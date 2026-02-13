Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1
name : Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1
platform : Switch
editor : Konami
developer : Konami
genre : compilation
other versions : PC - Xbox Series X Switch -
[Switch 2] Pour Metal Gear, Konami optera pour du Key-Card Game


Konami a officiellement annoncé la sortie prochaine du deuxième volume de la Metal Gear Solid: Master Collection, incluant Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, initialement exclusif à la PS3, la version HD Collection de Metal Gear Solid: Peace Walker (avec mode multijoueur en ligne) et le spin-off Game Boy Metal Gear: Ghost Babel. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sortira sur Switch et Switch 2 le 27 août 2026. L'édition physique pour Switch sera partiellement intégrée à la cartouche, nécessitant un téléchargement supplémentaire de 17,3 Go, tandis que la version Switch 2 sera disponible sous forme de carte-clé.

Contenu numérique :
METAL GEAR SOLID 4 Database
Metal Gear Solid 4: Screenplay Book
Metal Gear Solid 4: Master Book
Metal Gear Solid: Peace Walker Screenplay Book
Metal Gear Solid: Peace Walker Master Book
Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2

Source : https://mynintendonews.com/2026/02/13/metal-gear-solid-master-collection-vol-2-comes-to-switch-and-switch-2-on-27th-august/
    legato
    posted the 02/13/2026 at 05:11 AM by link49
    cyr posted the 02/13/2026 at 06:00 AM
    Mouai. Métal gear et moi, on est pas très copain.
    link49 posted the 02/13/2026 at 06:13 AM
    Perso je le prendrai sur Switch 2.
    ouroboros4 posted the 02/13/2026 at 06:15 AM
    Version PS5 pour ma part la question ne se pose même pas.
    judgedredd posted the 02/13/2026 at 06:19 AM
    Bonjour, Version XBOX pour moi, la question ne se pose même pas également.
    shambala93 posted the 02/13/2026 at 06:36 AM
    link49
    On se doute bien que t’allais pas le prendre sur PlayStation même s’ils offraient avec une Porsche 911
    fdestroyer posted the 02/13/2026 at 06:43 AM
    Ah ouais ils ont pas merdé qu'a moitié sur la famille Switch alors, cartouche incomplète sur NS1 et GKC sur NS2, on sent les financiers qui prennent les décisions...
    kidicarus posted the 02/13/2026 at 06:43 AM
    Dommage que ce soit en gkc, après pour seul peace walker et ghost babel me plait
    elicetheworld posted the 02/13/2026 at 06:44 AM
    Ah parce que c'est même pas une exclu PlayStation 5? ????????
    link49 posted the 02/13/2026 at 06:51 AM
    elicetheworld Non, ça sort sur tous les supports.
    narustorm posted the 02/13/2026 at 06:55 AM
    Je sais quelle version prendre, et faudrait petre que je prenne le vol 1
    cyr posted the 02/13/2026 at 07:00 AM
    shambala93 et on s'en doutais bien que tu allais le prendre su ps5.....tu dit ça a chaque fois comme un disque rayé.
    cyr posted the 02/13/2026 at 07:03 AM
    fdestroyer tu sais, il pourrait mettre que 1 go sur le bluray, ça changerais rien puisque il faut installer le jeux entièrement sur le ssd.....

    Après les gkc, si on est un hermite dépourvu de connexion a internet, c'est pas grave. Et on peut les revendre. Sauf si tu préfère les code in the box.
    soulfull posted the 02/13/2026 at 07:08 AM
    Excellent et enfin pour Mgs4, je n'ai pas pris le vol 1 que j'ai trouvé inutile si on possède la Hd collection sur Xbox 360 donc jouable sur Xbox series. Par contre je prendrai ce Volume 2 sur Ps5.Si Konami pouvait exploiter les gachettes adaptatives,ça allait étre sympa.
    badeuh posted the 02/13/2026 at 07:23 AM
    Les jeux sont bons, je les ai toujours dans ma collection PS3 après je passe mon chemin car je ne prendrai pas le temps d'y jouer.

    Contrairement à DQ7R, mm si je tombe sur une promo de folie, je passerai mon chemin.
    Avec le temps, il y a eu d'autres licences qui se sont plus imposées à moi que Metal Gear. A jamais la folie sur PS1 (avant je ne connaissais pas) et PS2, confirmation sur PS3 puis l'oubli.
    burningcrimson posted the 02/13/2026 at 07:24 AM
    C est normal que MGS AC!D soit pas dans la compile ?
    link49 posted the 02/13/2026 at 07:24 AM
    soulfull pareil j'ai zappé le vol1. Ça serait cool si ils la ressortaient sur d'autres supports.
    hyoga57 posted the 02/13/2026 at 07:26 AM
    ouroboros4 Version PS5 aussi, surtout après la blague du volume 1 sur Switch.
    link49 posted the 02/13/2026 at 07:32 AM
    burningcrimson Ça sera pour le vol. 3 : hihi:
    burningcrimson posted the 02/13/2026 at 07:34 AM
    link49 Le pire c'est que t'as raison
    hyoga57 posted the 02/13/2026 at 07:39 AM
    link49 Pourquoi faire ? Le volume 1 tu peut y jouer sur Switch 2.
    cubia posted the 02/13/2026 at 07:41 AM
    Bon, autant je comprends que Rebirth soit une GKC, mais pour 40GB, ils auraient pu les mettre sur la cartouche, c'est du foutage de gueule. Avec des jeux comme Cyberpunk ou Indiana Jones qui tiennent sur une cartouche, les mecs n'ont plus d'excuse. Tant pis, ce sera sur PS5.
    link49 posted the 02/13/2026 at 07:44 AM
    burningcrimson

    hyoga57 Je préfère prendre sur Switch 2, mais à voir le prix sur Switch 1.
    newtechnix posted the 02/13/2026 at 07:52 AM
    40 Go mais pas l'idée de le sortir sur une vraie cartouches Switch 2

