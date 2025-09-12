Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Ghost of Yotei
10
Likers
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
link49 > blog
[Ps5 & Xbox Series] Mon bilan 2025, dont 236 heures sur Monster Hunter Wilds!


Le récapitulatif PlayStation 2025 est disponible : https://wrapup.playstation.com/fr-fr

Par contre, je pense que c'est pas à jour, car j'ai bien avancé à Gears of War : Reloaded, et il m'indique 0 heure, et même à Ghost of Yotei, vu que j'y ai joué plus qu'à Gears of War. Après, il n'empêche que j'ai très peu utilisé cette console en 2025, il est vrai.



Et mon bilan sur Xbox Series :



J'ai savouré Clair Obscur : Expédition 33 et je joues encore quotidiennement à Monster Hunter Wilds. Partagez vos statistiques !

Source : https://www.neogaf.com/threads/playstation-2025-wrap-up-is-here-post-your-stats.1691081/
    1
    Like
    kisukesan
    posted the 12/09/2025 at 06:20 PM by link49
    guiguif posted the 12/09/2025 at 06:24 PM
    Ouais bon on se passera de genre d'article venant d'un mec qui bande h24 sur tout ce qui est Nintendo, mais qui a skip Astrobot l'année dernière
    link49 posted the 12/09/2025 at 06:25 PM
    guiguif J'ai pas accroché à la démo offerte sur ps5, je vois pas pourquoi je l'aurais pris après.
    korou posted the 12/09/2025 at 06:30 PM
    7h sur ff7 ???
    burningcrimson posted the 12/09/2025 at 06:30 PM
    Link49 , tu joues moins de 10 h à la plupart de tes jeux... Commentbpeux-tu faire un article pareil sachant en plus que pour le peu de temps que tu passes à jouer, tu privilégies ta Switch ? Quel est ton but en fait ?
    link49 posted the 12/09/2025 at 06:33 PM
    burningcrimson Pour informer que le site est disponible.

    korou Non, le nombre de trophées et la durée ne sont pas bon je pense, vu que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, bien plus que Yakuza, mais ça j'y peux pas grand chose.
    walterwhite posted the 12/09/2025 at 06:34 PM
    T’as déjà fini un jeu ?
    senseisama posted the 12/09/2025 at 06:35 PM
    Link a posté cette article pour trollé playstation
    torotoro59 posted the 12/09/2025 at 06:36 PM
    Tu peux ajouter la même chose pour xbox, c'est dispo
    jackfrost posted the 12/09/2025 at 06:37 PM
    En gros, même ghost of yotei a été joué moins d'une heure.

    korou Un champion du speedrun.

    link49 Tu forces de trop avec cet article .

    senseisama Je pense que chez Nintendo, on ne serait pas loin de ce résultat.
    link49 posted the 12/09/2025 at 06:39 PM
    torotoro59 Dès que je trouve le lien, je le rajoute. Merci.
    torotoro59 posted the 12/09/2025 at 06:43 PM
    link49 https://www.xbox.com/fr-FR/year-in-review
    jackfrost posted the 12/09/2025 at 06:44 PM
    VOS 5 JEUX PRÉFÉRÉS
    1
    Stardew Valley
    115 Heures

    2
    Genshin Impact
    32 Heures

    3
    Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
    31 Heures

    4
    Infinity Nikki
    29 Heures

    5
    DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard
    27 Heures

    Ce n'est pas la folie chez moi , ça ne respire pas la nouveauté. Infinity Nikki, c'est ma fille .
    jenicris posted the 12/09/2025 at 06:55 PM
    Moi c'est ma Switch qui prend la poussière, après mon PC a tourner pas mal cette année et la PS5 en premier.
    ouroboros4 posted the 12/09/2025 at 06:59 PM
    Pas mal pour quelqu'un qui joue quasiment pas
    senseisama posted the 12/09/2025 at 07:03 PM
    jenicris c quoi ton warp-up?
    link49 posted the 12/09/2025 at 07:03 PM
    torotoro59 Merci pour le lien.
    rbz posted the 12/09/2025 at 07:14 PM
    3 FF dans mon top 5 de l'année, sinon sora no kiseki et fantasian qui arrive première place ( j'étais juste partit pour le refaire et j'ai été scotché jusqu'a faire le 100%)

    sinon je partage celui de ma copine tellement elle a du gouts

    https://cdn.discordapp.com/attachments/848524892785344573/1448029186567700552/1765307278210.jpg?ex=6939c5c5&is=69387445&hm=c0ea883c77e70c7757aa5d0e9ad335ac39e00d1ba27c99de6dd41b120c0b30a6
    link49 posted the 12/09/2025 at 07:16 PM
    torotoro59 Par contre, je trouve le bilan Xbox Series moins complet. On a même pas de top 5 des jeux joués pendant l'année.
    torotoro59 posted the 12/09/2025 at 07:19 PM
    link49 oui et mon bilan a des erreurs (jeux finis mais indiqués non finis..)
    link49 posted the 12/09/2025 at 07:21 PM
    torotoro59 Les 2 ont des erreurs je pense. Je vais allé véréfié mais je suis sûr que j'ai joué plus de 0 heure à Ghost of Yotei et Gears of War Reloaded. je vais aller vérifier sur ma Ps5, si on peut.
    gat posted the 12/09/2025 at 07:22 PM
    rbz Tu peux la demander en mariage
    ratchet posted the 12/09/2025 at 07:23 PM
    Me concernant: https://i.postimg.cc/HLrkzQfR/IMG-3279.png

    Ridicule en terme d’heure comparer à 2024 je pense et les heures de Switch 2 j’en parle même pas, rien que Pokémon ZA explose tout
    korou posted the 12/09/2025 at 07:24 PM
    link49 Par contre pour Clair Obscur, GG
    ratchet posted the 12/09/2025 at 07:33 PM
    Sinon ses stats de jeu me confirme que j’avais bien raison. On est clairement sur un influenceur plutôt qu’un joueur passionné. À partir de là, voilà.
    guiguif posted the 12/09/2025 at 07:36 PM
    rbz sinon sora no kiseki et fantasian qui arrive première place

    Tchin (j'ai poussé un pote à le faire, il décroche pas )
    senseisama posted the 12/09/2025 at 07:38 PM
    Personne surpassera mon wrap-up
    kisukesan posted the 12/09/2025 at 07:41 PM
    Ça bug. J'arrive pas à accéder au site...
    kratoszeus posted the 12/09/2025 at 08:00 PM
    ET 1200 heures sur gamekyo a posté des articles Nintendo même si t es pas payé
    hyoga57 posted the 12/09/2025 at 08:31 PM
    rbz Trop de FF dans ta liste.
