[Switch 2] Les éditeurs-tiers ont répondu en masse dès le début
Les consoles Nintendo n'ont pas toujours bénéficié d'un soutien optimal de la part des éditeurs tiers, mais la Switch 2 a connu un démarrage exceptionnel. Des développeurs et des éditeurs dont on n'aurait peut-être même pas imaginé la présence il y a quelques années proposent désormais des licences majeures sur cette nouvelle console.

Lors de sa dernière présentation des résultats financiers, Nintendo a de nouveau salué ce soutien important. Son président, Shuntaro Furukawa, a notamment souligné que la Switch 2 possède officiellement le plus vaste catalogue de jeux tiers jamais proposé sur une nouvelle console Nintendo.



« Non seulement nous avons déjà vu plusieurs titres à succès développés par Nintendo, mais nous avons également pu compter sur de nombreux éditeurs dès le départ, ce qui nous permet de proposer le catalogue de lancement le plus fourni de toutes nos consoles de jeux vidéo. »

Bien que la console soit encore récente, M. Furukawa a également noté que les éditeurs ont déjà sorti un catalogue riche et varié, destiné aussi bien aux joueurs qu'aux familles. Un graphique accompagnant ses propos met en évidence les nombreux jeux tiers déjà sortis ou annoncés pour la Switch 2. Cela inclut également quelques succès indépendants.



On retrouve des jeux tels que Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red et, parmi les titres à venir que les joueurs Switch 2 pourront découvrir l'année prochaine, citons Yakuza 3 Kiwami 3 & Dark Ties de SEGA, Resident Evil Requiem de Capcom et Elden Ring de Bandai Namco.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/11/switch-2-has-the-largest-third-party-software-lineup-ever-for-new-nintendo-hardware/
    posted the 11/06/2025 at 05:19 PM by link49
    comments (10)
    metroidvania posted the 11/06/2025 at 05:24 PM
    Formidable
    rogeraf posted the 11/06/2025 at 05:25 PM
    metroidvania et maintenant la liste des Indés
    kikoo31 posted the 11/06/2025 at 05:35 PM
    a voir
    micheljackson posted the 11/06/2025 at 05:38 PM
    oui, en refourguant leurs vieux jeux afin de les essorer encore un peu plus, "ça fait vachement rêver"
    gaymer40 posted the 11/06/2025 at 05:53 PM
    Il manque Cronos
    Comme a chaque nouvelle console de big N, je privilègies les tiers sur leurs support pendant les deux premières années, pour voir leurs efforts a porter leurs jeux, et apres je joue généralement ailleurs, mais cette fois, je crois que je vais jouer a beaucoup de tiers dessus
    cyr posted the 11/06/2025 at 06:01 PM
    Pourtant les kits de développement sont pas simple a avoir....


    micheljackson fait bien commencer avec quelque chose....

    Resident evil requiem lui ont en même temps partous
    hyoga57 posted the 11/06/2025 at 06:09 PM
    Les key card aussi.
    jenicris posted the 11/06/2025 at 06:43 PM
    Bof
    khazawi posted the 11/06/2025 at 06:46 PM
    Et Call of Duty soi disant sur Switch ? Lol
    wickette posted the 11/06/2025 at 06:47 PM
    Elle est moins en retard niveau "puissance", grâce au DLSS cette gen même s'ils auraient facilement pu choisir une architecture un peu plus moderne ça n'aurait pas fait la différence entre ce qu'on a aujourd'hui fondamentalement.

    micheljackson
    C'est vrai que witcher 4 et Hogwart's legacy 2 n'y sont pas ...

    Serieux tu veux qu'ils portent quoi à part leurs derniers jeux développés ?

    Borderlands 4 ? Le jeu il tourne à peine sur console et PC de guerre. Si les développeurs n'optimiseront pas, ni la switch 2, ni la rog ally X ou que sais-je n'y arriveront, c'est du bon sens.
