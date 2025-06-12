Le nouveau contenu téléchargeable d'Elden Ring: Nightreign franchit une étape commerciale majeure : From Software confirme que l'extension The Forsaken Hollows a dépassé les deux millions d'exemplaires distribués dans le monde. Le studio a partagé cette information via un message officiel sur Xbox, soulignant l'engouement des joueurs sur toutes les plateformes compatibles.
Dans ce message, l'entreprise déclare : « Le nombre cumulé d'exemplaires distribués dans le monde pour ELDEN RING NIGHTREIGN: The Forsaken Hollows a dépassé les 2 millions. Nous adressons nos plus sincères remerciements à tous les joueurs qui profitent actuellement de ce titre. Nous espérons que vous continuerez à apprécier les nouveaux combats menés par les Voyageurs de la Nuit. Merci infiniment pour votre soutien indéfectible.»
Elden Ring: Nightreign est un jeu de rôle et d'action coopératif de type roguelike se déroulant dans l'univers du jeu original. Au lieu d'explorer de vastes environnements ouverts, les joueurs accomplissent des missions d'expédition répétables, conçues autour du travail d'équipe et de rôles de personnages spécialisés. Ce spin-off est sorti le 30 mai 2025 sur les principales plateformes, notamment PC, PlayStation et Xbox. L'extension Forsaken Hollows est sortie le 4 décembre 2025, introduisant une nouvelle carte, la Terre mouvante, des biomes cristallins, des boss supplémentaires inspirés en partie des précédents opus de la série Souls, et deux nouvelles classes jouables : l'Érudit et le Fossoyeur.
La franchise reste un véritable phénomène commercial. En avril 2025, le jeu de base, Elden Ring, s'était vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Son extension, Shadow of the Erdtree, sortie en juin 2024, a dépassé les 10 millions d'unités écoulées. De plus, Nightreign a franchi la barre des 5 millions de ventes en seulement deux mois depuis son lancement. Avec tous ces chiffres cumulés, les ventes totales de la franchise dépassent désormais les 45 millions d'unités, et le franchissement de ce cap par le dernier DLC est une nouvelle victoire incontestable dans cette success story.
