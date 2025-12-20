Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo !
Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : PC
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
all
IA générative : Clair Obscur finalement disqualifié des Indie Game Awards, après y avoir remporté 2 titres
Après que des joueurs aient découvert l'utilisation d'IA pour réaliser Clair Obscur Expedition 33, celui-ci s'est vu destitué de ses 2 prix (jeu de l'année et premier jeu) aux Indie Game Awards 2025...


(C'est une des images montrée par les joueurs, extraite de Clair Obscur)

Alors de mon côté, je ne pense pas qu'on devrait en arriver là (je veux dire pour créer des textures basiques ou modéliser des tasses et des fourchettes dans une cuisine random de Call of Duty, je ne vois pas la différence entre acheter un asset de modèles Unreal Engine 5 ou de les générer via l'IA), mais je comprends que de plus en plus de joueurs grondent contre cette technologie, comme en témoigne la situation de Larian Studio depuis quelques jours.
Otakugame.fr - https://otakugame.fr/scandale-indie-game-awards-clair-obscur-disqualifie-pour-utilisation-dia-generative/
    posted the 12/20/2025 at 07:30 PM by suzukube
    comments (54)
    sdkios posted the 12/20/2025 at 07:40 PM
    Completement idiot. Je vois pas pourquoi on pourrait pas utiliser l'IA pour s'aider dans certaines tâches. Ca permet du gagner du temps et des resources.
    suzukube posted the 12/20/2025 at 07:42 PM
    sdkios Je suis du même avis que toi, j'ai l'impression que les gens diabolisent tout, on se croirait revenu à l'époque des "emails qui vont tuer le courrier papier physique" ou que "Internet c'est le maaaaaaaaaal absolu"...
    batipou posted the 12/20/2025 at 07:43 PM
    Oui c’est vrai que de générer des elements de décor OSEF plutôt que de demander à des développeurs de gaspiller du temps pour faire de faux journaux c’est très grave MDR.
    suzukube posted the 12/20/2025 at 07:46 PM
    batipou J'suis si fier de vos réactions
    suzukube posted the 12/20/2025 at 07:51 PM
    J'pose ça là aussi. Est-ce mieux les jeux qui reposent à 200% sur des assets (qui, ok, n'ont pas été générées par de l'IA) ?
    senseisama posted the 12/20/2025 at 07:57 PM
    Aller dire ça hayao miyazaki. Les vrai n'utilise pas la IA.
    51love posted the 12/20/2025 at 07:59 PM
    Sacrilege retirons lui tous ses awards assez cocasse pour un jeu ou le coté artistique est sa principale force là ou on craint que l'IA generative va rendre les productions sans charme.

    apres les regles sont les regles, mais bon courage pour retrouver les traces d'IA generatives dans les jeux les mecs vont pas s'en vanter mais le font tous desormais.
    altendorf posted the 12/20/2025 at 08:00 PM
    Encore du bad buzz pour rien, le problème c'est surtout de l'avoir nommé dans cette compétition. Ce n'est pas un jeu indépendant.
    dalbog posted the 12/20/2025 at 08:09 PM
    C'est complètement débile mais prévisible.

    Sa victoire écrasante a fait de nombreux jaloux et des haineux à travers le monde, parce que son jeu préféré a été éclipsé.
    kurosu posted the 12/20/2025 at 08:11 PM
    Cheh
    suzukube posted the 12/20/2025 at 08:13 PM
    altendorf Sandfall Interactive n'est pas indépendant ?
    akinen posted the 12/20/2025 at 08:14 PM
    Mérité, j’espère qu’ils iront en prison. Je cherche actuellement leurs adresses pour repeindre leurs maisons de sang de porc.
    suzukube posted the 12/20/2025 at 08:19 PM
    altendorf (Et si on parle d'édition par Kepler, un jeu indé n'est pas forcément auto-édité ^^)
    yukilin posted the 12/20/2025 at 08:20 PM
    On sent que certaines personnes font preuve d'un "fair play" et d'un respect plutôt limité, sans parler d'une certaine "jalousie".
    Mais bon, on assiste toujours à ce genre de situations quand une réussite est aussi éclatante
    micheljackson posted the 12/20/2025 at 08:28 PM
    Alors qu'ils auraient pu embaucher un truc à cheveux bleus/roses pour réaliser ces 3 textures ! C'est honteux !

