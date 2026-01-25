Je voulais partager une réflexion qui dépasse le cadre du jeu vidéo. On parle souvent ici de puissance de console ou de prix des jeux, mais on oublie l'essentiel : le droit de disposer du fruit de son travail.
La régularisation vient d'arriver et voici ce qui se passe, maintenant que je n'ai plus les estimations, mais le réel. L'année dernière, EDF me prélevait 196 € par mois. En réalité, ma consommation n'était que de 1 708 € sur l'année. Le bilan est brutal : EDF a conservé 448 € m'appartenant. Quand vous comptez vos heures parce que vous n'avez pas un plein temps (et que vous êtes payé au SMIC horaire), ce sont des dizaines d'heures données en "avance gratuite" à une multinationale (EDF est une SA, ne l'oublions pas).
Certains me diront : "C'est juste une console", mais c'est bien plus que ça. La Switch 2 n'est que le témoin d'un accident systémique. Donc nous avons une institution qui décide de notre niveau de vie à notre place. Ils ont jugé que mes 448 € étaient mieux sur leur compte que dans mes projets.
Le comble ? Ma banque m'a facturé des frais pour un découvert de 30 € (car parfois ça se joue à peu pour dépasser le découvert autorisé), alors qu'au même moment, le système détenait 448 € de mon argent. On me punit d'un côté pour une poussière, pendant qu'on me dépouille de l'autre en toute légalité.
Je refuse que mon effort soit 'lissé' par un algorithme de prélèvement automatique qui sert de paravent à une gestion déshumanisée. La technologie devrait servir la précision du client, pas la trésorerie du fournisseur.
Le système (EDF, banques) nous traite comme des variables d'ajustement. On nous impose un "cadre" rigide pour nos dettes, mais une liberté totale pour leurs trop-perçus. La Switch 2 attendra quelques mois, je ne travaille plus pour nourrir la trésorerie des géants de l'énergie. Je travaille pour moi.
Comment je fais ? Je fixe le cadre. EDF voulait descendre ma mensualité à un certain prix basé sur leur calcul. J'ai décidé de la fixer moi-même à un montant légèrement supérieur. Pourquoi payer plus que ce qu'ils demandent ? Parce que je ne cherche pas à "payer moins" par radinerie. Je cherche à payer juste. En choisissant moi-même ce petit surplus, je m'assure une sécurité réelle sans leur faire le cadeau d'une trésorerie de 400 € sur mon dos. C'est moi, le client, qui décide de ma marge de sécurité, pas un logiciel qui ignore mes agios bancaires.
PS : Vous remplacez Switch 2 par PS5 ou XSX (en occasion ou lors des "soldes") sur le fond, ça marche aussi.
tags :
posted the 01/25/2026 at 10:00 AM by nicolasgourry
Et effectivement si tu payes trop, c'est comme si tu leur avançait de l'argent. Mais tu le savais dès le départ. Et l'inverse peux aussi arriver, hein. Et dans ce cas là, tu ne plaindras pas, je suppose ?
Moi, je paye EDF tous les 2 mois, et je ne paye que ce que je consomme. Comme ça aucune des 2 parties n'avance d'argent.
Mais toi, tu as fait un autre choix, et tu dois l'assumer ("comme un grand"). Si ça ne te plais pas, si tu penses avoir fait une erreur, tu as le choix d'aller voir un autre fournisseur ou de demander à payer ta consommation réelle, comme moi. Mais arrête de te plaindre comme si tu étais une victime.
Ton message donnerait presque envie de décapsuler la table de tous ses nantis gras du bide
En tout cas c'est comme ça que ça se passe chez moi
Je suis mensualisé et mon échéancier était à 94€ par mois. Ils me demandaient de passer à 140€ par mois !!
Connaissant ma consommation et sachant parfaitement que rien n’avait changé, j’ai refusé plusieurs fois leur demande qui apparaissait chaque mois lorsque je me rendais sur l’application.
Au final à la fin de l’année, ils m’ont même remboursé de l’argent et l’année d’après, ma mensualité a été ajustée à la baisse.
Si j’avais écouté leur demande, j’aurais payé quasiment 50€ de plus par mois qui auraient tranquillement travaillés pour eux et des sous en moins pour moi chaque mois.
Comme le dit defcon5, le plus sûr c’est de payer sur facturation tous les 2 mois. Au moins tu payes vraiment ce que tu consommes en live, mais après ça veut dire de grosses factures entre novembre et février. Personnellement je préfère lisser pour avoir un budget constant
Dire, d'un coté, " je veux payer juste " et, en même temps, choisir la facturation par lissage, c'est une aberration. Un non-sens mathématique.
Mais normalement, quand on est responsable de sa vie, de ses choix,et qu'on fait une erreur, on n'accuse pas les autres. Je ne crois pas qu' Edf t'ai mis un couteau sous la gorge pour choisir le lissage.
Le but de mon article n’est pas de solliciter de l'empathie (je ne suis pas contre) ou de jouer la victime (une approche "morale déplacé" sur le fond du sujet), mais de décortiquer une mécanique.
Que l’erreur soit en ma faveur ou non, je reste vigilant (je l'ai déjà fait avec la CAF ou avec mon employeur) car je cherche la justesse, pas le profit.
J’assume ma part de responsabilité de client (ou de salarié), mais elle ne doit pas servir d'excuse à l'opacité du fournisseur. Ce que je demande, c’est simplement une transparence réelle, que le lissage soit peaufiné pour coller au réel. C'est la seule façon pour que le rapport de force soit équilibré et que la responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules de l'usager.
Perso je paye que ce que je consomme. Tous les 2 mois.
Comme ça pas de trop perçu ou de rattrapage.
C'est simplement ton retour d'expérience qui résonne sur ce que beaucoup de personnes (dont moi) ont pû subir.
De plus, combien de personnes ont droit à des aides sans le savoir ? Les rappels tombent souvent quand tu dois payer, mais l'inverse est rarement vrai quand ils te doivent quelque chose.
Pourquoi on les paye dans ce cas?
Et biensur le taux d'imposition a augmenté, génial, je devais payer 450€ de plus en 4 mois, et a côté on le prélève plus sur ma fiche de paye......
Et quand tu regarde le brut et le net.....tu vois que l'état se goinfre comme des porc.
Et la France est en déficit.
Donc il y a qu'une chose a faire, diminuer les dépenses....mais eux non il fonctionne pas comme ça.....
Je plaind le mec qui osera créé une société en france.....il fait mieux l'ouvrir en Italie (eux au moins agissent sur la dette et le déficit)
C’est un transfert invisible : l’effort est collectif, mais le bénéfice est privé. EDF, bien que majoritairement public, utilise sa trésorerie comme une SA, ce qui peut parfois primer sur la précision du service.
Ce que je demande, c’est simplement de la transparence et un rapport de force équilibré.