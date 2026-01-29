accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
25
❤
Likers
Who likes this ?
greggy
,
roxloud
,
kr16
,
minbox
,
opthomas
,
aozora78
,
shanks
,
yanssou
,
escobar
,
rikimaru
,
cort
,
esets
,
kevisiano
,
jackfrost
,
amassous
,
jenicris
,
torotoro59
,
gunotak
,
asakim
,
uram
,
meusieubison
,
magium
,
guiguif
,
calicot
,
djayce
name :
Final Fantasy VII Rebirth
platform :
Playstation 5
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
other versions :
PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
478
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
stardustx
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
choopssunny
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
draer
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
cyr
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
,
snave
,
sylphide
,
saram
,
tripy73
,
tint134
,
toni
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
18828
visites since opening :
32412304
link49
> blog
[Switch 2] Final Fantasy VII Rebirth pourrait sortir cet été?
D'après les sources de TheGamer, Final Fantasy VII Rebirth devrait sortir sur Switch 2 cet été.
Il ne s'agit que d'une rumeur pour l'instant, mais il est presque certain que le jeu sortira avant la fin de l'année.
Source :
https://www.thegamer.com/final-fantasy-7-rebirth-switch-2-summer-2026/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 01/29/2026 at 06:52 PM by
link49
comments (
16
)
aeris924
posted
the 01/29/2026 at 06:58 PM
Square Enix enchaine ! Le portage Switch 2 doit etre quasiment terminé.
Ca doit etre tres simple de developper sur cette console n’empeche, quand on voit que RE Requiem NS2 et Pragmata sortent en meme temps que les autres supports alors que leurs dev a commencé bien avant l’existance de la Switch 2. Le portage d’AC Shadow qui arrive quelques mois apres les autres supports etc…
Le planning Switch 2 se rempli a une vitesse folle
ouroboros4
posted
the 01/29/2026 at 06:59 PM
Mince encore une bouse en GKC
thorgaal
posted
the 01/29/2026 at 07:05 PM
une horreur ce jeu,autant j'ai trouvé le remake excellent,maitrisé dans son scénario et son gameplay,autant rebirth a été une veritable purge,un jeu réellement pénible a jouer avec son monde ouvert et ses quetes annexes aussi soporifique qu'inutile,du coup le scénar se retrouve completement dilué.il faut vraiment qu'ils arrete avec les mondes ouvert,comme si c'etait synonyme de bons rpg,les meilleurs rpgjap n'ont pas de monde ouvert.
cyr
posted
the 01/29/2026 at 07:10 PM
Hooo stop la. Je mets plus de cœur que j'achète de jeux.
Je viens de preco disney afternoon sur l'eshop pour 17,99€, mais a ce train la.....
J'ai deja 33 jeux Nintendo switch en retard (principalement des jeux nintendo) , et j'ai déjà 18 jeux switch2 (ou édition switch2) en attente...
J'ai peur pour après le nintendo direct
niveforever
posted
the 01/29/2026 at 07:23 PM
vu les leaks
Cyr
on aura plein de jeu remaster switch peu de nouveauté cette année par contre 2027 .... un nouveau zelda et un autre gros jeu
jenicris
posted
the 01/29/2026 at 08:13 PM
Maintenant ça va devenir un BGE comme Remake
cyr
posted
the 01/29/2026 at 08:21 PM
jenicris
ça j'en sait rien. Je n'ai fait ni l'original, ni le remake, ni la seconde partie. Et c'est vraiment pas sur pour que je l'achète. J'attends de voir les promos sur l'eshop.
kratoszeus
posted
the 01/29/2026 at 08:25 PM
Arrête de spam le site. Switch 2 ici, switch 2 par 'la. Putain t es pate combien par Nintendo pour sucer autant.
suikoden
posted
the 01/29/2026 at 08:28 PM
J'attends la version Switch 2 pour le refaire ????
Je crois que c'est le dernier jeu que j'ai fais sur PS5 xD
J'ai tellement adoré Rebirth
thorgaal
c'est marrant moi bien que j'aime beaucoup remake j'ai préféré rebirth et l'aspect ouvert m'a pas dérangé, au contraire j'étais content de ce qu'ils ont fais de la carte du monde avec.
Et je trouve au contraire les quêtes secondaires sympas sans être folle, et pas trop nombreuse par region (t'en a une dizaine à tout casser par region). Notamment celles qui détaillent un lieu le Lore .
Le seul truc qui m'a saoulé dans le rebirth c'est le tournoi Queen's Blood et Costa Del Sol. et encore, on peut les écourter si on veut. D'ailleurs les quêtes secondaires tu peux te concentrer sur les principales ca genre en rien, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait je les ai fais après avoir fini le jeu perso pour la plupart.
tab
posted
the 01/29/2026 at 09:19 PM
c'est une obsession ce final fantasy....
ghouledheleter
posted
the 01/30/2026 at 06:57 AM
kratoszeus
demande a ta mere elle connaît bien les tarifs.
hypermario
posted
the 01/30/2026 at 08:35 AM
jenicris
Ils sont tellement moins bien que l'original... pourtant les combat a la secret of mana, j'aime bien..
hypermario
posted
the 01/30/2026 at 08:37 AM
kratoszeus
Casse toi si t'es pas content
tab
C'est une grosse sortie pour la switch 2, ca t'etonne?
pharrell
posted
the 01/30/2026 at 02:25 PM
Ca semble inévitable... L'incertitude est uniquement sur la date.
kratoszeus
posted
the 01/30/2026 at 05:07 PM
hypermario
va jouer ta console de gosse et casse pas les couilles
hypermario
posted
the 01/30/2026 at 05:27 PM
kratoszeus
Je t'emmerde grassement avec tes arguments de debile mental... '
Woin Woin tu jou a Nintendo, tu es un enfant
'
Debile
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Ca doit etre tres simple de developper sur cette console n’empeche, quand on voit que RE Requiem NS2 et Pragmata sortent en meme temps que les autres supports alors que leurs dev a commencé bien avant l’existance de la Switch 2. Le portage d’AC Shadow qui arrive quelques mois apres les autres supports etc…
Le planning Switch 2 se rempli a une vitesse folle
Je viens de preco disney afternoon sur l'eshop pour 17,99€, mais a ce train la.....
J'ai deja 33 jeux Nintendo switch en retard (principalement des jeux nintendo) , et j'ai déjà 18 jeux switch2 (ou édition switch2) en attente...
J'ai peur pour après le nintendo direct
Je crois que c'est le dernier jeu que j'ai fais sur PS5 xD
J'ai tellement adoré Rebirth
thorgaal c'est marrant moi bien que j'aime beaucoup remake j'ai préféré rebirth et l'aspect ouvert m'a pas dérangé, au contraire j'étais content de ce qu'ils ont fais de la carte du monde avec.
Et je trouve au contraire les quêtes secondaires sympas sans être folle, et pas trop nombreuse par region (t'en a une dizaine à tout casser par region). Notamment celles qui détaillent un lieu le Lore .
Le seul truc qui m'a saoulé dans le rebirth c'est le tournoi Queen's Blood et Costa Del Sol. et encore, on peut les écourter si on veut. D'ailleurs les quêtes secondaires tu peux te concentrer sur les principales ca genre en rien, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait je les ai fais après avoir fini le jeu perso pour la plupart.
tab C'est une grosse sortie pour la switch 2, ca t'etonne?
Debile