279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
articles : 6658
visites since opening : 12028526
Banjo-Kazooie: Mumbomania dispo sur PS4 & PS5
Enfin sur Dreams

D'après Eupholace, ce jeu amateur à un seul niveau aurait nécessité 14 mois et plus de 800 heures de développement. Il propose 30 pièces à collectionner, contre 10 dans le jeu original. De nouvelles transformations sont également disponibles : vous pouvez vous métamorphoser en poisson, en canon ou en monstre de pierre pour vous déplacer dans le niveau. Mieux encore, ces transformations sont désormais instantanées et vous n'aurez plus besoin de retourner constamment à la cabane de Mumbo, le sorcier vous suivant de près en permanence.

Depuis sa sortie hier, d'anciens employés de Rare ont réagi à l'annonce. Grant Kirkhope, compositeur de Banjo-Kazooie, Tooie et Nuts & Bolts, a par exemple réagi à la bande-annonce avec un emoji yeux , ajoutant plus tard : "J'ai failli verser une larme". Steve Mayles, le designer en chef, directeur artistique et concepteur des personnages de Banjo-Kazooie, et artiste sur Tooie et Nuts & Bolts, a quant à lui déclaré à Eupholace : "On voit que tu t'es bien amusé à faire ça !"

    9
    Likes
    Who likes this ?
    wadewilson, neptonic, shinz0, onsentapedequijesuis, benichou, parrain59, gasmok2, thejoke, fiveagainstone
    posted the 12/04/2025 at 10:46 AM by guiguif
    comments (17)
    neptonic posted the 12/04/2025 at 10:51 AM
    wow
    rogeraf posted the 12/04/2025 at 10:53 AM
    C'est très sympa. C'est fou ce qui peu être fait avec Dreams ... Bravo.
    avan posted the 12/04/2025 at 10:57 AM
    Excellent ! Le potentiel de Dreams est énorme.
    aggrekuma posted the 12/04/2025 at 11:01 AM
    La bêtise de ne pas le proposer sur PC ce jeu
    shinz0 posted the 12/04/2025 at 11:01 AM
    Génial
    midomashakil posted the 12/04/2025 at 11:04 AM
    mais comment il font ca !!!!! comme par exemple banjoo comment il sont creer le perso ?
    onsentapedequijesuis posted the 12/04/2025 at 11:17 AM
    Merci du partage je vais tester !
    benichou posted the 12/04/2025 at 11:29 AM
    Impressionnant! le pire c’est qu’il donne tellement plus envie que yooka Laylee
    noctis posted the 12/04/2025 at 11:32 AM
    Le monde d'aujourd'hui. Les gros studio plein de fric qui fonts de la merde et des petits amateurs passionner qui créé de belles choses
    blindzorro posted the 12/04/2025 at 11:38 AM
    midomashakil Dreams en fait utilise un sorte de logiciel de sculture. Tu peux sculter et donc créer ce que tu veux. C'est par contre vraiment pas facile à prendre en main pour avoir essayer surtout sur console donc c'est des gars vraiment talentueux.
    docteurdeggman posted the 12/04/2025 at 12:39 PM
    La violence du truc… on dirait un truc officiel
    jenicris posted the 12/04/2025 at 12:45 PM
    Dreams
    gasmok2 posted the 12/04/2025 at 12:45 PM
    Je vais essayer
    jenicris posted the 12/04/2025 at 12:50 PM
    Je vais réinstaller Dreams juste pour cela et un autre
    sonilka posted the 12/04/2025 at 12:56 PM
    Le meilleur hommage que l'on puisse faire à des développeurs de jv. Quant à Dreams c'est dommage que Sony n'ait pas cherché à davantage le mettre en avant. Jamais compris pourquoi ils ne l'ont pas sorti sur PC (annulé comme la version PS5), c'était la plateforme idéale pour un jeu pareil.
    pharrell posted the 12/04/2025 at 12:58 PM
    A ce niveau, peut-on encore parler de projet "amateur" ?...

    C'est du très haut niveau !!
    wadewilson posted the 12/04/2025 at 01:01 PM
    Dreams c'est incroyable le niveau de maitrise de certains
