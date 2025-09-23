Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Assassin's Creed Mirage
0
Likers
name : Assassin's Creed Mirage
platform : Xbox Series X
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-infiltration
other versions : PC - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18526
visites since opening : 31069981
link49 > blog
[USA] Vers la fin des jeux et consoles Xbox Series dans certaines grandes enseignes
Il semble que la Xbox disparaisse de certaines grandes chaînes de distribution américaines, qui ont cessé de vendre ses produits.



Le premier signe vient de Costco, une chaîne d'hypermarchés grossistes qui fonctionne comme un club avec abonnement : il faut une carte d'abonnement annuelle pour y faire ses courses. La recherche de « Xbox » sur le site officiel de Costco ne donne aucun résultat.



Et sa future hausse de prix le 3 octobre risque d'accélérer le processus.

Source : https://www.neogaf.com/threads/costco-no-longer-sells-xbox-consoles-and-games.1688372/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/23/2025 at 08:03 AM by link49
    comments (17)
    hatefield posted the 09/23/2025 at 08:16 AM
    Vu dans un commentaire sur Youtube, le mec pensait que les xbox se vendaient trop bien bien parce que il y'en a pas beaucoup en magasin car tout part, alors que les PS5 se vendent pas c'est pour ça que y'en a plein en rayon qui prennent la poussière.
    cyr posted the 09/23/2025 at 08:18 AM
    J'ai pas tous compris.
    Il existe une chaîne de magasin qui exige que les clients payent une carte d'abonnement pour avoir le privilège de faire ses course?

    Mais comment un truc pareil peut être viable?
    hypermario posted the 09/23/2025 at 08:21 AM
    cyr Peut etre pour eviter la mauvaise clientele... c'est au USA hein...
    kurosu posted the 09/23/2025 at 08:27 AM
    cyr hypermario C'est pareil en France.
    L'avantage c'est que les prix sont intéressants ( et tu as accès à d'autres services ) mais si tu fais une course une fois par an, c'est pas intéressant de prendre l'abonnement car tu n'es pas gagnant
    link49 posted the 09/23/2025 at 09:00 AM
    Après, ça se ressent ici aussi de plus en plus, avec des jeux multi qui ne sortent plus en physique sur Xbox Series.
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 09:15 AM
    Pour info, il y a des cotsco en france. Un à coté de chez moi dans le 91.
    Enseigne tres pratique pour acheter en gros
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 09:17 AM
    cyr tu payes 60 euros à l'année pour pouvoir rentrer dans le magasin.
    Ensuite les produits sont en gros comme le fait l'enseigne metro pour les professionnels.
    Et niveau prix, tu t'y retrouves vraiment car c'est tres peu cher comparé à des enseigne comme carrefour etc... par contre faut avoir de la place donc pas fait pour un parisien intramuros par exemple.
    Mais tu es largement gagnant sinon
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 09:18 AM
    hypermario au contraire tu vas surtout avoir une clientele qui a pej de moyens. Les magasins sont du type entrepôt. Mais tu t'y retrouves vraiment niveau prix et encore plus si tu es famille nombreuse
    rogeraf posted the 09/23/2025 at 09:57 AM
    La Prochaine XBOX sera démat avec un gros taux de ventes sur STEAM. Ca promet chez Microsoft
    Une galere ces pubs, ca fait sauter la page, impossible d'ecrire ...
    kurosu posted the 09/23/2025 at 10:06 AM
    ippoyabukiki tu paies quoi pour le 60€ ?
    Celui de Villebon, l'abonnement est à 36€ sauf si il y a 2 abonnements
    wazaaabi posted the 09/23/2025 at 10:57 AM
    ippoyabukiki alors c’est pas peu cher . J’avais comparé quelques prix m’étant abonné 1 an à celui du 77 et franchement plutôt déçu des prix justement .
    Apres il y aussi la station service un peu moins cher .
    keiku posted the 09/23/2025 at 11:08 AM
    Tous ce passe comme prévu...
    rogeraf posted the 09/23/2025 at 12:14 PM
    keiku Tout se passe ... (bonjour le français) un petit effort.
    kurosu posted the 09/23/2025 at 12:17 PM
    rogeraf keiku
    brook1 posted the 09/23/2025 at 12:22 PM
    rogeraf Elle sera vendue dans quelle enseigne, ta console ??
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 12:26 PM
    kurosu ah c'est 36 ? C'st ma mere qui a l'abonnement, je l'ai juste accompagnée plusieurs fois car on habite à côté. Je suis de massy (place de f) donc villebon c'est pas loin !
    ippoyabukiki posted the 09/23/2025 at 12:28 PM
    wazaaabi bon maintenant c'est devenu carrefour mais à la base à côté de chez moi il y avait un cora (bon c'était cool aussi pour les moments de gros volumes) mais sinon les prix étaient assez cher comparé à costco. Le seul soucis c'est qu'il faut de la place. Du coup quand t'es en immeuble c'est cave ou box
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo