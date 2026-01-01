Naoki Yoshida a ravivé l'espoir de voir Final Fantasy XIV sur consoles Nintendo grâce à une récente mise à jour : lors d'un événement du Nouvel An intégré au jeu, il a répondu avec enthousiasme « attendez-vous à une version Switch ».
Cette déclaration confirme ses propos précédents, dans lesquels il indiquait clairement que l'objectif de l'équipe est de porter le MMO sur un maximum de plateformes et que des discussions sont en cours. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, tout porte à croire que le projet est bel et bien d'actualité et pourrait se concrétiser prochainement.
Source : https://www.nintenderos.com/2026/01/final-fantasy-xiv-se-acerca-aun-mas-a-nintendo-switch-tras-estas-declaraciones/
posted the 01/01/2026 at 08:32 PM by link49