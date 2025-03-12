Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Kirby Air Riders
3
Likers
name : Kirby Air Riders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Bandai Namco
genre : course
[Switch 2] Famitsu note Metroid Prime 4 et Kirby Air Riders


Le dernier numéro de Famitsu est arrivé chez les abonnés japonais, et avec lui, une nouvelle série de notes. Envie de découvrir les performances des jeux de cette semaine ? Consultez le récapitulatif des notes ci-dessous :

Kirby Air Riders (Switch 2) – 8/9/10/9 [36/40]
Octopath Traveler 0 (PS5, Xbox Series X, Switch 2, PS4, Switch) – 8/9/9/8 [34/40]
Call of Duty: Black Ops 7 (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]
Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series X, Switch 2) – 8/9/7/8 [32/40]
Metroid Prime 4: Beyond (Switch 2, Switch) – 8/9/7/8 [32/40]

Pour rappel, chaque test Famitsu est réalisé par quatre critiques. Chacun attribue une note de 1 à 10 au jeu, et les notes sont ensuite additionnées. Autrement dit, un jeu parfait obtiendrait la note de 40/40.

Source : https://www.gonintendo.com/contents/55507-famitsu-review-scores-for-issue-1926/
    posted the 12/03/2025 at 01:30 PM by link49
    comments (17)
    akinen posted the 12/03/2025 at 01:35 PM
    Alors là c’est le pomepon Metroid est devenu le Pokémon du FPA dont il est l’unique représentant ever.

    Mon amiibo est en pleure

    Pinaise pas MP4, me dites pas que j’vais aussi le critiquer

    Y’a plus d’saison ma tite samus
    beyondgood074 posted the 12/03/2025 at 01:38 PM
    Est-ce qu'il y a encore des gens pour accorder du crédit à la notation de Famitsu?
    shinz0 posted the 12/03/2025 at 01:39 PM
    Metroid Prime 4 : Beyond

    Famitsu est leur notation généreuse
    darksector posted the 12/03/2025 at 01:40 PM
    Famitsu crédible/20
    akinen posted the 12/03/2025 at 01:43 PM
    beyondgood074 ben vu qu’ils notent large, c’est un indicateur qui montrent qu’eux aussi sont déçus.

    Ça ne vaut rien en terme de critique pure. Ça on le sait tous
    cyr posted the 12/03/2025 at 01:44 PM
    Ce qui me choque le plus, c'est la note de kirby.....
    link49 posted the 12/03/2025 at 01:44 PM
    Après, il faut aussi mettre les notes dans leurs contexte : Kirby s'adresse au public japonais, et Metroid plus à un public occidental.
    shinz0 posted the 12/03/2025 at 01:49 PM
    link49 ou que Metroid Prime 4 est l'épisode le moins bon
    akinen posted the 12/03/2025 at 01:49 PM
    link49 metroid n’est pas populaire au Japon? Un peu comme Zelda?
    kiryukazuma posted the 12/03/2025 at 01:51 PM
    Alors si jamais tous les metroid prime on eu 32, 31 dans famitsu... jamais plus haut.

    Donc c'est pas si mal...

    JE pense qu'il va me décevoir car j'ai l'impression qu'il sera comme les anciens... et ça a vieilli...
    jenicris posted the 12/03/2025 at 01:52 PM
    Metroid Prime 4 ne semble vraiment pas faire l'unanimité dans la presse spécialisé
    ravyxxs posted the 12/03/2025 at 01:53 PM
    Putain le BAD GATEWAY de ce site me les brise bordel !!
    ravyxxs posted the 12/03/2025 at 01:54 PM
    Sinon bien content de voir le totem d'immunité battre un peu de l'aile, en espérant une année 2026 plus difficile pour Nintendo, histoire qu'ils remontent bien les betrelles et nous offrent de la vrai qualité comme avant !!!
    zekk posted the 12/03/2025 at 01:57 PM
    ravyxxs En même temps avec un début de gen comme celui-ci c'est assez compliqué de continuer avec le totem d'immunité, la console n'a quand même aucune claque, comme a pu nous offrir ses grandes sœurs.
    judebox posted the 12/03/2025 at 02:03 PM
    Alors, leurs notes qu sont toujours à 38-39 en général c'est n'importe nawak chez eux, et ce, depuis des années.
    Par contre, pour le coup, 32 pour MP4, c'est une mauvaise note chez eux.
    judebox posted the 12/03/2025 at 02:05 PM
    ravyxxs Clairement, c'est quand Nintendo est un peu en galère qu'ils se sortent les doigts et font les meilleurs les jeux. Sinon, ils surfent sur la facilité : jeux sans grande ambition, portages, remasters, remakes, tutos payants et j'en passe...
    ducknsexe posted the 12/03/2025 at 02:09 PM
    Kirby mieux noté que MP4, putain ce malaise

    On rappellera que cest le plus beau jeu de la switch 2 et qu il a récolter 81 % meta, c'est donc un tres bon jeu
