Vous pensez qu'on aura un remake, pas une version 3D, du jeu TheLegend of Zelda : Ocarina of Time un jour ? Sur Switch 2 peut-être ?
On a eu bien Luigi Mansion 2, on ne sait jamais, peut-être qu'on verra d'autres jeux 3DS arriver un jour sur Switch 2.
Il s'est d'ailleurs écoulé plus de temps entre le remake 3DS (juin 2011) et maintenant (décembre 2025) qu'entre la sortie originale (novembre 1998 ) et le remake 3DS.
Enfin, l'année prochaine, c'est le 40e anniversaire de la licence. On va avoir quelque chose. Que ce soit des portages mis à jour des remakes 3DS, les portagess HD de Wind Waker/Twilight Princess, une ressortie de Link Between Worlds, ou carrément quelque chose de nouveau.
Surtout que les Zelda 64 sont sur les consoles virtuelles derrière un abo payant.
Peut etre qu'on aura d'autres petits Zelda (comme Link Between World etc) en attendant le prochain gros
Un vrai remake serais top. Quand je voie certains fan recrée des zones de toute pièce Oot sur youtube ca donne envie.
Si le projet se fait dans les coulisses Nintendo vont sûrement délégué le travail a un autre studio
Si c’est un remake développé par une team externe, type Grezzo à la limite ok, mais les team internes faut qu’elles bossent sur de nouveaux jeux
Mais la communauté attend plus The Wind Waker et Twilight Princess à cause de rumeurs et croyances, que ça va finir par y arriver.
Je miserai plus sur un remake de twilight princess.
C'est le seul qui n'est pas jouable sur switch.