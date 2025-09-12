Par contre, je pense que c'est pas à jour, car j'ai bien avancé à Gears of War : Reloaded, et il m'indique 0 heure, et même à Ghost of Yotei, vu que j'y ai joué plus qu'à Gears of War. Après, il n'empêche que j'ai très peu utilisé cette console en 2025, il est vrai.
Et mon bilan sur Xbox Series :
J'ai savouré Clair Obscur : Expédition 33 et je joues encore quotidiennement à Monster Hunter Wilds. Partagez vos statistiques !
korou Non, le nombre de trophées et la durée ne sont pas bon je pense, vu que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, bien plus que Yakuza, mais ça j'y peux pas grand chose.
korou Un champion du speedrun.
link49 Tu forces de trop avec cet article .
senseisama Je pense que chez Nintendo, on ne serait pas loin de ce résultat.
1
Stardew Valley
115 Heures
2
Genshin Impact
32 Heures
3
Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
31 Heures
4
Infinity Nikki
29 Heures
5
DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard
27 Heures
Ce n'est pas la folie chez moi , ça ne respire pas la nouveauté. Infinity Nikki, c'est ma fille .
sinon je partage celui de ma copine tellement elle a du gouts
Ridicule en terme d’heure comparer à 2024 je pense et les heures de Switch 2 j’en parle même pas, rien que Pokémon ZA explose tout
Tchin (j'ai poussé un pote à le faire, il décroche pas )