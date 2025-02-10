Les dernières notes du magazine EDGE sont arrivées, et plusieurs jeux y sont présentés. Découvrez ci-dessous le classement complet des notes du numéro 415 :
Consume Me [8]
Hollow Knight: Silksong [8]
Silent Hill f [8]
Strange Antiquities [8]
Borderlands 4 [7]
Cronos: The New Dawn [7]
Dying Light: The Beast [7]
Ghost Of Yotei [7]
Hell Is Us [7]
Daemon X Machina: Titanic Scion [6]
Henry Halfhead [6]
Hotel Barcelona[5]
Hirogami [4]
Ghost Of Yotei fait selon eux mieux que son ainé.
