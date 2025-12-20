Après que des joueurs aient découvert l'utilisation d'IA pour réaliser Clair Obscur Expedition 33, celui-ci s'est vu destitué de ses 2 prix (jeu de l'année et premier jeu) aux Indie Game Awards 2025...
(C'est une des images montrée par les joueurs, extraite de Clair Obscur)
Alors de mon côté, je ne pense pas qu'on devrait en arriver là (je veux dire pour créer des textures basiques ou modéliser des tasses et des fourchettes dans une cuisine random de Call of Duty, je ne vois pas la différence entre acheter un asset de modèles Unreal Engine 5 ou de les générer via l'IA), mais je comprends que de plus en plus de joueurs grondent contre cette technologie, comme en témoigne la situation de Larian Studio depuis quelques jours.
apres les regles sont les regles, mais bon courage pour retrouver les traces d'IA generatives dans les jeux les mecs vont pas s'en vanter mais le font tous desormais.
Sa victoire écrasante a fait de nombreux jaloux et des haineux à travers le monde, parce que son jeu préféré a été éclipsé.
Mais bon, on assiste toujours à ce genre de situations quand une réussite est aussi éclatante
C'est un jeu indé? Les gens pensent encore que jeu indé = jeu auto-financé et non édité? Si vous pensez vraiment cela alors très peut de jeux le sont en fait. Parce que la majorité des jeux nominés aux GA dans la caté ne sont pas auto-financé.
Les règles sont les règles maintenant, mais c'est le jeu le plus "humain" de 2025, donc ok normal pour la disqualification, un oubli est un oubli (la règle précise genAI "en production") mais maintenant si certains vont gueuler pour un placeholder oublié et cracher comme si sandfall avait fait leur jeu via un prompt, on est sur du délire pure et simple.
Et qu'il s'agit surtout d'un regroupement de cheveux bleus dont le flux officiel de la "cérémonie" 25 a fait 4.000 vues.
TGA 25 c'est 171 millions de vues cumulés.
Uniquement des studios avec des dev en slip dans un garage, sans argent, sans éditeur. Et finissent par te citer ensuite des "vrais" indés qui rentrent même pas dans ces critères.
wickette Merci pour la précision, donc c'est normal.
dans 10 ans ils auront tjs pas compris ce qu'est un jeu indé ne t'inquiete pas
Il faut donc mettre en place des garde-fous et des organismes internationaux de régulation pour réserver toute forme d'IA, même générative, à des entreprises professionnels qui s'engagent à respecter des conditions et des normes mises en place car c'est avant tout une mesure de protection. Ainsi, les entreprises de JV et même n'importe quel entreprises utilisant l'IA doivent se voir imposer une utilisation minimum de 5%, histoire que le travail soit considéré comme qualitatif et honnête vis-à-vis du droit du consommateur.
C'est d'ailleurs pour ça que les acteurs de doublage se battent pour faire réguler et interdire l'IA dans le Doublage et que les gens n'ont pas le droit de les critiquer pour ça car il faut rappeler que les dernières conséquences de l'IA sur leur travail ont permis par exemple à une entreprise d'intelligence artificielle de créer sans pression/OLKM, un trailer d'un film de Stallone avec la Voix d'Alain Dorval alors qu'il était décédé (C'était d'ailleurs la faute de sa fille et de sa femme car ayant donné un échantillon de voix), de permettre à une Chaîne YouTube totalement illégale (qui a été clôturé heureusement) d'utiliser la Voix de Jacques Frantz pour des livres audios (accessoirement illégaux eux aussi car bon, il faut aussi avoir des droits de diffusion pour publier des livres audios comme Audible le fait par exemple, engageant même des professionnels du doublage pour la narration), de laisser Aspyr voler la Voix de Françoise Cadol par IA sur le Remastered des Premiers Tomb Raider et de permettre à Prime Video de faire un doublage anglais exclusivement en IA sur l'Anime Banana Fish, ce qui a été un véritable scandale et qui a forcé Prime Video à supprimer le doublage anglais.
Donc, l'IA, c'est bien ? Oui et Non. Faut juste la réguler, la contrôler et l'interdire dans certains domaines, tout simplement.
Ce que je trouve un peu hallucinant ici c'est de voir ici l'hypocrisie générale car on parle du jeu qui a été reconnu qualitatif par beaucoup. Maintenant si c'était Ubisoft à la place de ce studio vous seriez tous en train de leur cracher au visage. Bungie avec Marathon s'est fait défoncer et à juste titre car ils ont utilisé des assets sans rémunérer leur créateur. Mais vous pensez que ça fonctionne comment I'ia ? Que c'est un robot qui fait de la magie comme un grand en créant de toute pièce des textures avec son gros cerveau d'ia comme un humain ? Non on lui donne à manger des quantités astronomique de données récupérees sur le net, la plupart du temps sans aucun respect (ni rémunération) des créateurs en question.
