Les derniers classements des ventes de jeux physiques au Royaume-Uni sont tombés, nous donnant un premier aperçu des performances des nouveautés Nintendo en magasin. Il vous faudra faire défiler un peu pour trouver la nouvelle sortie Nintendo de cette semaine, car Kirby Air Riders n'a pas réussi à se hisser dans le top 10 !
Le jeu a fait une entrée à la 12e place dès sa première semaine, derrière des titres comme Mario Kart World, Pokémon Legends: Z-A, Donkey Kong Bananza et, bien sûr, Mario Kart 8 Deluxe, qui maintiennent tous la Switch et la Switch 2 parmi les meilleures ventes.
Ce résultat n'est finalement pas si surprenant. Avec son mélange de course et d'action pure, Air Riders était destiné à un public de niche, et comme Mario Kart World est encore tout récent et très populaire, on imagine que beaucoup de joueurs se contenteront de ce seul jeu de course pour leur nouvelle console. Nous sommes certains que les ventes seront très différentes au Japon, ce que nous découvrirons plus tard cette semaine.
Par ailleurs, Clair Obscur: Expedition 33 a fait son retour dans le top 10 – grâce sans doute à ses nombreuses nominations aux Game Awards – et la superbe édition physique d'Hades II a fait son entrée à la 21e place. Quant à Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, vous ne le trouverez pas dans ce top 40…
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/11/uk-charts-kirby-air-riders-narrowly-misses-out-on-a-top-ten-spot/
posted the 11/24/2025 at 01:46 PM by link49
perso, j'étais dans l'attente en me disant que ce n'est peut être pas pour moi et que je le prendrai en boite pour voir pour finalement me dire qu'il y a plus de chance que je n'accroche pas que le contraire et faire l'impasse dessus.
Quand à kirby, c'est assez spécial comme jeu, peut être que le bouche à oreille ou des competitions populaires feront leur oeuvre mais là pour monsieur tous le monde c'est un autre jeu de course alors qu'ils viennent de craquer pour mario kart.
Mais heureux que kirby fasse juste une apparition, et part aux oubliettes.
Le pire, si c'etais yoshi a la place de kirby, peut-être que j'aurais était moins virulent)
J'en peux plus de cette boule rose, limite il me fait penser a un cachetons pharmaceutique....
De toute les mascotte, y en a qui mérite un retour que ce kirby....
Fox MC cloud
Captain falcon
Yoshi
Diddy Kong
Ou le retour de advance wars (en 2 temps, planification des déplacements sur une carte, et combat en temps réel full 3D....)
Pourquoi pas un gheist, un nouveau....
Ou un jeux avec krystal....
Foutez moi kirby au oubliettes et a la diette. En on a assez bouffer.
Wario lui attends pendant ce temps.
Le fait que ça soit un projet Sakurai n’intéresse qu’une niche, au final ça reste juste la suite d’un spin off Kirby qui n’avait pas marché il y a 20 ans. Même si Kirby est monté en popularité depuis, le potentiel de vente reste faible pour moi.
Ce kirby air raider reste sympa, tres fun, beau par moment, mais voila c'est un jeu assez bordelique, on ne comprends pas grand chose, dans les modes de jeu classique, trop de mécanique, tue un peu le jeu. alors je sais que sakurai a voulu creer une copie de smash bros en y inserant beaucoup d'asset de ces élément. Cest un jeu de niche, un jeu avec une gueule d'enfant ( kirby et ces potes.) mais beaucoup plus technique en réalité. Je le prend comme une belle option a côté de MKW. Les japonais seront plus accro que les européens c'est une evidence