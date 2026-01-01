Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy XVI
name : Final Fantasy XVI
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC -
link49
link49
link49 > blog
[Switch 1/2] Final Fantasy XIV : Naoki Yoshida a ravivé l'espoir


Naoki Yoshida a ravivé l'espoir de voir Final Fantasy XIV sur consoles Nintendo grâce à une récente mise à jour : lors d'un événement du Nouvel An intégré au jeu, il a répondu avec enthousiasme « attendez-vous à une version Switch ».

Cette déclaration confirme ses propos précédents, dans lesquels il indiquait clairement que l'objectif de l'équipe est de porter le MMO sur un maximum de plateformes et que des discussions sont en cours. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, tout porte à croire que le projet est bel et bien d'actualité et pourrait se concrétiser prochainement.

Source : https://www.nintenderos.com/2026/01/final-fantasy-xiv-se-acerca-aun-mas-a-nintendo-switch-tras-estas-declaraciones/
    posted the 01/01/2026 at 08:32 PM by link49
    shambala93 posted the 01/01/2026 at 09:10 PM
    Il est quand même vieillissant techniquement et dans le combat, c’est du vieux Tab target . C’est so 2000’
