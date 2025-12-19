Famitsu a publié son Top 30 des ventes de jeux au Japon allant du 8 au 14 décembre :
1. [NS2] Mario Kart World – 103,861 / 2,458,007
2. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 50,292 / 1,397,534
3. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 40,813 / 903,190
4. [NS2] Kirby Air Riders – 39,206 / 327,824
5. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 18,964 / 132,058
6. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 18,015 / 177,007
7. [NS2] Donkey Kong Bananza – 12,519 / 403,783
8. [NSW] Minecraft – 11,770 / 4,078,169
9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 9,513 / 8,283,927
10. [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – 8,001 / 126,461
11. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 6,891 / 97,360
12. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 6,884 / 6,488,289
13. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 6,506 / 5,832,056
14. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 6,388 / 1,429,462
15. [NSW] Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – 5,358 / 117,664
16. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 4,962 / 305,061
17. [NSW] Octopath Traveler 0 – 4,874 / 26,572
18. [NSW] Disney Miraness Fitness – 4,767 / NEW
19. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 4,540 / 123,928
20. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – 4,318 / 158,885
21. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet – 3,445 / 5,643,121
22. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition – 3,381 / 24,796
23. [NS2] Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition – 3,377 / 76,565
24. [NS2] Octopath Traveler 0 – 3,376 / 21,459
25. [PS5] Octopath Traveler 0 – 3,210 / 22,743
26. [PS5] Microsoft Flight Simulator 2024 – 3,164 / NEW
27. [NSW] Splatoon 3 – 3,053 / 4,491,754
28. [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 3,026 / 459,894
29. [NSW] Tamagotchi Plaza – 3,006 / 205,524
30. [NSW] Nintendo Switch Sports – 2,963 / 1,668,226
On peut voir que seule la version Switch 2, qui dégringole, reste dans le classement, alors que la version Swithch 1 nous quitte déjà.
Source : https://nintendoeverything.com/famitsu-software-sales-12-8-25-12-14-25-top-30/
Le plus gros des ventes se font durant la fenêtre du lancement, et après il disparaît des chartz.....
Alors que mario kart world, je vais pas dire qu'on va le voir régulièrement dans les chartz, même quand la switch2 aura 5 ans.....surtout si il y a des mises a jour ,dlc plus tard.