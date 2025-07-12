Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Phantom Blade Zero] Date de sortie annoncée aux Game Awards!


S-GAME avait promis d'annoncer la date de sortie de son jeu d'action PS5 très attendu, Phantom Blade Zero, avant la fin de l'année, et tout sera révélé lors des Game Awards la semaine prochaine.

Il n'y a pas grand-chose à ajouter pour le moment, mais le compte officiel de l'événement de Geoff Keighley, sur X (ou Twitter), a teasé « le lion s'éveille » le 11 décembre.

Le message disait : « Phantom Blade Zero avait promis de révéler sa date de sortie en 2025. Jeudi prochain, le lion s'éveille. L'annonce en avant-première mondiale aura lieu en direct aux Game Awards. »

Pour rappel, la dernière rumeur voulait que la date de sortie initialement prévue est le 23 janvier 2026.

Source : https://www.neogaf.com/threads/phantom-blade-zeros-release-date-will-be-announced-at-the-game-awards.1691009/
    posted the 12/07/2025 at 07:18 AM by link49