    shao posted the 12/20/2025 at 08:32 PM
    altendorf
    C'est un jeu indé? Les gens pensent encore que jeu indé = jeu auto-financé et non édité? Si vous pensez vraiment cela alors très peut de jeux le sont en fait. Parce que la majorité des jeux nominés aux GA dans la caté ne sont pas auto-financé.
    draer posted the 12/20/2025 at 08:34 PM
    Ça date de cet été cette histoire de texture IA. C'était juste un placeholder oublié qu'ils ont direct remplacé dès que des joueurs leur ont fait remarquer.
    5120x2880 posted the 12/20/2025 at 08:50 PM
    Rien à foutre des game awards et je suis pro-IA, mais si il y a écrit dans les règles « pas d'IA génératives » et que ton jeu contient des images d'IA génératives, c'est qu'il y a bien un problème, mais du coup, qu'ils corrigent le souci et qu'on examine les autres jeux aussi, fin de l'histoire.
    celebenoit84 posted the 12/20/2025 at 08:56 PM
    De toute manière tout le monde va y passe a cette fichue ia. Les tâches deviennent de plus en plus complexes dans les jeux video. Faire travailler 500 sur un même jeu, tous les studios n'en ont pas les moyens. Alors il faut arrêter car les studios qui ne prennent pas le virage de ia seront sûrement ceux qui fermeront plus tard.
    wickette posted the 12/20/2025 at 09:19 PM
    COEXP33 c'est le jeu le plus artistique de l'année pour moi, avec une bande son, du voice acting, du motion capture superbes, une vrai D.A "belle epoque"

    Les règles sont les règles maintenant, mais c'est le jeu le plus "humain" de 2025, donc ok normal pour la disqualification, un oubli est un oubli (la règle précise genAI "en production") mais maintenant si certains vont gueuler pour un placeholder oublié et cracher comme si sandfall avait fait leur jeu via un prompt, on est sur du délire pure et simple.
    shambala93 posted the 12/20/2025 at 10:10 PM
    Ça sent le combat politique pour occidentaux désœuvrés !
    amario posted the 12/20/2025 at 10:14 PM
    Et quand tout les jeux utiliseront de l'IA, ce sera balo pour décerner des prix
    apollokami posted the 12/20/2025 at 10:17 PM
    La déferlante de haine par la meute décérébrée envers Sandfall et Larian est hallucinante.
    mizuki posted the 12/20/2025 at 10:46 PM
    La triste vie des gens qui ont dû regarder chaque pixel du jeu pour trouver un angle de polémique
    guiguif posted the 12/20/2025 at 10:55 PM
    Déjà qualifier ce jeu d'indé...
    nicoliafox posted the 12/20/2025 at 11:23 PM
    J'ai l'impression que bcp ici ne comprennent pas que les "Indies Game Awards" n'ont rien a voir avec "The Game Awards" de Geoff Keighley.

    Et qu'il s'agit surtout d'un regroupement de cheveux bleus dont le flux officiel de la "cérémonie" 25 a fait 4.000 vues.

    TGA 25 c'est 171 millions de vues cumulés.
    nicoliafox posted the 12/20/2025 at 11:29 PM
    suzukube Laisse tomber, ceux qui disent "c'est pas un jeu indépendant" se basent toujours sur leur définition personnelle de ce qu'est un indé.

    Uniquement des studios avec des dev en slip dans un garage, sans argent, sans éditeur. Et finissent par te citer ensuite des "vrais" indés qui rentrent même pas dans ces critères.
    jackfrost posted the 12/21/2025 at 12:12 AM
    Ça peut également aider les indés, je ne vois pas l'intérêt de cracher sur l'IA.

    wickette Merci pour la précision, donc c'est normal.
    kroseur posted the 12/21/2025 at 12:24 AM
    Complètement débile, en quoi ca efface le mérite de leur jeu ? Tous les studios utilisent ou finiront par utiliser l'IA de toute manière. A partir du moment ou ca aide à aller plus vite pour se concentrer sur d'autres choses en quoi ca dérange ?
    51love posted the 12/21/2025 at 01:17 AM
    nicoliafox

    dans 10 ans ils auront tjs pas compris ce qu'est un jeu indé ne t'inquiete pas
    sadagast posted the 12/21/2025 at 01:22 AM
    Le problème de l'IA, ce n'est pas son utilisation, c'est surtout le manque de régulation et de contrôle de cet outil dans tout les domaines. Que Larian et Sandfall utilise l'IA, dans leur cas, générative, c'est une chose, mais il faut à tout prix qu'elle soit régulé et contrôlé comme tout les outils d'IA, sinon, à la portée de tous, cela peut devenir un outil dangereux au point d'engendrer des dérives sur le doublage par exemple ou même le deepfake, des conséquences néfastes sur les emplois et de mettre à mal, les droits des artistes sur leurs œuvres.