Donc non désolé mais l'IA générative c'est clairement de la merde actuellement car comme le dit sadagast rien n'est réglementé et c'est le farwest complet.
Comment vous reagiriez vous si vous en tant qu'artiste vous vous vous rendiez compte que votre travail vous a été volé littéralement pour entraîner une IA qui sera vendue et pour lequel le créateur se fera de l'argent sur votre dos ?
On le sait depuis la sortie du jeu...
Et confirmé en juin dans le journal El Pais.
C'était des assets temporaires remplacées ensuite par des vraies.
Avant de donner des leçons, renseigne toi.
La question de "IA pas IA" c'est de toute façon trop tard pour se la poser, toutes les entreprises dans toutes les industries commencent à s'y mettre, on parle de business et de productivité, pas de charité ou d'éthique et il faut arrêter de mettre de la noblesse partout pour rien.
Expedition 33 est un jeu excellent, peu importe l'utilisation de l'IA, c'est la qualité du produit que les gens retiendront.
C'est triste de se dire que des métiers pourront en pâtir mais c'est le jeu, je travaille aussi dans un secteur où l'IA et les Agents pourront remplacer mon travail sous peu et plutôt que de râler j'essaye de trouver une façon de composer avec.
maintenant il doit aussi rendre le titre du meilleur rpg et c'est ok pour moi ^^
Le reste il peux meriter, j'ai rien à dire.
Mais deja la c'est une vraie justice, ia ou pas je m'en cogne de ça. Il n'a rien à faire dans les indé quand ya presque 100 personnes au total quinont contribué au jeu
Du coup c'est quoi tes critères du gentil petit indé méritant ? Il faut être 2 max pour être indé ? A trois personnes, t'est plus indé ? Auto-publié ? Quel budget max ?
De plus cette cérémonie de récompenses n'est qu'une vaste blague, que ce soit dans l'orientation des jeux choisis ou encore le fait qu'ils récompensent des jeux qui ne sont pas de véritable jeux indépendants.
Après avoir viré Expedition 33 ils ont choisi Blue Prince, qui lui aussi est un jeu édité par un éditeur, Raw Fury et utilise également de l’IA générative, bref la justification de disqualifier Expedition 33 se trouve ailleurs...
Blue Prince utilise l'IA pour la génération procédurale...
c'est juste pas comparable en tout point.
faut doser.
Ici c’est des assets placeholders remplacés 3 jours après, remplacés aussi vite c’est clairement qu’ils avaient faits les vrais textures avant, pareil anno 117 ils ont remplacé vite
L’IA generative n’est pas regulée et ingère les travaux de millions d’artistes c’est vrai mais il y a une grosse différence entre ce qu’a fait bungie ou ubisoft/sandfall non
Blue Prince, une vingtaine d'intervenants pour le dev d'après le générique, (tu crois que le dev a fait les musiques a la bouche ?) + 50 intervenants supplémentaires car le titre a un éditeur.
Vous vous tapiez votre meilleur sieste quand Stray avait eu les distinctions de meilleur indé et meilleur premier jeu indé
Parce que si on se met a compter le joueur de flute de l'orchestre, les traducteurs et l'alternant du commercial dans EX33, y a pas de raison qu'on fasse pas la même chose avec tous ces studios.
Ne prend pas ton avis pour une généralité.
Si le jeu est autant apprécié c'est qu'il y a une raison à ça.
C'est à cause de cette jalousie que ce genre de toxicité existe.
Vous ne supportez le succès des autres.
Qui est développeur ici ? Qui commercialise son jeuxvideo ? Donc qui pourrait être jaloux du succès d'un développeur français en plus. C'est d'une débilité sans nom.
Et surtout ca peut se retourner en 2s. Les personnes qui parlent de jalousie le font généralement car il n'y aucune argumentation derrière. C'est typiquement le mot fourre tout que tu peux placer partout sans rien justifier.
Ferthahuici, on est pas comme toi, à attendre que la tempête passe. Nous, on emmerde pas l'éthique, la charité, l'honneur, la noblesse que tu exècre tant et avant tout, le respect du droit des artistes. On soutient des gens qui se battent pour réguler et contrôler des choses qui vont à l'encontre de leurs droits et qui peuvent leur faire perdre leur emploi et pas que celui des artistes, mais aussi tout les travailleurs.
Genre, tu serais prêt à vivre dans un Monde où l'IA nous remplace tous ? En fait, on doit juste attendre patiemment de tous perdre nos emplois pour question de business et de productivité. Je ne suis pas certain qu'on soient tous majoritairement prêts à "composer" comme toi et à accepter une réalité imposée sans réagir.
Merci pour ton pavé de noble chevalier néanmoins le monde ne tourne pas autour de belles valeurs, désolé de te l'apprendre.
On parle d'argent, de business, et dans ce cas de figure tout est bon pour augmenter la productivité et faire baisser les prix.
L'IA, qu'on l'apprécie ou non, va prendre des métiers, va mettre les gens dans la merde et il vaut mieux s'y préparer et prendre ses précautions plutôt que de se prendre la vague en pleine tronche.
Je n'ai jamais dis que je souscrivais au monde tel qu'il est en train de devenir mais je constate juste les faits, notamment environnementaux et vois que ce n'est pas suffisant pour arrêter la machine IA dont la valorisation ne fait qu'augmenter de jour en jour (43 milliards de $ en 2023 et une projection à 967 milliards en 2030 soit x20 en même pas 10 ans).
L'IA j'en entends déjà parler au travail, mon boss pas plus tard que cette semaine m'a demandé si remplacer un recrutement bien humain par une IA ce ne serait pas plus efficace. Bien évidemment que je suis 100% contre, bien évidemment que je trouve ça affolant et diablement inquiétant mais les faits sont là, l'IA s'installe progressivement dans l'inconscient collectif comme une réponse à beaucoup de problèmes et va s'imposer même aux réfractaires de plus en plus.
Donc comme je le concluais, comme le monde va dans un sens, il faut apprendre à composer avec et ne pas juste s'endormir sur de belles valeurs qu'on ne peut pas appliquer sans arrêt.
Si mon boss décide de passer la vitesse supérieure avec l'IA même si je suis réfractaire, je ne vais pas quitter mon boulot et me mettre dans la merde juste pour prouver mon point, je vais m'adapter et si éthiquement cela ne me convient pas j'irai voir ailleurs.
Mais pour combien de temps je pourrai adopter une solution alternative ? ça je ne sais pas.
"Ferthahuici, on est pas comme toi, à attendre que la tempête passe. Nous, on emmerde pas l'éthique, la charité, l'honneur, la noblesse que tu exècre tant et avant tout, le respect du droit des artistes."
est particulièrement déplacé, on ne se connaît pas et tu ne peux pas pondre ce genre de médisances juste pour 5 lignes que j'ai pu écrire et que tu as décidé de prendre dans le mauvais sens.
J'imagine que tu es un "artiste" ou en tout cas quelqu'un d'assez jeune donc assez éloigné du monde du travail ou alors dans un secteur qui n'est pas encore gangréné par le phénomène IA.
En ce qui me concerne, je suis 100% dans l'oeil du cyclone et en tant que responsable d'équipe, je te rassure, les cas de conscience et d'éthique sont un lot quotidien pour moi.
J'ai juste suffisamment de maturité pour comprendre que je ne pourrai pas défendre les gens que j'encadre avec juste des belles phrases et des beaux préceptes c'est tout et je te souhaite très sincèrement de pouvoir choisir une voie qui t'exemptera de tout ça, c'est ce que je cherche à l'heure actuelle également
Evidemment que l'IA rapporte et que toi, tu tente de t'adapter, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut accepter d'être prêt à attendre qu'elle te remplace et que tu ira voir si l'herbe est plus verte ailleurs en cas de manque d'éthique, sachant que ce n'est jamais une bonne idée. Je ne fais pas de médisances, j'ai peur pour les gens comme toi qui peuvent tout perdre. Simplement, faut se battre pour nos droits, tout de même.
Après, je n'ai pas dit que l'IA était bonne ou mauvaise, simplement qu'elle doit être régulé et contrôlé et pas être laissé à la portée de n'importe quel imbécile, sinon, on se retrouve avec des dérives incontrôlables, d'autant que le travail d'une IA ne vaudra jamais celui d'un être humain comme tu peux le constater avec le Monde du Doublage qui a constamment peur (et à raison) de se faire remplacer définitivement par des IA sans âme, que ce soit chez nous, chez les Anglophones ou au Japon où les Seiyuus sont non seulement des Artistes, mais aussi des Dieux parmi les Hommes. Et l'IA, il faut l'interdire dans le Doublage, évidemment.
C'est une très mauvaise traduction mais c'est la tienne elle t'appartient.
Pour le reste, tu as le droit de te forger une utopie et d'y croire aussi fort que tu voudras, nous sommes dans un pays libre donc je n'ai rien à y redire.
Concernant la régulation de l'IA, tu ne parles que des artistes, mais il y'a des corps de métier qui sont déjà touchés juste à côté de chez toi, pas besoin d'aller chercher au Japon.
Ensuite, on ne régule pas l'utilisation de l'IA telle qu'elle sera fait majoritairement dans le monde du travail à savoir automatiser des tâches rébarbatives et le faire pour économiser sur les coûts au niveau des emplois.
C'est un danger et une réalité beaucoup plus importante et actuelle que tes seiyuus qui vont toucher moins de royalties parce que des IAs copient leurs voix, moi je parle de gens qui perdent leur emploi parce qu'ils n'ont pas le luxe de "pouvoir se défendre et demander une régulation".