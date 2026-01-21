profile
all
1348 Ex Voto annulé sur Xbox Series
Autre annulation du jour, 1348 Ex Voto annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series est désormais annulé sur Xbox Series.
Le jeu sortira le 12 Mars prochain, en espérant que d'ici là ils aient trouvé le 60fps.

"Affrontez les dures réalités de l'Italie de la fin du Moyen Âge à travers le regard d'une courageuse noble dont la vie est sur le point de basculer. Suivez Aeta (Alby Baldwin), une jeune chevalière errante, dans un périple éprouvant à travers l'Italie pour retrouver et sauver sa bien-aimée Bianca (Jennifer English)."

https://www.gematsu.com/2026/01/1348-ex-voto-launches-march-12-for-ps5-and-pc-xbox-series-version-canceled
    posted the 01/21/2026 at 06:12 PM by guiguif
    comments (13)
    shanks posted the 01/21/2026 at 06:14 PM
    Une expérience narrative façon Hellblade en moins jolie, jouant sur un cadre historique mais privilégiant une relation amoureuse entre deux femmes, qui sortira au milieu de Crimson Desert, l'extension de WOW, Replaced et Toxic Commando, avec en bonus un boycott d'une partie des joueurs depuis que les développeurs ont fêté la mort de Charlie Kirk.

    Bah bonne chance hein
    guiguif posted the 01/21/2026 at 06:15 PM
    shanks Ouais mais Jennifer English au doublage donc potentiellement GOTY
    skuldleif posted the 01/21/2026 at 06:17 PM
    exclousif
    51love posted the 01/21/2026 at 06:19 PM
    le croisement entre A Plague Tale et Hellblade

    Mine de rien, encore un jeu qui fait l'impasse des plateformes Xbox..

    Que Microsoft sorte rapidement sa console sous architecture PC, ce problème de catalogue ne se posera plus ils auront le catalogue de jeu le plus complet jusqu'à ce que Sony s'aligne

    shanks ça promet..
    abookhouseboy posted the 01/21/2026 at 06:40 PM
    Le pitch du jeu ressemble à une parodie...
    grundbeld posted the 01/21/2026 at 10:11 PM
    51love Du coup ce sera plus une console. Et donc Sony n’aura pas besoin de s’aligner. Si Microsoft mue sa marque Xbox en un système très proche du PC bah ce sera… un PC estampillé Xbox et non une console.
    Sony peut continuer de dormir tranquille. Ils seront même les seuls maîtres sur leur créneau désormais.

    abookhouseboy C’est dommage d’ailleurs parce que le contexte pourrait donner un jeu intéressant. Mais comme faut toujours qu’ils incorporent leurs lubies à grands coups de truelle, je sens arriver le bide. Et évidemment ça crachera encore sur les méchants joueurs sexistes au lieu de se remettre en question. La musique on la connaît.
    51love posted the 01/21/2026 at 10:29 PM
    grundbeld L'architecture interne ne dicte pas le business model, et c'est la la plus grosse erreur que vous etes nombreux a faire sur gamekyo.

    Quand Sony devra gérer des jeux sur 3 formats : salon / portable / PC vu qu'ils semblent tendre vers tjs plus d'accessibilité, comme les tiers, comme Microsoft ..

    .. Ils seront bien content et les éditeurs tiers aussi d'ailleurs d'avoir fait le maximum pour rapprocher ses 3 ecosystemes et "simplement" faire du paramétrage pour telle ou telle machine plutôt que de devoir composer encore et tjs avec du matos exotique.

    En matiere d'optimisation, de simplicité d'écosystème, de compatibilité, tout est et sera nettement plus simple pour tout le monde, et la survie, la rentabilité des jeux en depend.

    C'est pour ça que les consoles se rapprochent d'une architecture universelle tel que le PC depuis 2 generations, mais le travail n'est pas tout a fait terminer.


    Apres qu'en interne ça soit une architecture PC, ça sera tjs étudiée et vendue comme une machine fermée, le grand public n'en a que faire du matos interne.
    kakakoleokuku posted the 01/22/2026 at 07:22 AM
    Hautement dispensable pour le coup … et par les temps qui courent , il n’y a pas de petites économies .
    rogeraf posted the 01/22/2026 at 10:23 AM
    skuldleif exclousif
    mibugishiden posted the 01/22/2026 at 12:58 PM
    Mdr le pitch, une chevaliere lesbienne au moyen age, ok vachement credible et pas woke du tout hein.

    Ils auraient pu faire un jeu sur Jeanne d'Arc si ils voulaient mettre une femme à l'honneur avec un minimum d'Histoire réelle, la ca fait quand meme vachement forcing, avec Jennifer English en prime en plus qui est woke aussi.
    ouken posted the 01/22/2026 at 01:23 PM
    Mdrrr quel perte
    simbaverin posted the 01/22/2026 at 03:46 PM
    51love Quand Sony devra gérer des jeux sur 3 formats : salon / portable / PC vu qu'ils semblent tendre vers tjs plus d'accessibilité, comme les tiers, comme Microsoft ..

    Désolé l’ami, mais je sais pas comment on peux dire ca…Donc pour toi PlayStation est un éditeurs tiers comme “Microsoft” ….?
    51love posted the 01/22/2026 at 05:19 PM
    simbaverin non c'est pas ce que je dis.
