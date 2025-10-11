Le dernier report de Grand Theft Auto 6 a des répercussions importantes sur l'industrie, notamment pour les éditeurs de jeux AAA. Comme l'a souligné Sean Murray de Hello Games, il y a probablement une course contre la montre pour sortir leurs titres phares au plus vite. Cependant, John Buckley, directeur de la communication et de l'édition chez Palworld, a une autre interprétation.
« Petite information intéressante pour les joueurs : une sortie le 19 novembre exclut le jeu des nominations pour la plupart des prix de jeux vidéo en 2026. Volontaire ou non ? Quoi qu'il en soit, attendez-vous à ce que de nombreux jeux (surtout les AAA) évitent la saison des récompenses 2027 », a-t-il déclaré sur Twitter.
Il fait probablement référence aux Game Awards, qui annoncent les nominations vers la mi-novembre avant la cérémonie de décembre. Cela n'empêche pas d'autres publications et médias d'inclure le jeu dans leurs nominations.
Il est également peu probable que les grands éditeurs tiennent réellement compte des récompenses lorsqu'il s'agit de choisir le moment de la sortie de leurs jeux. Prenez l'exemple d'Indiana Jones et le Grand Cercle, sorti quelques jours avant la dernière cérémonie des Game Awards et qui a connu un immense succès. Ainsi, même si Grand Theft Auto 6 rafle tous les prix aux TGA 2027, la plupart des développeurs sont probablement prêts à accepter cette perte si cela leur permet de booster les ventes de leurs jeux.
Source : https://gamingbolt.com/gta-6-after-latest-delay-palworld-dev-predicts-aaa-games-will-swerve-the-2027-awards-season/
