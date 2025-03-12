Le dernier numéro de Famitsu est arrivé chez les abonnés japonais, et avec lui, une nouvelle série de notes. Envie de découvrir les performances des jeux de cette semaine ? Consultez le récapitulatif des notes ci-dessous :
Kirby Air Riders (Switch 2) – 8/9/10/9 [36/40]
Octopath Traveler 0 (PS5, Xbox Series X, Switch 2, PS4, Switch) – 8/9/9/8 [34/40]
Call of Duty: Black Ops 7 (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]
Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series X, Switch 2) – 8/9/7/8 [32/40]
Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2, Switch) – 8/9/7/8 [32/40]
Pour rappel, chaque test Famitsu est réalisé par quatre critiques. Chacun attribue une note de 1 à 10 au jeu, et les notes sont ensuite additionnées. Autrement dit, un jeu parfait obtiendrait la note de 40/40.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/55507-famitsu-review-scores-for-issue-1926/
posted the 12/03/2025 at 01:30 PM by link49
Mon amiibo est en pleure
Pinaise pas MP4, me dites pas que j’vais aussi le critiquer
Y’a plus d’saison ma tite samus
Famitsu est leur notation généreuse
Ça ne vaut rien en terme de critique pure. Ça on le sait tous
Donc c'est pas si mal...
JE pense qu'il va me décevoir car j'ai l'impression qu'il sera comme les anciens... et ça a vieilli...
Par contre, pour le coup, 32 pour MP4, c'est une mauvaise note chez eux.
On rappellera que cest le plus beau jeu de la switch 2 et qu il a récolter 81 % meta, c'est donc un tres bon jeu