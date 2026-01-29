Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy VII Rebirth
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
[Switch 2] Final Fantasy VII Rebirth pourrait sortir cet été?


D'après les sources de TheGamer, Final Fantasy VII Rebirth devrait sortir sur Switch 2 cet été.

Il ne s'agit que d'une rumeur pour l'instant, mais il est presque certain que le jeu sortira avant la fin de l'année.

Source : https://www.thegamer.com/final-fantasy-7-rebirth-switch-2-summer-2026/
    posted the 01/29/2026 at 06:52 PM by link49
    comments (16)
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 06:58 PM
    Square Enix enchaine ! Le portage Switch 2 doit etre quasiment terminé.

    Ca doit etre tres simple de developper sur cette console n’empeche, quand on voit que RE Requiem NS2 et Pragmata sortent en meme temps que les autres supports alors que leurs dev a commencé bien avant l’existance de la Switch 2. Le portage d’AC Shadow qui arrive quelques mois apres les autres supports etc…

    Le planning Switch 2 se rempli a une vitesse folle
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 06:59 PM
    Mince encore une bouse en GKC
    thorgaal posted the 01/29/2026 at 07:05 PM
    une horreur ce jeu,autant j'ai trouvé le remake excellent,maitrisé dans son scénario et son gameplay,autant rebirth a été une veritable purge,un jeu réellement pénible a jouer avec son monde ouvert et ses quetes annexes aussi soporifique qu'inutile,du coup le scénar se retrouve completement dilué.il faut vraiment qu'ils arrete avec les mondes ouvert,comme si c'etait synonyme de bons rpg,les meilleurs rpgjap n'ont pas de monde ouvert.
    cyr posted the 01/29/2026 at 07:10 PM
    Hooo stop la. Je mets plus de cœur que j'achète de jeux.

    Je viens de preco disney afternoon sur l'eshop pour 17,99€, mais a ce train la.....
    J'ai deja 33 jeux Nintendo switch en retard (principalement des jeux nintendo) , et j'ai déjà 18 jeux switch2 (ou édition switch2) en attente...

    J'ai peur pour après le nintendo direct
    niveforever posted the 01/29/2026 at 07:23 PM
    vu les leaks Cyr on aura plein de jeu remaster switch peu de nouveauté cette année par contre 2027 .... un nouveau zelda et un autre gros jeu
    jenicris posted the 01/29/2026 at 08:13 PM
    Maintenant ça va devenir un BGE comme Remake
    cyr posted the 01/29/2026 at 08:21 PM
    jenicris ça j'en sait rien. Je n'ai fait ni l'original, ni le remake, ni la seconde partie. Et c'est vraiment pas sur pour que je l'achète. J'attends de voir les promos sur l'eshop.
    kratoszeus posted the 01/29/2026 at 08:25 PM
    Arrête de spam le site. Switch 2 ici, switch 2 par 'la. Putain t es pate combien par Nintendo pour sucer autant.
    suikoden posted the 01/29/2026 at 08:28 PM
    J'attends la version Switch 2 pour le refaire ????
    Je crois que c'est le dernier jeu que j'ai fais sur PS5 xD
    J'ai tellement adoré Rebirth

    thorgaal c'est marrant moi bien que j'aime beaucoup remake j'ai préféré rebirth et l'aspect ouvert m'a pas dérangé, au contraire j'étais content de ce qu'ils ont fais de la carte du monde avec.

    Et je trouve au contraire les quêtes secondaires sympas sans être folle, et pas trop nombreuse par region (t'en a une dizaine à tout casser par region). Notamment celles qui détaillent un lieu le Lore .

    Le seul truc qui m'a saoulé dans le rebirth c'est le tournoi Queen's Blood et Costa Del Sol. et encore, on peut les écourter si on veut. D'ailleurs les quêtes secondaires tu peux te concentrer sur les principales ca genre en rien, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait je les ai fais après avoir fini le jeu perso pour la plupart.
    tab posted the 01/29/2026 at 09:19 PM
    c'est une obsession ce final fantasy....
    ghouledheleter posted the 01/30/2026 at 06:57 AM
    kratoszeus demande a ta mere elle connaît bien les tarifs.
    hypermario posted the 01/30/2026 at 08:35 AM
    jenicris Ils sont tellement moins bien que l'original... pourtant les combat a la secret of mana, j'aime bien..
    hypermario posted the 01/30/2026 at 08:37 AM
    kratoszeus Casse toi si t'es pas content
    tab C'est une grosse sortie pour la switch 2, ca t'etonne?
    pharrell posted the 01/30/2026 at 02:25 PM
    Ca semble inévitable... L'incertitude est uniquement sur la date.
    kratoszeus posted the 01/30/2026 at 05:07 PM
    hypermario va jouer ta console de gosse et casse pas les couilles
    hypermario posted the 01/30/2026 at 05:27 PM
    kratoszeus Je t'emmerde grassement avec tes arguments de debile mental... 'Woin Woin tu jou a Nintendo, tu es un enfant '
    Debile
