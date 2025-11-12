Si ma mémoire est bonne, le sujet avait déjà été abordé par le passé mais vient d'être renforcé par l'insider polonais qui avait déjà balancé de nombreuses choses vraies sur CD Projekt (notamment sur CP 2077).
Donc en gros, Fool's Theory préparerait (en plus du remake de The Witcher 1) un DLC surprise pour The Witcher 3, pas au niveau d'une extension mais néanmoins scénarisé, faisant la transition vers le futur The Witcher 4. Rien ne dit si ce sera gratuit ou payant.
Si c'est vrai, ca a intérêt à être de qualité et assez long.
Sinon, si c'est juste un truc vite fait ou merdique, je perdrais pas mon temps à revenir dessus.
Réponse ce soir.
Le gameplay a mal vieilli, il faudrait le mettre a jour sans compté l'inventaire qui est un bordel pas possible. Aprés oui pourquoi pas, le jeu est magnifique, il mérite un remaster.
Ça serait vraiment cool et l'occasion de me relancer dans cet univers.
J'ai refait CP2077 dans sa version définitive en 2025, peut être TW3 en 2026 du coup
Autant Édition Royale ca veut rien dire et c'est confus, autant Édition complète, définitive ou ultime, c'est clair en soi.