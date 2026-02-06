Nintendo a déposé de nouvelles marques pour Mario & Wario et Rhythm Heaven Groove. Le renouvellement de Mario & Wario est prévu pour le 17 février et celui de Rhythm Heaven Groove pour le 24 février.
Nintendo met régulièrement à jour son vaste portefeuille de marques déposées, et ceci n'en est qu'un exemple. Il est toujours possible que ces franchises soient relancées lors d'une future présentation Nintendo Direct.
Mario & Wario est déjà dans le NSO.
Si je dit, le prochain nintendo direct arrivera entre la semaine prochaine, et fin mars, je prends aucun risque.
D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Nintendo sépare les tiers des jeux Nintendo..
Si un tiers est entrains de préparer une video pour un direct, les fuites sont importantes. Mais entre les studio Nintendo........le secret reste....
Je pense que d'ici début mars on aura des nouvelles.....
Mais bon wait and see.
Il est sensé sortir cette année donc on aura des news très prochainement