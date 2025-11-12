Jeux Video

Si ma mémoire est bonne, le sujet avait déjà été abordé par le passé mais vient d'être renforcé par l'insider polonais qui avait déjà balancé de nombreuses choses vraies sur CD Projekt (notamment sur CP 2077).Donc en gros, Fool's Theory préparerait (en plus du remake de The Witcher 1) un DLC surprise pour The Witcher 3, pas au niveau d'une extension mais néanmoins scénarisé, faisant la transition vers le futur The Witcher 4. Rien ne dit si ce sera gratuit ou payant.