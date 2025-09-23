Il semble que la Xbox disparaisse de certaines grandes chaînes de distribution américaines, qui ont cessé de vendre ses produits.
Le premier signe vient de Costco, une chaîne d'hypermarchés grossistes qui fonctionne comme un club avec abonnement : il faut une carte d'abonnement annuelle pour y faire ses courses. La recherche de « Xbox » sur le site officiel de Costco ne donne aucun résultat.
Et sa future hausse de prix le 3 octobre risque d'accélérer le processus.
Source : https://www.neogaf.com/threads/costco-no-longer-sells-xbox-consoles-and-games.1688372/
posted the 09/23/2025 at 08:03 AM by link49
Il existe une chaîne de magasin qui exige que les clients payent une carte d'abonnement pour avoir le privilège de faire ses course?
Mais comment un truc pareil peut être viable?
L'avantage c'est que les prix sont intéressants ( et tu as accès à d'autres services ) mais si tu fais une course une fois par an, c'est pas intéressant de prendre l'abonnement car tu n'es pas gagnant
Enseigne tres pratique pour acheter en gros
Ensuite les produits sont en gros comme le fait l'enseigne metro pour les professionnels.
Et niveau prix, tu t'y retrouves vraiment car c'est tres peu cher comparé à des enseigne comme carrefour etc... par contre faut avoir de la place donc pas fait pour un parisien intramuros par exemple.
Mais tu es largement gagnant sinon
Une galere ces pubs, ca fait sauter la page, impossible d'ecrire ...
Celui de Villebon, l'abonnement est à 36€ sauf si il y a 2 abonnements
Apres il y aussi la station service un peu moins cher .