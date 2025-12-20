Après que des joueurs aient découvert l'utilisation d'IA pour réaliser Clair Obscur Expedition 33, celui-ci s'est vu destitué de ses 2 prix (jeu de l'année et premier jeu) aux Indie Game Awards 2025...(C'est une des images montrée par les joueurs, extraite de Clair Obscur)Alors de mon côté, je ne pense pas qu'on devrait en arriver là (je veux dire pour créer des textures basiques ou modéliser des tasses et des fourchettes dans une cuisine random de Call of Duty, je ne vois pas la différence entre acheter un asset de modèles Unreal Engine 5 ou de les générer via l'IA), mais je comprends que de plus en plus de joueurs grondent contre cette technologie, comme en témoigne la situation de Larian Studio depuis quelques jours.