Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Kirby Air Riders
3
Likers
name : Kirby Air Riders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Bandai Namco
genre : course
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
474
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18673
visites since opening : 31585842
link49 > blog
[Switch 2] UK : Un futur bide pour Hades 2 et Kirby Air Riders, non?


Les derniers classements des ventes de jeux physiques au Royaume-Uni sont tombés, nous donnant un premier aperçu des performances des nouveautés Nintendo en magasin. Il vous faudra faire défiler un peu pour trouver la nouvelle sortie Nintendo de cette semaine, car Kirby Air Riders n'a pas réussi à se hisser dans le top 10 !

Le jeu a fait une entrée à la 12e place dès sa première semaine, derrière des titres comme Mario Kart World, Pokémon Legends: Z-A, Donkey Kong Bananza et, bien sûr, Mario Kart 8 Deluxe, qui maintiennent tous la Switch et la Switch 2 parmi les meilleures ventes.

Ce résultat n'est finalement pas si surprenant. Avec son mélange de course et d'action pure, Air Riders était destiné à un public de niche, et comme Mario Kart World est encore tout récent et très populaire, on imagine que beaucoup de joueurs se contenteront de ce seul jeu de course pour leur nouvelle console. Nous sommes certains que les ventes seront très différentes au Japon, ce que nous découvrirons plus tard cette semaine.




Par ailleurs, Clair Obscur: Expedition 33 a fait son retour dans le top 10 – grâce sans doute à ses nombreuses nominations aux Game Awards – et la superbe édition physique d'Hades II a fait son entrée à la 21e place. Quant à Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, vous ne le trouverez pas dans ce top 40…

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/11/uk-charts-kirby-air-riders-narrowly-misses-out-on-a-top-ten-spot/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/24/2025 at 01:46 PM by link49
    comments (16)
    nicolasgourry posted the 11/24/2025 at 01:52 PM
    Les jeux indés fonctionnement mieux en démat (normal ils sortent d'abord en démat, le prix est accessible et ils prennent pas trop de place)
    jenicris posted the 11/24/2025 at 01:56 PM
    Pour Kirby ça semble partout pareil, hormi le japon ou il se vend très bien
    rogeraf posted the 11/24/2025 at 01:59 PM
    Tu sais bien que les jeux nintendo peuvent se vendre sur 6, 7 ans. Alors ton post en mode "Un futur bide, non?" ...
    rocan posted the 11/24/2025 at 02:13 PM
    Je crois que Nintendo le sait et s'en moque un peu.. c'est un jeu pour les fans.
    derno posted the 11/24/2025 at 02:30 PM
    hades 2 c'est quand même pas pour tous le monde, ceux qui le voulaient l'ont déjà et la version boite c'est d'avantage pour les gros fan ou le pure amoureux de boite.
    perso, j'étais dans l'attente en me disant que ce n'est peut être pas pour moi et que je le prendrai en boite pour voir pour finalement me dire qu'il y a plus de chance que je n'accroche pas que le contraire et faire l'impasse dessus.
    Quand à kirby, c'est assez spécial comme jeu, peut être que le bouche à oreille ou des competitions populaires feront leur oeuvre mais là pour monsieur tous le monde c'est un autre jeu de course alors qu'ils viennent de craquer pour mario kart.
    cyr posted the 11/24/2025 at 02:53 PM
    rocan vu le temps qu'ils on consacré pour le présenter, je doute quand même que c'etais juste pour rien.

    Mais heureux que kirby fasse juste une apparition, et part aux oubliettes.

    Le pire, si c'etais yoshi a la place de kirby, peut-être que j'aurais était moins virulent)

    J'en peux plus de cette boule rose, limite il me fait penser a un cachetons pharmaceutique....

    De toute les mascotte, y en a qui mérite un retour que ce kirby....

    Fox MC cloud
    Captain falcon
    Yoshi
    Diddy Kong

    Ou le retour de advance wars (en 2 temps, planification des déplacements sur une carte, et combat en temps réel full 3D....)

    Pourquoi pas un gheist, un nouveau....

    Ou un jeux avec krystal....

    Foutez moi kirby au oubliettes et a la diette. En on a assez bouffer.

    Wario lui attends pendant ce temps.
    masharu posted the 11/24/2025 at 03:03 PM
    ... cyr qui n'a toujours pas compris que Kirby est une grosse IP notamment au Japon avec un tas de merchandising ou encore que beaucoup de fans aiment City Trial...
    giru posted the 11/24/2025 at 03:23 PM
    À quel moment Kirby Air Riders allait se hisser dans les tops des ventes? Il sera dans le top au Japon pour 2 semaines et puis il descendra… dans le reste du monde ça sera une sortie sans grand éclat.

    Le fait que ça soit un projet Sakurai n’intéresse qu’une niche, au final ça reste juste la suite d’un spin off Kirby qui n’avait pas marché il y a 20 ans. Même si Kirby est monté en popularité depuis, le potentiel de vente reste faible pour moi.
    cyr posted the 11/24/2025 at 03:48 PM
    masharu si.....et j'espère que les japonais vont tourner la page.
    potion2swag posted the 11/24/2025 at 04:13 PM
    L'impression que c'était un genre de deal qu'ils ont fait avec Sakurai pour pas qu'il se barre...
    solarr posted the 11/24/2025 at 04:23 PM
    Mauvais timing de sortie pour Kirby : on remplace les persos par ceux de Mario, les décors sont basés sur le même moteur que ça ne m'étonnerait pas et de loin on voit le même jeu.
    solarr posted the 11/24/2025 at 04:26 PM
    Un Pokemon Hellraiser ça se vendrait ? un pokemon horror.
    link49 posted the 11/24/2025 at 04:35 PM
    jenecris Je pense qu'au Japon il devrait très bien se vendre, autour du demi-million.
    airzoom posted the 11/24/2025 at 04:44 PM
    Leur jeu de course Kirby j'ai pas compris, les gonzes te sortent MK... C'était pas vraiment judicieux à mon sens.
    ducknsexe posted the 11/24/2025 at 05:13 PM
    solarr pourquoi pas, sur aliexpress il vende deja des joué pokemon en zombie, et si Nintendo sort un pokemon adulte ça pourrait créer son effet de surprise. Mais on sais tres bien que leur public principale reste celui des enfants qui ne comprennent rien, a la technique des jeux.

    Ce kirby air raider reste sympa, tres fun, beau par moment, mais voila c'est un jeu assez bordelique, on ne comprends pas grand chose, dans les modes de jeu classique, trop de mécanique, tue un peu le jeu. alors je sais que sakurai a voulu creer une copie de smash bros en y inserant beaucoup d'asset de ces élément. Cest un jeu de niche, un jeu avec une gueule d'enfant ( kirby et ces potes.) mais beaucoup plus technique en réalité. Je le prend comme une belle option a côté de MKW. Les japonais seront plus accro que les européens c'est une evidence
    ducknsexe posted the 11/24/2025 at 05:21 PM
    Bide ou pas, qu on aime ou pas, ça fais juste une exclusivité et un jeu de plus sur switch 2.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo