Autre annulation du jour, 1348 Ex Voto annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series est désormais annulé sur Xbox Series.Le jeu sortira le 12 Mars prochain, en espérant que d'ici là ils aient trouvé le 60fps."Affrontez les dures réalités de l'Italie de la fin du Moyen Âge à travers le regard d'une courageuse noble dont la vie est sur le point de basculer. Suivez Aeta (Alby Baldwin), une jeune chevalière errante, dans un périple éprouvant à travers l'Italie pour retrouver et sauver sa bien-aimée Bianca (Jennifer English)."