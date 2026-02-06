Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Fire Emblem : Fortune's Wave
7
Likers
name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
link49
478
Likes
Likers
link49
articles : 18844
visites since opening : 32505495
[Dépôt de marque] Un futur indice pour le prochain Nintendo Direct?


Nintendo a déposé de nouvelles marques pour Mario & Wario et Rhythm Heaven Groove. Le renouvellement de Mario & Wario est prévu pour le 17 février et celui de Rhythm Heaven Groove pour le 24 février.

Nintendo met régulièrement à jour son vaste portefeuille de marques déposées, et ceci n'en est qu'un exemple. Il est toujours possible que ces franchises soient relancées lors d'une future présentation Nintendo Direct.

Source : https://mynintendonews.com/2026/02/06/nintendo-trademarks-mario-wario-and-the-upcoming-rhythm-heaven-groove/
    1
    Like
    Who likes this ?
    kisukesan
    posted the 02/06/2026 at 04:23 PM by link49
    comments (6)
    e3ologue posted the 02/06/2026 at 04:26 PM
    Il y a eu la même chose pour Splatoon Raiders pour le 17.
    masharu posted the 02/06/2026 at 04:27 PM
    A chaque renouvellement de marque il va y avoir un article ?

    Mario & Wario est déjà dans le NSO.
    cyr posted the 02/06/2026 at 04:32 PM
    Toute façon, les Nintendo direct, tous est très bien tenu secret .

    Si je dit, le prochain nintendo direct arrivera entre la semaine prochaine, et fin mars, je prends aucun risque.

    D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Nintendo sépare les tiers des jeux Nintendo..

    Si un tiers est entrains de préparer une video pour un direct, les fuites sont importantes. Mais entre les studio Nintendo........le secret reste....

    Je pense que d'ici début mars on aura des nouvelles.....

    Mais bon wait and see.
    aeris291 posted the 02/06/2026 at 04:40 PM
    Rhythm Paradise Groove est un jeu que j’attends énormément.

    Il est sensé sortir cette année donc on aura des news très prochainement
    ouroboros4 posted the 02/06/2026 at 04:40 PM
    masharu on va nous faire ça pour la moindre rumeur...
    rocan posted the 02/06/2026 at 04:45 PM
    cyr Je sens un ND entre la sortie de Mario Fever le 12/02 et avant Pokopia avant le 5/03.
