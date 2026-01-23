Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Resident Evil Village
name : Resident Evil Village
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Playstation 5
[Switch 2] Du gameplay pour Resident Evil 7 et Resident Evil Village


Capcom sortira Resident Evil 7 et Resident Evil Village sur Nintendo Switch le mois prochain, et des images de gameplay des deux titres sur la console viennent d'être dévoilées.

Le dernier épisode de Capcom TV a été diffusé cette semaine. De nombreuses séquences des deux jeux ont été présentées. C'est la première fois que nous découvrons du gameplay de ces portages :



Capcom semble avoir effectué un excellent travail sur ce support, à l'image du travail effectué sur Resident Evil Requiem.

Source : https://nintendoeverything.com/first-gameplay-revealed-for-resident-evil-7-and-village-on-nintendo-switch-2/
    comments (7)
    rogeraf posted the 01/23/2026 at 04:12 PM
    Un prix doux ... ?
    link49 posted the 01/23/2026 at 05:46 PM
    rogeraf https://www.micromania.fr/resident-evil-generation-pack-157040.html 100 balles pour 3 jeux je trouve ça raisonnable.
    legato posted the 01/23/2026 at 06:21 PM
    Si compilation je préfère RE2/3/4 R je n'ai pas accroché à la saga Winters et surtout la vu FPS. Reste que c'est d'excellents jeux formellement
    jeankulasec posted the 01/23/2026 at 07:14 PM
    legato peut être a la suite de cette compil , j'espère également
    syoshu posted the 01/23/2026 at 08:41 PM
    legato ca viendra surement pour promouvoir le prochain remake
    legato posted the 01/23/2026 at 09:48 PM
    jeankulasec syoshu oui j'imagine qu'une autre compilation va suivre, mais je comprends pas le lien logique entre le 7/8/9 ou du moins j'espère qu'il n'y a pas de continuité scénaristique avec le 9 l'histoire de Ethan rose la moisissure au secours...
    kidicarus posted the 01/24/2026 at 07:29 AM
    J'ai pris le pack génération.
