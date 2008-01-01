profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6638
visites since opening : 11900409
guiguif > blog
all
Sumimasen Turbo #34: Pokemon ZA, Ninja Gaiden 4, Trails in the Sky...
Retour en plateau pour SUMIMASEN TURBO, après une aventure au TOKYO GAME SHOW riche en surprises. Et comme Noël approche à grands pas, c'est déjà l'avalanche du côté des sorties de jeux vidéo, avec le rendez-vous habituel de la licence POKÉMON dans une toute nouvelle aventure, LÉGENDES POKÉMON Z-A, sur SWITCH et SWITCH 2. 2025 étant aussi l'année des ninjas, quoi de plus normal que de retrouver l'illustre NINJA GAIDEN dans un 4eme épisode qui a légèrement divisé au sein de l'équipe. Et ce n'est évidemment qu'une toute petite partie de cette nouvelle émission qui n'oublie pas comme toujours de distiller une petite dose de pop culture.

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/29/2025 at 09:49 PM by guiguif
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo