[Switch 2] Pensez-vous que Zelda : Ocarina of Time va avoir son Remake?


Vous pensez qu'on aura un remake, pas une version 3D, du jeu TheLegend of Zelda : Ocarina of Time un jour ? Sur Switch 2 peut-être ?

On a eu bien Luigi Mansion 2, on ne sait jamais, peut-être qu'on verra d'autres jeux 3DS arriver un jour sur Switch 2.

Il s'est d'ailleurs écoulé plus de temps entre le remake 3DS (juin 2011) et maintenant (décembre 2025) qu'entre la sortie originale (novembre 1998 ) et le remake 3DS.

Enfin, l'année prochaine, c'est le 40e anniversaire de la licence. On va avoir quelque chose. Que ce soit des portages mis à jour des remakes 3DS, les portagess HD de Wind Waker/Twilight Princess, une ressortie de Link Between Worlds, ou carrément quelque chose de nouveau.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1pmkzb9/do_you_guys_think_well_ever_get_an_ocarina_of/?captcha=1/
    posted the 12/21/2025 at 02:46 PM by link49
    comments (20)
    senseisama posted the 12/21/2025 at 02:49 PM
    Il paraît que nintendo va faire une grosse annonce avant la fin de l'année. Peut-être ocarina of time remake
    mazeroza posted the 12/21/2025 at 02:57 PM
    J'ai entendu je ne sais plus où qu'ils voulaient mettre monolith s'occuper d'un épisode de zelda.
    jeanouillz posted the 12/21/2025 at 03:05 PM
    Non, ça n'a pas de sens, surtout après les derniers zelda, retourner sur un titre aussi limité en terme d'exploration et de contenu, je ne sais pas comment ils le justifieraient.
    Surtout que les Zelda 64 sont sur les consoles virtuelles derrière un abo payant.
    Peut etre qu'on aura d'autres petits Zelda (comme Link Between World etc) en attendant le prochain gros
    kageyama posted the 12/21/2025 at 03:20 PM
    Ils sont deja dispo dans le nso donc se serait etonnant
    linkstar posted the 12/21/2025 at 03:38 PM
    Ça n'arrivera pas. Et si ça arrive, pour je ne sais quelle raison, ça sera un remaster sans grand effort et les gens seront déçus.
    ducknsexe posted the 12/21/2025 at 03:51 PM
    Si cest pour faire, juste un remaster ça sera poubelle direct.
    Un vrai remake serais top. Quand je voie certains fan recrée des zones de toute pièce Oot sur youtube ca donne envie.

    Si le projet se fait dans les coulisses Nintendo vont sûrement délégué le travail a un autre studio
    5120x2880 posted the 12/21/2025 at 03:54 PM
    jeanouillz Ils le justifieraient comme le remake de Link Awakening (dont l'épisode de base est aussi en console virtuelle)
    drybowser posted the 12/21/2025 at 04:04 PM
    Un remake n'aurait de sens que si la map est entièrement revue et agrandie ! Le jeu était considéré comme gigantesque a l époque , il serait ridiculement petit maintenant , il faudrait a peine 2 heures pour parcourir la map d'un bout à l autre (ceux qui se sont amusés a comparer les tailles des map : Zelda oot = 1 km2 Zelda botw = 360 km2 ! ) .
    sonilka posted the 12/21/2025 at 04:25 PM
    J'espère bien que non. Deja parce que le jeu a deja eu droit à un retour sur 3DS ensuite parce que ca nécessiterait énormément de changement. Si c'est juste refaire le jeu visuellement ce n'est pas la peine. Quitte à faire des remakes graphiques autant poursuivre avec les opus 2D notamment avec OoA/OoS qui sont des Zelda assez méconnus de pas mal de joueurs.
    wickette posted the 12/21/2025 at 04:27 PM
    Il faut surtout des nouveaux jeux pour moi, autant l’échec de la wiiU a ramené pleins de portages logiques switch 1 pour moi…autant la switch 2 c’est bon quoi, surtout qu’on a eu un bon remake sur 3DS

    Si c’est un remake développé par une team externe, type Grezzo à la limite ok, mais les team internes faut qu’elles bossent sur de nouveaux jeux
    link49 posted the 12/21/2025 at 04:48 PM
    Après rien n'empêche Nintendo de mettre un autre studio en château Remake, ou un éditeur tier comme Capcom.
    masharu posted the 12/21/2025 at 04:54 PM
    Logiquement si des choses doit être faites ça sera pour un milestone. Genre 2028 ça sera les 30 ans de Orcarina of Time, le jeu Zelda le plus populaire en dehors de l'arc Wild (BOTW/TOTK).

    Mais la communauté attend plus The Wind Waker et Twilight Princess à cause de rumeurs et croyances, que ça va finir par y arriver.
    amario posted the 12/21/2025 at 05:50 PM
    A quoi bon. Il était révolutionnaire a l'époque. La nostalgie permet de l'apprécier même dans sa version 64. Pas besoin de remake. Les nouveaux joueurs ne sentiront qu'un retour en arrière
    link49 posted the 12/21/2025 at 05:59 PM
    amario Pas forcément. Il suffit de faire un gros travail en s'appuyant sur les capacités de la Switch 2, et ça devrait être intéressant comme approche je pense.
    ghouledheleter posted the 12/21/2025 at 06:47 PM
    Vous pensez a un remake de ocarina of time?
    Je miserai plus sur un remake de twilight princess.
    C'est le seul qui n'est pas jouable sur switch.
    cyr posted the 12/21/2025 at 09:51 PM
    Il faut tourner la page. Faut que je pense a continuer ma version 3DS....je dois finir le temple de l'eau
    link49 posted the 12/22/2025 at 05:20 AM
    cyr Perso, je ne serais pas contre finir ce chef d'oeuvre un nième fois.
    fruity posted the 12/22/2025 at 08:26 AM
    Non
    cyr posted the 12/22/2025 at 08:27 AM
    link49 je l'ai jamais fini, tous comme majora mask....
    link49 posted the 12/22/2025 at 08:33 AM
    cyr Majora je l'ai fini 1 fois, Ocarina of Time je dirais au mois 4 fois.