    Il faut donc mettre en place des garde-fous et des organismes internationaux de régulation pour réserver toute forme d'IA, même générative, à des entreprises professionnels qui s'engagent à respecter des conditions et des normes mises en place car c'est avant tout une mesure de protection. Ainsi, les entreprises de JV et même n'importe quel entreprises utilisant l'IA doivent se voir imposer une utilisation minimum de 5%, histoire que le travail soit considéré comme qualitatif et honnête vis-à-vis du droit du consommateur.

    C'est d'ailleurs pour ça que les acteurs de doublage se battent pour faire réguler et interdire l'IA dans le Doublage et que les gens n'ont pas le droit de les critiquer pour ça car il faut rappeler que les dernières conséquences de l'IA sur leur travail ont permis par exemple à une entreprise d'intelligence artificielle de créer sans pression/OLKM, un trailer d'un film de Stallone avec la Voix d'Alain Dorval alors qu'il était décédé (C'était d'ailleurs la faute de sa fille et de sa femme car ayant donné un échantillon de voix), de permettre à une Chaîne YouTube totalement illégale (qui a été clôturé heureusement) d'utiliser la Voix de Jacques Frantz pour des livres audios (accessoirement illégaux eux aussi car bon, il faut aussi avoir des droits de diffusion pour publier des livres audios comme Audible le fait par exemple, engageant même des professionnels du doublage pour la narration), de laisser Aspyr voler la Voix de Françoise Cadol par IA sur le Remastered des Premiers Tomb Raider et de permettre à Prime Video de faire un doublage anglais exclusivement en IA sur l'Anime Banana Fish, ce qui a été un véritable scandale et qui a forcé Prime Video à supprimer le doublage anglais.

    Donc, l'IA, c'est bien ? Oui et Non. Faut juste la réguler, la contrôler et l'interdire dans certains domaines, tout simplement.
    bennj posted the 12/21/2025 at 01:38 AM
    kroseur il y a des règles. Tu ne les respectent pas, tu as donc mentis alors tu es punis. Normal, non ?

    Ce que je trouve un peu hallucinant ici c'est de voir ici l'hypocrisie générale car on parle du jeu qui a été reconnu qualitatif par beaucoup. Maintenant si c'était Ubisoft à la place de ce studio vous seriez tous en train de leur cracher au visage. Bungie avec Marathon s'est fait défoncer et à juste titre car ils ont utilisé des assets sans rémunérer leur créateur. Mais vous pensez que ça fonctionne comment I'ia ? Que c'est un robot qui fait de la magie comme un grand en créant de toute pièce des textures avec son gros cerveau d'ia comme un humain ? Non on lui donne à manger des quantités astronomique de données récupérees sur le net, la plupart du temps sans aucun respect (ni rémunération) des créateurs en question.

    Donc non désolé mais l'IA générative c'est clairement de la merde actuellement car comme le dit sadagast rien n'est réglementé et c'est le farwest complet.

    Comment vous reagiriez vous si vous en tant qu'artiste vous vous vous rendiez compte que votre travail vous a été volé littéralement pour entraîner une IA qui sera vendue et pour lequel le créateur se fera de l'argent sur votre dos ?
    dalbog posted the 12/21/2025 at 04:07 AM
    bennj

    On le sait depuis la sortie du jeu...
    Et confirmé en juin dans le journal El Pais.

    C'était des assets temporaires remplacées ensuite par des vraies.

    Avant de donner des leçons, renseigne toi.
    ferthahuici posted the 12/21/2025 at 05:12 AM
    Il faut bien s'occuper dans la vie.

    La question de "IA pas IA" c'est de toute façon trop tard pour se la poser, toutes les entreprises dans toutes les industries commencent à s'y mettre, on parle de business et de productivité, pas de charité ou d'éthique et il faut arrêter de mettre de la noblesse partout pour rien.

    Expedition 33 est un jeu excellent, peu importe l'utilisation de l'IA, c'est la qualité du produit que les gens retiendront.

    C'est triste de se dire que des métiers pourront en pâtir mais c'est le jeu, je travaille aussi dans un secteur où l'IA et les Agents pourront remplacer mon travail sous peu et plutôt que de râler j'essaye de trouver une façon de composer avec.
    malroth posted the 12/21/2025 at 09:28 AM
    Ils ne meritaient pas de BASE d'etre dans ces deux categories donc JUSTICE .

    maintenant il doit aussi rendre le titre du meilleur rpg et c'est ok pour moi ^^

    Le reste il peux meriter, j'ai rien à dire.

    Mais deja la c'est une vraie justice, ia ou pas je m'en cogne de ça. Il n'a rien à faire dans les indé quand ya presque 100 personnes au total quinont contribué au jeu
    nicoliafox posted the 12/21/2025 at 10:26 AM
    malroth Parler de justice et de mérite alors tu te base sur des propres critères. La bonne blague.

    Du coup c'est quoi tes critères du gentil petit indé méritant ? Il faut être 2 max pour être indé ? A trois personnes, t'est plus indé ? Auto-publié ? Quel budget max ?
    tripy73 posted the 12/21/2025 at 10:29 AM
    J'ai viré mon vote de l'article parce que comme l’a draer, il s'agissait d'un placeholder qui a depuis été modifié et le studio a indiqué qu'il n’y avait pas d'éléments généré par IA dans le jeu.

    De plus cette cérémonie de récompenses n'est qu'une vaste blague, que ce soit dans l'orientation des jeux choisis ou encore le fait qu'ils récompensent des jeux qui ne sont pas de véritable jeux indépendants.

    Après avoir viré Expedition 33 ils ont choisi Blue Prince, qui lui aussi est un jeu édité par un éditeur, Raw Fury et utilise également de l’IA générative, bref la justification de disqualifier Expedition 33 se trouve ailleurs...
    dalbog posted the 12/21/2025 at 10:30 AM
    Très cocasse

    Blue Prince utilise l'IA pour la génération procédurale...
    malroth posted the 12/21/2025 at 10:44 AM
    nicoliafox si pour toi Clair obscure boxe dans la meme categorie que Blue prince ou silksong pour ne citer que ces deux la, bah ecoute je te laisse l'honneteté de le dire.

    c'est juste pas comparable en tout point.

    faut doser.
    wickette posted the 12/21/2025 at 10:47 AM
    bennj rien à voir avec Marathon, tu le sais bien que dans le cas de Bungie ils se sont appropriés les travaux d’un artiste dans le jeu en production sans jamais le créditer/remunerer

    Ici c’est des assets placeholders remplacés 3 jours après, remplacés aussi vite c’est clairement qu’ils avaient faits les vrais textures avant, pareil anno 117 ils ont remplacé vite

    L’IA generative n’est pas regulée et ingère les travaux de millions d’artistes c’est vrai mais il y a une grosse différence entre ce qu’a fait bungie ou ubisoft/sandfall non
    nicoliafox posted the 12/21/2025 at 10:53 AM
    malroth Y a littéralement une CENTAINE de noms au générique de SILKSONG, la core team c'est 4 millionnaires, le jeu est gamepass day-one donc a également été financé par Microsoft. C'est ça ton petit indé ? C'est une blague ??

    Blue Prince, une vingtaine d'intervenants pour le dev d'après le générique, (tu crois que le dev a fait les musiques a la bouche ?) + 50 intervenants supplémentaires car le titre a un éditeur.

    Vous vous tapiez votre meilleur sieste quand Stray avait eu les distinctions de meilleur indé et meilleur premier jeu indé
    nicoliafox posted the 12/21/2025 at 11:33 AM
    Et puis citons aussi le dernier grand concurrent indé du titre aux TGA: Hades II, dont personne ne remet ici en cause leur statut d'indépendant: pourtant dev avec une équipe de 25 personnes, avec un budget estimé a 15 millions de dollars. La aussi avec des dizaines et des dizaines d'intervenants externes.

    Parce que si on se met a compter le joueur de flute de l'orchestre, les traducteurs et l'alternant du commercial dans EX33, y a pas de raison qu'on fasse pas la même chose avec tous ces studios.
    syfer posted the 12/21/2025 at 03:19 PM
    Mérité, jeu surcoté.
    dalbog posted the 12/21/2025 at 04:51 PM
    syfer

    Ne prend pas ton avis pour une généralité.
    Si le jeu est autant apprécié c'est qu'il y a une raison à ça.

