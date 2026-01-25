Je voulais partager une réflexion qui dépasse le cadre du jeu vidéo. On parle souvent ici de puissance de console ou de prix des jeux, mais on oublie l'essentiel : le droit de disposer du fruit de son travail.



La régularisation vient d'arriver et voici ce qui se passe, maintenant que je n'ai plus les estimations, mais le réel. L'année dernière, EDF me prélevait 196 € par mois. En réalité, ma consommation n'était que de 1 708 € sur l'année. Le bilan est brutal : EDF a conservé 448 € m'appartenant. Quand vous comptez vos heures parce que vous n'avez pas un plein temps (et que vous êtes payé au SMIC horaire), ce sont des dizaines d'heures données en "avance gratuite" à une multinationale (EDF est une SA, ne l'oublions pas).



Certains me diront : "C'est juste une console", mais c'est bien plus que ça. La Switch 2 n'est que le témoin d'un accident systémique. Donc nous avons une institution qui décide de notre niveau de vie à notre place. Ils ont jugé que mes 448 € étaient mieux sur leur compte que dans mes projets.



Le comble ? Ma banque m'a facturé des frais pour un découvert de 30 € (car parfois ça se joue à peu pour dépasser le découvert autorisé), alors qu'au même moment, le système détenait 448 € de mon argent. On me punit d'un côté pour une poussière, pendant qu'on me dépouille de l'autre en toute légalité.



Je refuse que mon effort soit 'lissé' par un algorithme de prélèvement automatique qui sert de paravent à une gestion déshumanisée. La technologie devrait servir la précision du client, pas la trésorerie du fournisseur.



Le système (EDF, banques) nous traite comme des variables d'ajustement. On nous impose un "cadre" rigide pour nos dettes, mais une liberté totale pour leurs trop-perçus. La Switch 2 attendra quelques mois, je ne travaille plus pour nourrir la trésorerie des géants de l'énergie. Je travaille pour moi.



Comment je fais ? Je fixe le cadre. EDF voulait descendre ma mensualité à un certain prix basé sur leur calcul. J'ai décidé de la fixer moi-même à un montant légèrement supérieur. Pourquoi payer plus que ce qu'ils demandent ? Parce que je ne cherche pas à "payer moins" par radinerie. Je cherche à payer juste. En choisissant moi-même ce petit surplus, je m'assure une sécurité réelle sans leur faire le cadeau d'une trésorerie de 400 € sur mon dos. C'est moi, le client, qui décide de ma marge de sécurité, pas un logiciel qui ignore mes agios bancaires.



PS : Vous remplacez Switch 2 par PS5 ou XSX (en occasion ou lors des "soldes") sur le fond, ça marche aussi.