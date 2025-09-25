Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
link49
link49
[Resident Evil Requiem] Encore un portage réussi sur Switch 2
Capcom a dévoilé il y a quelques semaines son projet de version Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem, mais les premières images de gameplay sont déjà disponibles. Une version est jouable au Tokyo Game Show 2025 cette semaine, et les fans commencent à publier des vidéos en ligne.



Si vous voulez voir la vidéo en question :

https://imgur.com/juoliJ1

"Pour les premières images de gameplay, nous avons testé Resident Evil Requiem en mode portable sur Nintendo Switch 2. À notre connaissance, Capcom ne propose pas de configuration permettant de jouer à la démo en mode docked. À vous de juger par vous-même, mais pour l'instant, le portage de Capcom semble admirable."

Source : https://nintendoeverything.com/resident-evil-requiem-reveals-first-nintendo-switch-2-handheld-gameplay/
    marchand2sable
    posted the 09/25/2025 at 01:27 PM by link49
    rocan posted the 09/25/2025 at 01:32 PM
    C'est moi ou le jeu a l'air de tourner en 60 fps ?
    link49 posted the 09/25/2025 at 01:34 PM
    rocan Apparemment oui : https://www.youtube.com/watch?v=0uyGBAJ33kE
    kidicarus posted the 09/25/2025 at 01:42 PM
    Peut on parler de portage quand ça sort en même temps ?
    marchand2sable posted the 09/25/2025 at 01:42 PM
    Tu m’as pris de vitesse de quelques minutes. Très joli sinon. Je faisais partie des gens qui se moquaient des cheveux de Grace mais franchement là ça semble vraiment très propre.
    syoshu posted the 09/25/2025 at 01:46 PM
    kidicarus pour le coup, non vu que toutes les versions ont été developpées en même temps.

    Si on classe la version NS2 de portage alors les versions PS5 et Series sont aussi des portages de la version PC.
