Saviez-vous que Resident Evil Requiem possède une jaquette différente sur Nintendo Switch 2 ? Et oui, cela ne concerne que la console de Nintendo ; le design est identique sur toutes les autres plateformes. Voici un aperçu de la jaquette de l’édition standard sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X :
Ce qui rend les choses encore plus confuses, c’est que pour l’édition Deluxe, Capcom semble avoir décidé de conserver la même jaquette sur toutes les plateformes. Voici donc, une fois de plus, un aperçu du design pour toutes les consoles (la version Nintendo Switch 2 est illustrée en particulier) :
Nous ignorons la raison de ce choix. Capcom lui-même ne donnera peut-être pas de réponse, laissant ainsi les fans spéculer. Il est à noter que Capcom semble investir massivement dans la Nintendo Switch 2 avec Resident Evil Requiem. Après la mise en avant du jeu lors du Nintendo Direct, la société a annoncé la sortie d’une manette Nintendo Switch 2 Pro spéciale et de futurs amiibo. Resident Evil Requiem sortira sur Nintendo Switch 2 le 27 février 2026.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/11/random-resident-evil-requiems-switch-2-physical-release-appears-to-have-different-cover-art/
tags :
posted the 11/23/2025 at 07:57 AM by link49
Ce qui m'inquiète c'est le pack avec les trois jeux GKC qui n'est toujours pas precommandable :/
Et le prix pour avoir les 3 resident evil est vraiment raisonnable.
Il arrive quoi a capcom? Non parce que on sent quand même que capcom s'intéresse a la switch2. (Monster Hunter ?)
Ou alors il sont convaincu que la switch2 marchera comme la switch, et donc il faut pas se priver d'un marché aussi colossal et compliqué a la fois....
C'est la nouvelle console et a donc un marché potentiel fort, la PS5 et la Xbox sont en fin de cycle donc pragmatiquement cela parait logique.
Le succès de la Switch pousse aussi à ne pas esquiver la Switch 2.
Je suis quand même étonné de déjà voir un aussi gros jeu par Capcom c'est un signe fort que le dernier Resident Evil soit déjà prévu et surtout sortira en même temps que les autres versions alors que d'habitude on aurait pensé une sortie 1 an plus tard.
L'aspect marché Japonais pousse aussi à ce genre de décision alors même si le marché Japonais est devenu sectaire (only nintendo) il y a une logique évidente qu'à la fin si Sony a délaissé le Japon de voir els éditeurs Japonais par défaut se reporter sur Switch 1 et 2.
enfin heureusement Sony a compris son erreur et va tenter de se refaire une place au soleil
et cela rejoins les derniers propos du boss de Falcom qui a annoncé déjà bosser plus sur Switch 2 et que la Switch 1 se sera 2 ans max encore dans le meilleur des cas (en fait on imagine mal Falcom ne pas sortir les derniers Trails manquant sur Switch 1 ).
Il y a pire dans la série, puis la jaquette RPD passe quand-même ça fait un peu RE1 GameCube avec le Hall. Mais celle de Grace et du flingues sont dégueulasses j'avoue.