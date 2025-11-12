profile
all
[RUMEUR] Un nouveau DLC scénarisé pour The Witcher 3
Jeux Video


Si ma mémoire est bonne, le sujet avait déjà été abordé par le passé mais vient d'être renforcé par l'insider polonais qui avait déjà balancé de nombreuses choses vraies sur CD Projekt (notamment sur CP 2077).

Donc en gros, Fool's Theory préparerait (en plus du remake de The Witcher 1) un DLC surprise pour The Witcher 3, pas au niveau d'une extension mais néanmoins scénarisé, faisant la transition vers le futur The Witcher 4. Rien ne dit si ce sera gratuit ou payant.
    posted the 12/11/2025 at 04:43 PM by shanks
    comments (15)
    magneto860 posted the 12/11/2025 at 04:49 PM
    The Witcher 3 a pourtant une "complete edition", ca serait bête de la faire mentir, si c'est gratuit pourquoi pas, mais quand on choisit un nom d'édition on s'y tient.
    pcverso posted the 12/11/2025 at 04:50 PM
    Ce serais énorme
    adamjensen posted the 12/11/2025 at 04:59 PM
    J'ai adoré la trilogie, mais bon, sortir un truc 10 ans plus tard, je sais pas trop...
    Si c'est vrai, ca a intérêt à être de qualité et assez long.
    Sinon, si c'est juste un truc vite fait ou merdique, je perdrais pas mon temps à revenir dessus.
    Réponse ce soir.
    kirk posted the 12/11/2025 at 04:59 PM
    Je dis pas non même si je préférais un autre dlc pour Cyberpunk.
    torotoro59 posted the 12/11/2025 at 05:03 PM
    goldmen33 ahhhhh
    rogeraf posted the 12/11/2025 at 05:08 PM
    C'est un DLC avec Gordon Freeman
    marcelpatulacci posted the 12/11/2025 at 05:18 PM
    Mmmm...

    Le gameplay a mal vieilli, il faudrait le mettre a jour sans compté l'inventaire qui est un bordel pas possible. Aprés oui pourquoi pas, le jeu est magnifique, il mérite un remaster.
    51love posted the 12/11/2025 at 05:31 PM
    Ça fait un moment que je me tâte a refaire le jeu dans sa version 'current' gen, qui elle même a eu tout un tas de mod d'amélioration encore par dessus.

    Ça serait vraiment cool et l'occasion de me relancer dans cet univers.

    J'ai refait CP2077 dans sa version définitive en 2025, peut être TW3 en 2026 du coup
    kakazu posted the 12/11/2025 at 06:18 PM
    magneto860 Depuis le temps que c'est sorti ils'est passé beaucoup et les plans peuvent changer. Si c'est un dlc payant peut être que les possesseurs de cette édition l’auront gratuitement, attendons de voir
    magneto860 posted the 12/11/2025 at 07:02 PM
    kirk L'édition vendue avec DLC est l'édition Ultime, donc pareil, en terme de vocabulaire ça me semble difficile de ne pas perdre le consommateur.

    Autant Édition Royale ca veut rien dire et c'est confus, autant Édition complète, définitive ou ultime, c'est clair en soi.
    torotoro59 posted the 12/11/2025 at 07:46 PM
    kirk je suis d'accord et j'aimerai voir la lune...
    kirk posted the 12/11/2025 at 07:53 PM
    torotoro59 Yep ça et le Crystal Palace. J'espère un des deux dans la suite.
    torotoro59 posted the 12/11/2025 at 08:00 PM
    kirk ah oui aussi et pourquoi pas ajouter les mods pour consoles aussi
    kirk posted the 12/11/2025 at 08:16 PM
    torotoro59 Ils comptent rendre certains mods dispo pour Witcher 3 sur console, ça serait logique que Cyberpunk suive cette logique.
    goldmen33 posted the 12/12/2025 at 04:09 PM
    torotoro59 hop hop hop ça mérité un nouveau run
