Prenons l'exemple de la vidéo qui a fait 3.71 millions de vu à elle seule alors que dans les chiffres normaux de Chièze on est très très loin de cela...."et simplement chercher à élargir son public. Une campagne peut d'ailleurs performer... ou non." hors Chièze est à 924 000 abonnés encore aujourd'hui.
Dans la réalité la démarche est là mais toujours dans la réalité il n'élargit pas vraiment son public on comprends simplement que cela lui permets principalement de maintenir ses stats.
en réalité personne ne peut savoir si les chiffres de vus sont "honnêtes"...on a vu dernièrement le scandale avec facebook qui avait son armée de bot.
L'important c'est la perception
l'autre de JVM a un peu le seum mais derrière évidemment de quoi se plaint-il puisque c'est un service disponible à tout le monde.
Chièze dit c'est le business avec un grand sourire, l'autre chiale parce que justement il a pas saisie un truc: dans le business tous les coups sont permis!
Dernière chose, quand on voit par exemple 924 000 abonnés sur la chaine de Chièze, ce chiffre ne veut rien dire dans l'absolue car combien sont encore réellement actif? ...c'est valable pour tout le monde pas seulement pour Chièze.
Pour Chièze tout cela a de l'importance et donc en fait il paye pour "élargir son public" mais surtout pour maintenir une audience car derrière c'est ce qui détermine la facturation de ses prestations et sponsoring.
Au final l'autre se plaint et tend la joue pour se faire battre car Chièze lui dit "bah takafairepareil "...
Au final la seule vraie info de sa vidéo c'est que Gamekyo n'apparait pas dans les radars de JVM
supasaiyajin sur gamekyo on lui l'ignore en général mais t'as toujours quelqu'un pour venir poster les vidéos de Chièze de temps en temps...genre on a besoin de Chièze et ses titres putaclics.
C'est incroyable d'avoir autant ma haine contre quelq'un qui n'embête personne...
Pour info, je ne regarde/suis ni Chieze, ni JVmag...je les supporte pas !!!!
Je préfère les videos chinées au hasard sur Youtube avec des petits youtubeurs passionnés et qui n’en vivent pas.
En revanche son ex Carole c’est plus possible, elle est vulgaire, elle a pas l’air futée et c’est une parvenue. Insupportable avec sa fausse passion.
Critix n'en parlons meme pas c'est le fond des chiottes de l'actu gaming.
Un journaliste habile, sans scrupules, et pugnace.
Quant au wokisme c'est une gangrene dans le jeu video depuis quelques annees maintenant... Donc se plaindre de son omnipresence dans certaines prods, je pense pas qu'on puisse le reprocher. Il y a juste a voir les revendications de merde de la fange chez ubi cette semaine pour constater le probleme.
Tu vois, moi, je suis pour un jeu video non politisé.
Personnellement j'irais plutôt le juger sur les conneries qu'il dit ou son expérience manette en main si je devais le faire, il y a de quoi dire, pas besoin de l'attaquer sur des trucs que tout le monde fait.
On peut le détester et dire qu'il dit beaucoup de bêtises (ce qui est vrai), mais l'attaquer sur le point ou il est plus fort que les autres...euh... c'est du seum
Prêt à tout pour exister.
Bon, ça reste moins pire que les triporteurs de mineures.
En fait, de ce que j'ai compris, son principal défaut, c'est sa meuf, Carole Quintaine. Et je suis sûr que lui meme sait qu'elle est nulle à chier.
Chieze paye de la visibilité, rien d'incroyable je ferai pareil.
Quelle hypocrisie de la part des joueurs de JV.
Quid de Carole maintenant ??
zboubi480 non, non il a bien dit pendant un moment, avant que le State of Play commence, une phrase dans le genre "regardez on est 32 000 simultanés" quand il parlait justement de ceux qui racontent des trucs sur lui.
Les plus forts n’ont pas besoin de rappeler sans cesse qu’ils le sont. Lui, pourtant, le répète presque à chaque polémique, à chaque prise de parole sur sa chaîne.
À sa place, si je savais que je finance la mise en avant de mes vidéos en les imposant à un public qui n’est pas forcément intéressé, je serais plus discret sur le côté “numéro 1” et j’éviterais ces enfantillages.
Il affirme que son credo, c’est la qualité. Pourtant, il semble surtout obsédé par l’idée de prouver qu’il a la plus grosse audience — un peu à l’image de Cyril Hanouna sur C8.
Il n'achète pas des vues, il achète de la visibilité, ce qui peut lui permettre d'en gagner. Et rien ne garantit que ça marche.
JVM s'est un peu enfoncé tout seul, ça sent surtout le seum.
Le problème n'est pas légal, car ça l'est, mais, plutôt éthique.
Le mec gonfle artifiellement son audimat commercial en sponsorisant sa captation et son SEO.
De ce fait, non seulement il monopolise le medium en l'inondant, mais en plus il se sert de ces stats comme d'un argument de vente de sa marque à ses partenaires commerciaux, ce qui lui permet naturellement de gonfler son prix publicitaire.
Et au final le mec communique CA ensuite :
https://www.gameforever.fr/forum/download/file.php?id=1342
C'est donc au delà d'un simple principe marketing de publicité (car ses vidéos ne sont pas logotées comme sponsorisées).
Il vend une popularité et donc in extenso une certaine légitimité à des annonceurs, qu'il n'a pas vraiment.
Et il emploie toujours le procédé en fin de mois pour rester Numéro 1 dans les stats face à la concurrence qui le rattrape : c'est donc fait à dessein et de subrepticement.
Donc celui qui est diffamant et fake ici c'estTOI..
Je précise que je ne suis ni Chieze, ni JVM. J'en ai même strictement rien à faire d'eux. Mais quand un youtoubeur utilise des procédés peu glorieux et que c'est démontré, exemples et sources à l'appui, l'information mérite d'être partagée.