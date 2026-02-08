Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Mario Tennis Fever
1
Likers
name : Mario Tennis Fever
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : sport
articles : 18849
visites since opening : 32531920
link49 > blog
[Switch 2] Yakuza et une exclusivité sortent cette semaine. Intéressé?


Première exclusivité pure de l'année pour la Nintendo Switch 2, Mario Tennis Fever sort le 12 février prochain.



Le même jour, Yakuza Kiwami 3 sort sur toutes les consoles. A noter que comme pour les autres opus de la Saga sur Nintendo Switch 2, le jeu sera en format Key-Card Game. Allez-vous prendre ces jeux ou passer votre chemin?

Source : https://www.fnac.com/a21424417/Mario-Tennis-Fever-Nintendo-Switch-2-Jeu-video-Nintendo-Switch-2/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kisukesan, tynokarts
    posted the 02/08/2026 at 09:13 AM by link49
    comments (21)
    nicolasgourry posted the 02/08/2026 at 09:17 AM
    Mario Tennis Fever, je le sens bien.
    link49 posted the 02/08/2026 at 09:20 AM
    Personnellement, je prends les deux.
    balf posted the 02/08/2026 at 09:20 AM
    Yakuzaaaa
    narustorm posted the 02/08/2026 at 09:39 AM
    Mario tennis et yakuza sur ps5
    nicolasgourry posted the 02/08/2026 at 09:48 AM
    narustorm tu as combien de jeux sur NS2 à l'heure actuelle en boîte (comme tu prends que des jeux non GKC, si j'ai bien compris), tu n'es pas obligé de répondre ^^
    kidicarus posted the 02/08/2026 at 09:56 AM
    nicolasgourry Ken bogart en dit beaucoup de bien.

    Je vais attendre les retours sur l'ensemble du jeu avant de me lancer, car pour moi y aucun épisode qui arrive à faire mieux que la version gb, N64 et gc(si je me souviens bien de cet épisode); à l'époque c'était les seul jeux qui faisaient mieux Vitua tennis 2.
    nicolasgourry posted the 02/08/2026 at 09:58 AM
    kidicarus pour le coup, nous sommes sur la même longueur d'onde par rapport à tout ce que tu dis.
    narustorm posted the 02/08/2026 at 09:58 AM
    nicolasgourry
    20 jeux complet boite
    link49 posted the 02/08/2026 at 10:00 AM
    nicolasgourry En boite sur Switch 2 je dois approcher les 30 jeux je crois.
    narustorm posted the 02/08/2026 at 10:08 AM
    nicolasgourry

    Mario kart world
    Kirby air riders
    Hyrule warriors
    Donkey kong
    Mario party
    Totk
    Botw
    Cyberpunk
    Mortal kombat
    Yooka laylee
    Kirby le monde oublié
    Card en ciel
    Fantasy life
    Daemon x machina 2
    Rune factory
    Story of season
    Metroid prime 4
    Hades II
    Pokemon Za
    Et animal crossing

    Et bravely en Gkc parceque 0€ :
    nicolasgourry posted the 02/08/2026 at 10:16 AM
    link49 je me doutais un peu que tu avais un nombre "élevé", mais je demandais à narustorm (pas mal déjà pour une console qui a 8 mois, ça montre que même qu'avec non GKC, tu peux déjà t'amuser pendant des heures, moi dans ta liste je pense que j'aurai acheté 5 jeux) car il montre pas comme toi les jeux qu'il a (maintenant c'est fait) et qu'il achète que les versions non GKC, toi tu achètes les deux ^^
    link49 posted the 02/08/2026 at 10:17 AM
    nicolasgourry C'est ça, sans oublier les version Switch 2 de jeux Switch 1. :
    narustorm posted the 02/08/2026 at 10:24 AM
    nicolasgourry oui au final je suis assez content que certain joue le jeux de la vrai cartouche au final sa me permet de prendre des risque et de me retrouver avec de bonne surprise .
    Mortal kombat j'ai adoré le documentaire et yooka laylee je lai dévoré.

    Jusqu'en juin j'ai 9 jeux complet cartouche qui m'intéresse manque plus que des jeux nintendo maintenant
    link49 posted the 02/08/2026 at 10:32 AM
    J'ai la flemme de faire une liste : https://i.goopics.net/1gg9qc.jpg
    mizuki posted the 02/08/2026 at 10:46 AM
    Yakuza évidement ! Mais sur PS5 !
    link49 posted the 02/08/2026 at 10:49 AM
    mizuki Y-a pas une Collection qui sort aussi sur Ps5 le même jour?
    angelsduck posted the 02/08/2026 at 12:59 PM
    Yakuza Kiwami 3 déjà préco. Dés que j'ai fini Dragon Quest VII j'enchaine avec lui.
    link49 posted the 02/08/2026 at 01:07 PM
    Cyr Par curiosité, tu prends Mario Tennis?
    lafibre posted the 02/08/2026 at 03:51 PM
    Mario Tennis c'est préco.

    Yakuza plus tard (sur Switch 2).
    cyr posted the 02/08/2026 at 04:39 PM
    link49 il est deuxième sur l'eshop mais pas grâce a moi.

    Non honnêtement, j'ai mis un cœur, mais je le prendrais pas de sitôt.

    Fallout 4 arriver en février. Et mars il y a resident evil.

    Et j'ai que 1 to en carte micro sd.

    Je vais devoir commencer a mettre les quelque jeux switch 1 sur la carte micro sd 256 go....

    Je garde la memoire de la consoles pour les jeux que je veux avoir accès quelque soit la carte insérer....je comprend pourquoi je me refuser a utiliser plusieurs cartes sd sur la switch 1......
    sonilka posted the 02/08/2026 at 04:51 PM
    Non. Le Mario Tennis semble tellement rincé et pondu vite fait pour boucher un trou. C'est flagrant avec le moteur 3D ou ils recyclent les persos de Aces. Rien à voir avec MT Aces ou on sentait une vraie volonté de relancer la licence.