    On appréciera que Konami va peaufiner la collection 1.

    ouroboros4 C'est clair que la question ne se pose pas.
    kisukesan posted the 02/13/2026 at 08:09 AM
    Le premier sur switch c'est un code de téléchargement pour les autres jeux ?
    maxx posted the 02/13/2026 at 08:15 AM
    Ok ce sera donc pas sûr Switch! Dommage, c'est un candidat parfait a une édition Switch 2 plutôt que PS5 mais GKC c'est no
    jacquescechirac posted the 02/13/2026 at 08:32 AM
    shambala93
    forte posted the 02/13/2026 at 09:00 AM
    Curieux de voir comment il vont virer les références à Playstation, surtout face à un certain boss
    pokk posted the 02/13/2026 at 09:17 AM
    maxx D’après le site officiel, sur PS5 il faut télécharger 27 Go contre 30 Go sur NS2… Donc GKD… Une fois de plus, c’est uniquement sur NS2 et NS1 que c’est clairement indiqué (que digital sur Xbox).
    suikoden posted the 02/13/2026 at 09:19 AM
    Ils font oas d'effort quand meme les editeurs...

    Encore SE avec FFVIIR je veux bien croire que la vitesse de transfert puisse jouer (et encore ils auraient pu foutre au moins partiellement le jeu sur la cartouche pour economiser de l'espace), mais Konami entre Suikoden I&II et MGS Collection...

    Ou au moins qu'ils fassent des version Switch upgradable dans ce cas, meme ca ils le font pas (Coucou Octopath Traveler 0,...)

    Perso c'est meme pas une histoire de garder mes jeux, je serai surement mort avant que mes jeux ne soient plus telechargeables, c'est juste une histoire de place. (et puis ce genre de jeux auront surement une enieme reedition dans 10-20 ans c'est pas des petit jeux)
    cyr posted the 02/13/2026 at 10:40 AM
    suikoden la différence de prix entre une gkc et une cartouche n'est pas négligeable.
    Tu vends 1 millions de jeux sur cartouches, tu perdra 10 millions euros par rapport a une gkc.
    maxx posted the 02/13/2026 at 10:48 AM
    pokk Téléchargement obligatoire sur PS5 ? Donc pas d'achat alors sauf a prix réduit en demat un jour.
    Après de manière générale la plupart des jeux sont complets sur PS comparé à la Switch 2 où ça devient vraiment la fiesta.
    fdestroyer posted the 02/13/2026 at 11:07 AM
    cyr Ah oui je n'avais pas compris que même sur PS5 c'est un Bluray Key, du coup ils ont merdé partout alors, GG Konami
    cyr posted the 02/13/2026 at 11:24 AM
    fdestroyer non je sais pas pour le bluray pour ce jeux. Mais il y a des bluray vide, oui ça existe
    solarr posted the 02/13/2026 at 12:11 PM
    Une solution : acheter/rejouer à vos Metal Gear sur vos anciens supports physiques ou disques durs.

    Là, c'est juste la jaquette PS5/NS2 des consoles actuelles qui attirent. C'est tout.
    aeris757 posted the 02/13/2026 at 02:05 PM
    "En perte de vitesse, trop de niche : le jeu physique est-il voué à disparaître ?"

    https://youtu.be/T2ZQaZzRZzE?si=yUKxYWbSGmPp9VqO


    A un moment faut se faire une raison
    ouroboros4 posted the 02/13/2026 at 02:11 PM
    aeris555 ah ouais BFM le dit ça doit être vrai.
    Je chie sur le demat et tes GKC
    forte posted the 02/13/2026 at 02:27 PM
    solarr Le 60fps pour MG4 aussi.

    Et jouer sur les anciens supports, facile à dire, mais pour ceux qui n'ont pas la chance de les avoir gardé, faut racheter tout ca, ca peut coûter, mais en plus, si t'achètes pas un adaptateur qui coûte un bras, oublie la qualité dégueulasse à souhait de ta PS1 en native sur ton 4k... si elle a une entrée pour l'accepter.

    Ces remasters, justement, ca adapte la résolution. Ca ne sera jamais aussi beau que l'original sur CRT, mais ca sera déjà bien plus beau que le matos original sur une TV d'aujourd'hui. Sans parler des options de conforts.

    Oui, ca ne vaudra pas l'expérience originale, mais avant toute chose ca s'adressent aux gens qui veulent découvrir la série sans se prendre la tête et à moindre coût.

    Par contre Peace Walker, ca risque de piquer pour ceux qui ne connaissent pas.
    hibito posted the 02/13/2026 at 03:16 PM
    Sure Pc, on peut acheter chaque titre à part : seul MGS4 m'intéresse, avec les disposition technique actuelle ! Plus de temps de chargement de la mort entre les actes
    rogeraf posted the 02/13/2026 at 03:31 PM
    Ah je vais enfin pouvoir faire MGS4 !
    narukamisan posted the 02/14/2026 at 08:07 AM
    D'ailleurs pour les interressé mgs collection 1 a subit une mise a jours stabilisation des 30 fos sur Switch 1 60 fos sur Switch avec ajout d'un mode graphique amélioré.
    cidkageno posted the 02/14/2026 at 03:53 PM
    Ce sera en physique sur ps5
