Les consoles Nintendo n'ont pas toujours bénéficié d'un soutien optimal de la part des éditeurs tiers, mais la Switch 2 a connu un démarrage exceptionnel. Des développeurs et des éditeurs dont on n'aurait peut-être même pas imaginé la présence il y a quelques années proposent désormais des licences majeures sur cette nouvelle console.
Lors de sa dernière présentation des résultats financiers, Nintendo a de nouveau salué ce soutien important. Son président, Shuntaro Furukawa, a notamment souligné que la Switch 2 possède officiellement le plus vaste catalogue de jeux tiers jamais proposé sur une nouvelle console Nintendo.
« Non seulement nous avons déjà vu plusieurs titres à succès développés par Nintendo, mais nous avons également pu compter sur de nombreux éditeurs dès le départ, ce qui nous permet de proposer le catalogue de lancement le plus fourni de toutes nos consoles de jeux vidéo. »
Bien que la console soit encore récente, M. Furukawa a également noté que les éditeurs ont déjà sorti un catalogue riche et varié, destiné aussi bien aux joueurs qu'aux familles. Un graphique accompagnant ses propos met en évidence les nombreux jeux tiers déjà sortis ou annoncés pour la Switch 2. Cela inclut également quelques succès indépendants.
On retrouve des jeux tels que Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red et, parmi les titres à venir que les joueurs Switch 2 pourront découvrir l'année prochaine, citons Yakuza 3 Kiwami 3 & Dark Ties de SEGA, Resident Evil Requiem de Capcom et Elden Ring de Bandai Namco.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/11/switch-2-has-the-largest-third-party-software-lineup-ever-for-new-nintendo-hardware/
posted the 11/06/2025 at 05:19 PM by link49
Comme a chaque nouvelle console de big N, je privilègies les tiers sur leurs support pendant les deux premières années, pour voir leurs efforts a porter leurs jeux, et apres je joue généralement ailleurs, mais cette fois, je crois que je vais jouer a beaucoup de tiers dessus
micheljackson fait bien commencer avec quelque chose....
Resident evil requiem lui ont en même temps partous
micheljackson
C'est vrai que witcher 4 et Hogwart's legacy 2 n'y sont pas ...
Serieux tu veux qu'ils portent quoi à part leurs derniers jeux développés ?
Borderlands 4 ? Le jeu il tourne à peine sur console et PC de guerre. Si les développeurs n'optimiseront pas, ni la switch 2, ni la rog ally X ou que sais-je n'y arriveront, c'est du bon sens.