Enfin sur DreamsD'après Eupholace, ce jeu amateur à un seul niveau aurait nécessité 14 mois et plus de 800 heures de développement. Il propose 30 pièces à collectionner, contre 10 dans le jeu original. De nouvelles transformations sont également disponibles : vous pouvez vous métamorphoser en poisson, en canon ou en monstre de pierre pour vous déplacer dans le niveau. Mieux encore, ces transformations sont désormais instantanées et vous n'aurez plus besoin de retourner constamment à la cabane de Mumbo, le sorcier vous suivant de près en permanence.Depuis sa sortie hier, d'anciens employés de Rare ont réagi à l'annonce. Grant Kirkhope, compositeur de Banjo-Kazooie, Tooie et Nuts & Bolts, a par exemple réagi à la bande-annonce avec un emoji yeux , ajoutant plus tard : "J'ai failli verser une larme". Steve Mayles, le designer en chef, directeur artistique et concepteur des personnages de Banjo-Kazooie, et artiste sur Tooie et Nuts & Bolts, a quant à lui déclaré à Eupholace : "On voit que tu t'es bien amusé à faire ça !"