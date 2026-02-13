Konami a officiellement annoncé la sortie prochaine du deuxième volume de la Metal Gear Solid: Master Collection, incluant Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, initialement exclusif à la PS3, la version HD Collection de Metal Gear Solid: Peace Walker (avec mode multijoueur en ligne) et le spin-off Game Boy Metal Gear: Ghost Babel. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sortira sur Switch et Switch 2 le 27 août 2026. L'édition physique pour Switch sera partiellement intégrée à la cartouche, nécessitant un téléchargement supplémentaire de 17,3 Go, tandis que la version Switch 2 sera disponible sous forme de carte-clé.
Contenu numérique :
METAL GEAR SOLID 4 Database
Metal Gear Solid 4: Screenplay Book
Metal Gear Solid 4: Master Book
Metal Gear Solid: Peace Walker Screenplay Book
Metal Gear Solid: Peace Walker Master Book
Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2
On se doute bien que t’allais pas le prendre sur PlayStation même s’ils offraient avec une Porsche 911
Après les gkc, si on est un hermite dépourvu de connexion a internet, c'est pas grave. Et on peut les revendre. Sauf si tu préfère les code in the box.
Contrairement à DQ7R, mm si je tombe sur une promo de folie, je passerai mon chemin.
Avec le temps, il y a eu d'autres licences qui se sont plus imposées à moi que Metal Gear. A jamais la folie sur PS1 (avant je ne connaissais pas) et PS2, confirmation sur PS3 puis l'oubli.
hyoga57 Je préfère prendre sur Switch 2, mais à voir le prix sur Switch 1.
On appréciera que Konami va peaufiner la collection 1.
ouroboros4 C'est clair que la question ne se pose pas.
Encore SE avec FFVIIR je veux bien croire que la vitesse de transfert puisse jouer (et encore ils auraient pu foutre au moins partiellement le jeu sur la cartouche pour economiser de l'espace), mais Konami entre Suikoden I&II et MGS Collection...
Ou au moins qu'ils fassent des version Switch upgradable dans ce cas, meme ca ils le font pas (Coucou Octopath Traveler 0,...)
Perso c'est meme pas une histoire de garder mes jeux, je serai surement mort avant que mes jeux ne soient plus telechargeables, c'est juste une histoire de place. (et puis ce genre de jeux auront surement une enieme reedition dans 10-20 ans c'est pas des petit jeux)
Tu vends 1 millions de jeux sur cartouches, tu perdra 10 millions euros par rapport a une gkc.
Après de manière générale la plupart des jeux sont complets sur PS comparé à la Switch 2 où ça devient vraiment la fiesta.
Là, c'est juste la jaquette PS5/NS2 des consoles actuelles qui attirent. C'est tout.
https://youtu.be/T2ZQaZzRZzE?si=yUKxYWbSGmPp9VqO
A un moment faut se faire une raison
Je chie sur le demat et tes GKC
Et jouer sur les anciens supports, facile à dire, mais pour ceux qui n'ont pas la chance de les avoir gardé, faut racheter tout ca, ca peut coûter, mais en plus, si t'achètes pas un adaptateur qui coûte un bras, oublie la qualité dégueulasse à souhait de ta PS1 en native sur ton 4k... si elle a une entrée pour l'accepter.
Ces remasters, justement, ca adapte la résolution. Ca ne sera jamais aussi beau que l'original sur CRT, mais ca sera déjà bien plus beau que le matos original sur une TV d'aujourd'hui. Sans parler des options de conforts.
Oui, ca ne vaudra pas l'expérience originale, mais avant toute chose ca s'adressent aux gens qui veulent découvrir la série sans se prendre la tête et à moindre coût.
Par contre Peace Walker, ca risque de piquer pour ceux qui ne connaissent pas.