Autre annulation du jour, 1348 Ex Voto annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series est désormais annulé sur Xbox Series.
Le jeu sortira le 12 Mars prochain, en espérant que d'ici là ils aient trouvé le 60fps.
"Affrontez les dures réalités de l'Italie de la fin du Moyen Âge à travers le regard d'une courageuse noble dont la vie est sur le point de basculer. Suivez Aeta (Alby Baldwin), une jeune chevalière errante, dans un périple éprouvant à travers l'Italie pour retrouver et sauver sa bien-aimée Bianca (Jennifer English)."
Bah bonne chance hein
Mine de rien, encore un jeu qui fait l'impasse des plateformes Xbox..
Que Microsoft sorte rapidement sa console sous architecture PC, ce problème de catalogue ne se posera plus ils auront le catalogue de jeu le plus complet jusqu'à ce que Sony s'aligne
shanks ça promet..
Sony peut continuer de dormir tranquille. Ils seront même les seuls maîtres sur leur créneau désormais.
abookhouseboy C’est dommage d’ailleurs parce que le contexte pourrait donner un jeu intéressant. Mais comme faut toujours qu’ils incorporent leurs lubies à grands coups de truelle, je sens arriver le bide. Et évidemment ça crachera encore sur les méchants joueurs sexistes au lieu de se remettre en question. La musique on la connaît.
Quand Sony devra gérer des jeux sur 3 formats : salon / portable / PC vu qu'ils semblent tendre vers tjs plus d'accessibilité, comme les tiers, comme Microsoft ..
.. Ils seront bien content et les éditeurs tiers aussi d'ailleurs d'avoir fait le maximum pour rapprocher ses 3 ecosystemes et "simplement" faire du paramétrage pour telle ou telle machine plutôt que de devoir composer encore et tjs avec du matos exotique.
En matiere d'optimisation, de simplicité d'écosystème, de compatibilité, tout est et sera nettement plus simple pour tout le monde, et la survie, la rentabilité des jeux en depend.
C'est pour ça que les consoles se rapprochent d'une architecture universelle tel que le PC depuis 2 generations, mais le travail n'est pas tout a fait terminer.
Apres qu'en interne ça soit une architecture PC, ça sera tjs étudiée et vendue comme une machine fermée, le grand public n'en a que faire du matos interne.
Ils auraient pu faire un jeu sur Jeanne d'Arc si ils voulaient mettre une femme à l'honneur avec un minimum d'Histoire réelle, la ca fait quand meme vachement forcing, avec Jennifer English en prime en plus qui est woke aussi.
Désolé l’ami, mais je sais pas comment on peux dire ca…Donc pour toi PlayStation est un éditeurs tiers comme “Microsoft” ….?