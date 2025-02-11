1. [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – 73,183 / NEW
2. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 54,904 / 1,205,487
3. [NS2] Mario Kart World – 54,413 / 2,071,827
4. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 32,682 / 264,932
5. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 29,662 / 750,484
6. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 13,011 / 97,467
7. [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 10,261 / 107,073
8. [NS2] Donkey Kong Bananza – 8,378 / 371,140
9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,422 / 8,248,840
10. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 5,356 / 75,139
Switch 2 – 90,410
Switch OLED – 13,270
Switch Lite – 7,675
PS5 – 4,254
Switch – 2,932
PS5 Pro – 2,660
PS5 Digital Edition – 777
Xbox Series X Digital Edition – 246
Xbox Series X – 183
Xbox Series S – 58
PS4 – 16
23 877 Switch / 7 691 PS5 / 487 XSX
Total Switch 2 : 2 642 256
11/13/2025
Mais qui achète uen switch ?
Hyrule Warriors Wii U (Wii U sortie en décembre 2012 au Japon)
JAP : août 2014
69 000 launch
Hyrule Warriors Definitive Edition Nintendo Switch
JAP : mars 2018
21 000 launch
Hyrule Warriors: Age of Calamity Nintendo Switch
JAP: November 2020
178 000 launch
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Nintendo Switch
JAP: November 2025
73.183 launch
La version la plus comparable est la Version Switch d'Hyrule Warriors Definitive Edition car en fait on peut considérer que les consoles Switch 1 et Switch 2 sont en période de lancement.
conclusion on peut parler de succès concernant le lancement de ce nouvel épisode Hyrule Warriors sur Switch 2.
4. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 32,682 / 264,932
en espérant qu'une version Switch pour Octopath 0 soit annoncé...il serait stupide de la part de Square d'ignorer une version physique Switch 1.
Va y avoir un petit fight amusant
6. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 13,011 / 97,467
7. [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 10,261 / 107,073
chacun étant sortie dans une fenêtre de launch de la console.
Tnadis que le HW 2 (Age of calamity) a bénéficié d'un parc très important voir de la période covid.