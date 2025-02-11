profile
Famitsu sales (10/27/25 – 11/2/25) / Hyrule Warrior : 73 183
1. [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – 73,183 / NEW
2. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 54,904 / 1,205,487
3. [NS2] Mario Kart World – 54,413 / 2,071,827
4. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 32,682 / 264,932
5. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 29,662 / 750,484
6. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 13,011 / 97,467
7. [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 10,261 / 107,073
8. [NS2] Donkey Kong Bananza – 8,378 / 371,140
9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,422 / 8,248,840
10. [NS2] Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – 5,356 / 75,139

Switch 2 – 90,410
Switch OLED – 13,270
Switch Lite – 7,675
PS5 – 4,254
Switch – 2,932
PS5 Pro – 2,660
PS5 Digital Edition – 777
Xbox Series X Digital Edition – 246
Xbox Series X – 183
Xbox Series S – 58
PS4 – 16

23 877 Switch / 7 691 PS5 / 487 XSX
Total Switch 2 : 2 642 256
    cyr posted the 11/13/2025 at 01:58 PM
    La switch qui accapare la deuxième place, et qui veut rien lâcher malgré la sortie de sa remplaçante....

    Mais qui achète uen switch ?
    vieuxconsoleux posted the 11/13/2025 at 02:18 PM
    C’est la qu’on voit que la ps5 digital galère sévère au Japon et que le move de la baisse de prix est malin ( mais est ce suffisant?)
    jf17 posted the 11/13/2025 at 02:20 PM
    Mario kart 8 qui a été éjecté du top 10, il me semble qu'il y était depuis son lancement
    e3ologue posted the 11/13/2025 at 02:21 PM
    Quasiment pile 100.000 de moins que pour le lancement du précédent HW.
    rocan posted the 11/13/2025 at 02:31 PM
    e3ologue Avec quel parc de consoles à l'époque ?
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 02:33 PM
    rocan Parc de 16 millions de Switch

    https://nichebarrier.com/weekly/2020-11-22
    rocan posted the 11/13/2025 at 02:34 PM
    aeris74 Merci ! Donc le ratio n'est pas si mal
    kidicarus posted the 11/13/2025 at 02:42 PM
    Pareil, je trouve que c'est peu pour HW.
    e3ologue posted the 11/13/2025 at 02:50 PM
    rocan Je faisais plus la réflexion par rapport au fait qu'à quelques milliers près c'est 100.000 tout rond.
    newtechnix posted the 11/13/2025 at 03:19 PM
    kidicarus faut comparer avec Hyrule Warrior Switch car pour le coup est dans une situation presque identique à savoir nouvelle console.

    Hyrule Warriors Wii U (Wii U sortie en décembre 2012 au Japon)
    JAP : août 2014
    69 000 launch

    Hyrule Warriors Definitive Edition Nintendo Switch
    JAP : mars 2018
    21 000 launch

    Hyrule Warriors: Age of Calamity Nintendo Switch
    JAP: November 2020
    178 000 launch

    Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Nintendo Switch
    JAP: November 2025
    73.183 launch

    La version la plus comparable est la Version Switch d'Hyrule Warriors Definitive Edition car en fait on peut considérer que les consoles Switch 1 et Switch 2 sont en période de lancement.

    conclusion on peut parler de succès concernant le lancement de ce nouvel épisode Hyrule Warriors sur Switch 2.
    newtechnix posted the 11/13/2025 at 03:22 PM
    Le parc de console a fait la différence
    4. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 32,682 / 264,932
    en espérant qu'une version Switch pour Octopath 0 soit annoncé...il serait stupide de la part de Square d'ignorer une version physique Switch 1.

    Va y avoir un petit fight amusant
    6. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 13,011 / 97,467
    7. [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – 10,261 / 107,073
    kidicarus posted the 11/13/2025 at 03:29 PM
    newtechnix c'est sûr que le parc est bien plus petit, mais je voyais un plus gros score avec une meilleur dynamique.
    rogeraf posted the 11/13/2025 at 05:17 PM
    Hy roule bien Hyrule , c'est Sceau Imprisonment
    aeris74 posted the 11/13/2025 at 05:52 PM
    newtechnix erreur dsl

    message supprimé
    newtechnix posted the 11/13/2025 at 05:59 PM
    aeris74 je trouve que c'est la comparaison avec HW1 switch qui permets de jauger de la performance du dernier HW switch 2.

    chacun étant sortie dans une fenêtre de launch de la console.

    Tnadis que le HW 2 (Age of calamity) a bénéficié d'un parc très important voir de la période covid.
    solarr posted the 11/13/2025 at 10:49 PM
    Les jeux sur cartouche semblent bien se vendre... tiens, tiens...
    jobiwan posted the 11/14/2025 at 04:15 AM
    newtechnix Sans les chiffres de ventes en démat, difficile de juger ce combat, d'autant que les joueurs sur PS5 sont plus friands du demat que ceux sur Switch.
