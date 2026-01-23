Capcom sortira Resident Evil 7 et Resident Evil Village sur Nintendo Switch le mois prochain, et des images de gameplay des deux titres sur la console viennent d'être dévoilées.
Le dernier épisode de Capcom TV a été diffusé cette semaine. De nombreuses séquences des deux jeux ont été présentées. C'est la première fois que nous découvrons du gameplay de ces portages :
Capcom semble avoir effectué un excellent travail sur ce support, à l'image du travail effectué sur Resident Evil Requiem.
Source : https://nintendoeverything.com/first-gameplay-revealed-for-resident-evil-7-and-village-on-nintendo-switch-2/
