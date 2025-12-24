Alors que CD Projekt RED travaille sur The Witcher 4 et que Fool’s Theory travaille sur un remake du premier The Witcher, les analystes pensent que les deux studios collaborent également sur un tout nouveau DLC pour The Witcher 3 : Wild Hunt. Selon le journal polonais Strefa Inwestorów, l'analyste Mateusz Chrzanowski de Noble Securities prédit la sortie d'un important DLC en mai 2026. Ce DLC, qui fera le lien entre l'histoire de The Witcher 3: Wild Hunt et celle de The Witcher 4, devrait être disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X/S à l'occasion du 11e anniversaire de la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt, sorti initialement sur PC, PS4 et Xbox One le 18 mai 2015. Ce DLC devrait également donner un véritable coup d'envoi à la campagne marketing de The Witcher 4, dont la sortie est prévue fin 2027.
Il est à noter que les deux principaux DLC de The Witcher 3: Wild Hunt, Hearts of Stone et Blood and Wine, ont déjà conclu la majeure partie de l'histoire de Geralt de Riv. Compte tenu de cela, et du fait que The Witcher 4 mettra en scène une toute nouvelle protagoniste, Ciri, la fille adoptive de Geralt, ce DLC, dont la sortie est encore incertaine, devrait nous offrir un aperçu plus approfondi de son histoire, notamment de l'entraînement qu'elle suit pour devenir la sorceleuse aguerrie que l'on a pu apercevoir dans la bande-annonce de The Witcher 4.
Selon les rumeurs, le studio Fool's Theory serait en charge du développement de ce DLC, puisqu'il compte plusieurs développeurs ayant déjà travaillé sur des jeux de la franchise The Witcher. CD Projekt RED n'a toutefois fait aucune annonce ni confirmé la sortie de ce DLC pour le moment.
Concernant le remake du premier The Witcher, CD Projekt RED a confirmé sa sortie prévue après celle de Polaris, nom de code interne du studio pour The Witcher 4. Lors d'une conférence sur les résultats financiers, Adam Kiciński, président et co-PDG de CD Projekt Group, a expliqué que le remake exploitera la technologie basée sur l'Unreal Engine 5, également utilisée pour The Witcher 4.
« Pour en revenir au remake de The Witcher et à sa date de sortie », a déclaré Kiciński, « oui, il sortira après Polaris, ce qui découle de notre vision du projet. Le remake de The Witcher s'appuiera en grande partie sur les technologies de Polaris et sera donc développé en partie en parallèle. Mais une fois Polaris lancé, tout sera finalisé et une partie de son contenu sera réutilisée dans le remake. »
Le PDG de Fool’s Theory, Jakub Rokosz, s’est également exprimé sur le travail du studio sur le remake de The Witcher en janvier 2024, où il a indiqué que le studio supprimerait les parties du titre original considérées comme mauvaises, obsolètes ou « inutilement complexes » selon les normes modernes du jeu vidéo.
Source : https://gamingbolt.com/the-witcher-3-to-get-new-dlc-in-may-2026-as-lead-up-to-the-witcher-4s-release-in-2027-analyst/