Capcom a dévoilé il y a quelques semaines son projet de version Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem, mais les premières images de gameplay sont déjà disponibles. Une version est jouable au Tokyo Game Show 2025 cette semaine, et les fans commencent à publier des vidéos en ligne.
Si vous voulez voir la vidéo en question :
https://imgur.com/juoliJ1
"Pour les premières images de gameplay, nous avons testé Resident Evil Requiem en mode portable sur Nintendo Switch 2. À notre connaissance, Capcom ne propose pas de configuration permettant de jouer à la démo en mode docked. À vous de juger par vous-même, mais pour l'instant, le portage de Capcom semble admirable."
Source : https://nintendoeverything.com/resident-evil-requiem-reveals-first-nintendo-switch-2-handheld-gameplay/
posted the 09/25/2025 at 01:27 PM by link49
Si on classe la version NS2 de portage alors les versions PS5 et Series sont aussi des portages de la version PC.