    C'est à cause de cette jalousie que ce genre de toxicité existe.
    Vous ne supportez le succès des autres.
    bennj posted the 12/21/2025 at 05:26 PM
    dalbog Tu vas te rendre compte un jour que ton pseudo argument "C'est à cause de cette jalousie que ce genre de toxicité existe. Vous ne supportez le succès des autres." est complètement débile ? Sérieux c'est le discours débile de mecs qui te sortent que les gens sont jaloux du succès d'Hanouna lol

    Qui est développeur ici ? Qui commercialise son jeuxvideo ? Donc qui pourrait être jaloux du succès d'un développeur français en plus. C'est d'une débilité sans nom.

    Et surtout ca peut se retourner en 2s. Les personnes qui parlent de jalousie le font généralement car il n'y aucune argumentation derrière. C'est typiquement le mot fourre tout que tu peux placer partout sans rien justifier.
    maki4vel posted the 12/21/2025 at 08:19 PM
    Vraiment bidon de les disqualifiés pour ça alors que l'IA va surement devenir ces prochaines années la meilleure amie des dev et encore plus des dev indé qui pourront économiser du temps et de l'argent. Ce bash anti IA devient de plus en plus ridicule.
    lexomyl posted the 12/21/2025 at 09:17 PM
    Tant mieux ce jeu de facho
    fritesmayo76 posted the 12/21/2025 at 09:28 PM
    Perso osef de Clair Obscur et qu'il ai le titre ou non, mais qu'on vienne pas me faire croire que c'est le seul jeu qui intègre de l'ia générative.
    ouken posted the 12/21/2025 at 11:01 PM
    Mdr dans 2 ans tout sera sou IA et tout le monde bandera dessus
    sadagast posted the 12/21/2025 at 11:06 PM
    Ferthahuici Déjà, ça veut dire quoi exactement, de ne pas mettre de la noblesse partout pour rien ? Tu entends quoi par là, exactement ? On se bat pour ne pas être remplacés et toi, tu nous parle de noblesse, de charité et d'éthique comme si c'étaient les pires maux du monde ? Moi, je te parle du Droit des Artistes, à moins qu'eux aussi doivent "composer" comme toi ? Comprendre par là d'attendre de perdre leur travail sans se défendre et de ne pas affronter une fausse évidence qui a été décidé entre bureaucrates et technocrates par une industrie prête à détruire des emplois pour une question "de business et de productivité" ?

    Ferthahuici, on est pas comme toi, à attendre que la tempête passe. Nous, on emmerde pas l'éthique, la charité, l'honneur, la noblesse que tu exècre tant et avant tout, le respect du droit des artistes. On soutient des gens qui se battent pour réguler et contrôler des choses qui vont à l'encontre de leurs droits et qui peuvent leur faire perdre leur emploi et pas que celui des artistes, mais aussi tout les travailleurs.

    Genre, tu serais prêt à vivre dans un Monde où l'IA nous remplace tous ? En fait, on doit juste attendre patiemment de tous perdre nos emplois pour question de business et de productivité. Je ne suis pas certain qu'on soient tous majoritairement prêts à "composer" comme toi et à accepter une réalité imposée sans réagir.
    ferthahuici posted the 12/22/2025 at 03:48 AM
    sadagast

    Merci pour ton pavé de noble chevalier néanmoins le monde ne tourne pas autour de belles valeurs, désolé de te l'apprendre.

    On parle d'argent, de business, et dans ce cas de figure tout est bon pour augmenter la productivité et faire baisser les prix.

    L'IA, qu'on l'apprécie ou non, va prendre des métiers, va mettre les gens dans la merde et il vaut mieux s'y préparer et prendre ses précautions plutôt que de se prendre la vague en pleine tronche.

    Je n'ai jamais dis que je souscrivais au monde tel qu'il est en train de devenir mais je constate juste les faits, notamment environnementaux et vois que ce n'est pas suffisant pour arrêter la machine IA dont la valorisation ne fait qu'augmenter de jour en jour (43 milliards de $ en 2023 et une projection à 967 milliards en 2030 soit x20 en même pas 10 ans).

    L'IA j'en entends déjà parler au travail, mon boss pas plus tard que cette semaine m'a demandé si remplacer un recrutement bien humain par une IA ce ne serait pas plus efficace. Bien évidemment que je suis 100% contre, bien évidemment que je trouve ça affolant et diablement inquiétant mais les faits sont là, l'IA s'installe progressivement dans l'inconscient collectif comme une réponse à beaucoup de problèmes et va s'imposer même aux réfractaires de plus en plus.

    Donc comme je le concluais, comme le monde va dans un sens, il faut apprendre à composer avec et ne pas juste s'endormir sur de belles valeurs qu'on ne peut pas appliquer sans arrêt.

    Si mon boss décide de passer la vitesse supérieure avec l'IA même si je suis réfractaire, je ne vais pas quitter mon boulot et me mettre dans la merde juste pour prouver mon point, je vais m'adapter et si éthiquement cela ne me convient pas j'irai voir ailleurs.

    Mais pour combien de temps je pourrai adopter une solution alternative ? ça je ne sais pas.
    ferthahuici posted the 12/22/2025 at 03:54 AM
    sadagast Par ailleurs cette partie là :

    "Ferthahuici, on est pas comme toi, à attendre que la tempête passe. Nous, on emmerde pas l'éthique, la charité, l'honneur, la noblesse que tu exècre tant et avant tout, le respect du droit des artistes."

    est particulièrement déplacé, on ne se connaît pas et tu ne peux pas pondre ce genre de médisances juste pour 5 lignes que j'ai pu écrire et que tu as décidé de prendre dans le mauvais sens.

    J'imagine que tu es un "artiste" ou en tout cas quelqu'un d'assez jeune donc assez éloigné du monde du travail ou alors dans un secteur qui n'est pas encore gangréné par le phénomène IA.

    En ce qui me concerne, je suis 100% dans l'oeil du cyclone et en tant que responsable d'équipe, je te rassure, les cas de conscience et d'éthique sont un lot quotidien pour moi.

    J'ai juste suffisamment de maturité pour comprendre que je ne pourrai pas défendre les gens que j'encadre avec juste des belles phrases et des beaux préceptes c'est tout et je te souhaite très sincèrement de pouvoir choisir une voie qui t'exemptera de tout ça, c'est ce que je cherche à l'heure actuelle également
    sadagast posted the 12/22/2025 at 11:39 AM
    Ferthahuici Traduction: "J'ai juste abandonné et je dois me laisser faire." Tu me parle de mon "pavé", mais toi, tu vaut pas mieux car non seulement, tu en fais deux de plus que moi, sauf que toi, tu complexifie tes phrases pour rien alors que tu aurais pu dire: J'ai abandonné et je dois me laisser faire et puis c'est tout, et aussi "m'adapter" à une situation qui va à terme, me mettre à la rue et donc, je parle plus de ce que l'IA rapporte, mais pas vraiment des conséquences.

    Evidemment que l'IA rapporte et que toi, tu tente de t'adapter, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut accepter d'être prêt à attendre qu'elle te remplace et que tu ira voir si l'herbe est plus verte ailleurs en cas de manque d'éthique, sachant que ce n'est jamais une bonne idée. Je ne fais pas de médisances, j'ai peur pour les gens comme toi qui peuvent tout perdre. Simplement, faut se battre pour nos droits, tout de même.

    Après, je n'ai pas dit que l'IA était bonne ou mauvaise, simplement qu'elle doit être régulé et contrôlé et pas être laissé à la portée de n'importe quel imbécile, sinon, on se retrouve avec des dérives incontrôlables, d'autant que le travail d'une IA ne vaudra jamais celui d'un être humain comme tu peux le constater avec le Monde du Doublage qui a constamment peur (et à raison) de se faire remplacer définitivement par des IA sans âme, que ce soit chez nous, chez les Anglophones ou au Japon où les Seiyuus sont non seulement des Artistes, mais aussi des Dieux parmi les Hommes. Et l'IA, il faut l'interdire dans le Doublage, évidemment.
    ferthahuici posted the 12/22/2025 at 12:46 PM
    sadagast

    C'est une très mauvaise traduction mais c'est la tienne elle t'appartient.
    Pour le reste, tu as le droit de te forger une utopie et d'y croire aussi fort que tu voudras, nous sommes dans un pays libre donc je n'ai rien à y redire.

    Concernant la régulation de l'IA, tu ne parles que des artistes, mais il y'a des corps de métier qui sont déjà touchés juste à côté de chez toi, pas besoin d'aller chercher au Japon.

    Ensuite, on ne régule pas l'utilisation de l'IA telle qu'elle sera fait majoritairement dans le monde du travail à savoir automatiser des tâches rébarbatives et le faire pour économiser sur les coûts au niveau des emplois.

    C'est un danger et une réalité beaucoup plus importante et actuelle que tes seiyuus qui vont toucher moins de royalties parce que des IAs copient leurs voix, moi je parle de gens qui perdent leur emploi parce qu'ils n'ont pas le luxe de "pouvoir se défendre et demander une régulation".
