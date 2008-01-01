Retour en plateau pour SUMIMASEN TURBO, après une aventure au TOKYO GAME SHOW riche en surprises. Et comme Noël approche à grands pas, c'est déjà l'avalanche du côté des sorties de jeux vidéo, avec le rendez-vous habituel de la licence POKÉMON dans une toute nouvelle aventure, LÉGENDES POKÉMON Z-A, sur SWITCH et SWITCH 2. 2025 étant aussi l'année des ninjas, quoi de plus normal que de retrouver l'illustre NINJA GAIDEN dans un 4eme épisode qui a légèrement divisé au sein de l'équipe. Et ce n'est évidemment qu'une toute petite partie de cette nouvelle émission qui n'oublie pas comme toujours de distiller une petite dose de pop culture.